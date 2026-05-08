「中高生 政策決定参画プロジェクト」オリエンテーションを開催します

東京都

取材案内

東京都は、子供目線に立った政策を推進していくため、幅広く子供の実態や意識を把握するとともに、様々な工夫を凝らして子供の率直な意見を聴き、政策のバージョンアップに取り組んでいます。

これらの取組を更に推進していくため、自らの意見を表明し、子供の意見を政策に反映する取組として、「中高生 政策決定参画プロジェクト」を実施しています。この度、下記のとおり、オリエンテーションを開催しますのでお知らせします。

記

１ 日 時 令和８年５月17日（日曜日）13時30分から16時30分まで



２ 場 所 東京都庁第一本庁舎５階 レセプションホール

（東京都新宿区西新宿２-８-１）

３ 主な内容 「中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう」を

テーマとしたグループワーク など

（※詳細は、別紙１参照）

４ 取材について

（１）取材を希望される場合は、別紙３「取材申込書」に必要事項を記入し、メール

（S1110301@se ction.metro.tokyo.jp）で５月13日（水曜日）正午までに送付してください。

スキャナで読み取ったもの若しくは書類写真の添付又はメール本文に記載のいずれの方法でも構

いません。

（２）取材会場の都合上、ムービーは１系列局１台、スチールは１社１名とさせていただきます。

（３）入館にあたっては、都庁第一本庁舎１階北側入口の入館手続場所（別紙２参照）までお越しくだ

さい。入館証をお渡しします。

（４）当日の取材受付は、都庁第一本庁舎５階レセプションホール入口前（別紙２参照）で行います。

受付時間は、13時20分以降オリエンテーション終了まで随時行います。

（５）取材位置は受付順とさせていただきます。取材の際は自社腕章を必ず着用してください。

（６）オリエンテーション終了後、参加メンバーへの取材の時間を10分程度設ける予定です。

（７）取材スペースはレセプションホール内の指定された場所のみとなります。それ以外の場所での取

材は御遠慮ください（別紙２参照）。

（８）本プロジェクトの委託業者が記録映像を撮影しておりますので、ご承知おきください。

（９）当日は、職員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、取材をお断りする場合

がございます。

別紙１と２はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6588-fc230b15061722f22ead47f123d2eb8d.pdf

別紙３はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6588-e9bb619a882e31e5cad1985986aad630.pdf

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略