「第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」に出展します

株式会社WorCry

株式会社WorCry（本社：東京都渋谷区、以下「WorCry」）は、2026年5月13日（水）から15日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」（主催：人材不足・人手不足 対策EXPO実行委員会）に出展することをお知らせします。

WorCryは、中小企業の採用・人事課題をトータルで解決する2つのサービス「AOHARUインターン」「AOHARU人事」をブース（W9-83）にて展示します。採用ミスマッチや早期離職、人事体制の脆弱さに悩む経営者・人事担当者の皆様に、課題解決の具体的な手法をご紹介します。

■ 出展サービスについて

＜AOHARUインターン＞

AOHARUインターンは、大学1・2年生を対象とした長期インターンシップを、新卒採用の入口として活用する採用支援サービスです。

インターンでの実務を通じてスキル・思考力・人柄・カルチャーフィットを十分に見極めてから採用を判断できるため、内定辞退・早期離職のリスクを大幅に低減できます。

知名度や採用予算で大手に劣る企業でも、長期インターンという接点を通じて優秀な学生との関係を育み、自社に本当にフィットした人材を確保することが可能です。求人広告・人材紹介等のサービスに依存しない、コスト効率の高い次世代型採用モデルを提供します。

＜AOHARU人事（RPO）＞

AOHARU人事は、企業の採用業務をまるごと代行するRPO（採用代行）サービスです。求人票の作成から候補者のスクリーニング・面接調整・内定フォローまで、採用プロセス全体を専任スタッフが担当します。

専任の採用担当者を置く余裕がない中小企業でも、即戦力の採用体制を整えることが可能です。AOHARUインターンと組み合わせることで「出会う」から「採る」まで人材獲得のすべてをワンストップでカバーします。

■ 出展ブースの見どころ

■ 展示会概要

- AOHARUインターン・AOHARU人事の両サービスを展示。実際の支援内容・事例をご紹介- 「採用ミスマッチをなくしたい」「人事業務の負荷を減らしたい」等のお悩みを担当者が直接ヒアリング- 長期インターンを活用した次世代型採用モデルの仕組みをわかりやすく解説

催事名：第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]

主催：人材不足・人手不足 対策EXPO実行委員会

会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00 ～ 17:00

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

ブース番号：W9-83

入場方法：事前登録制（無料）／公式サイト：https://perex.jp/

同時開催：住まい・建築・不動産の総合展 BREX ／ デジタル化・DX推進展 ODEX