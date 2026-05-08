「中高生 政策決定参画プロジェクト」オリエンテーションを開催します

写真拡大 (全3枚)

東京都

取材案内




　東京都は、子供目線に立った政策を推進していくため、幅広く子供の実態や意識を把握するとともに、様々な工夫を凝らして子供の率直な意見を聴き、政策のバージョンアップに取り組んでいます。


　これらの取組を更に推進していくため、自らの意見を表明し、子供の意見を政策に反映する取組として、「中高生 政策決定参画プロジェクト」を実施しています。この度、下記のとおり、オリエンテーションを開催しますのでお知らせします。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記




１　日　時　 　令和８年５月17日（日曜日）13時30分から16時30分まで



２　場　所　　　東京都庁第一本庁舎５階　レセプションホール


　　　　　　　　（東京都新宿区西新宿２-８-１）


　　　　　　　　　　　　　　


３　主な内容　　「中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう」を


　　　　　　　　テーマとしたグループワーク　など


　　　　　　　　（※詳細は、別紙１参照）



４　取材について


（１）取材を希望される場合は、別紙３「取材申込書」に必要事項を記入し、メール


　　（S1110301@se　ction.metro.tokyo.jp）で５月13日（水曜日）正午までに送付してください。


　　スキャナで読み取ったもの若しくは書類写真の添付又はメール本文に記載のいずれの方法でも構


　　いません。


（２）取材会場の都合上、ムービーは１系列局１台、スチールは１社１名とさせていただきます。


（３）入館にあたっては、都庁第一本庁舎１階北側入口の入館手続場所（別紙２参照）までお越しくだ


　　さい。入館証をお渡しします。


（４）当日の取材受付は、都庁第一本庁舎５階レセプションホール入口前（別紙２参照）で行います。


　　受付時間は、13時20分以降オリエンテーション終了まで随時行います。


（５）取材位置は受付順とさせていただきます。取材の際は自社腕章を必ず着用してください。


（６）オリエンテーション終了後、参加メンバーへの取材の時間を10分程度設ける予定です。


（７）取材スペースはレセプションホール内の指定された場所のみとなります。それ以外の場所での取


　　材は御遠慮ください（別紙２参照）。


（８）本プロジェクトの委託業者が記録映像を撮影しておりますので、ご承知おきください。


（９）当日は、職員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、取材をお断りする場合


　　がございます。


　


別紙１と２はこちら


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6588-fc230b15061722f22ead47f123d2eb8d.pdf

　


別紙３はこちら


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6588-e9bb619a882e31e5cad1985986aad630.pdf


本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」



▲2050東京戦略