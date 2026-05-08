2026 AUTOBACS SUPER GT Round4 FUJI GT 300KM RACE 前売チケット5月14日(木)10時より順次発売開始！

富士スピードウェイ株式会社

・国内最大級のGTレースSUPER GTを8月1日・2日に富士で開催！

・富士２連戦の２戦目！王座争いを左右する「真夏の富士決戦」を制するのはどのチームか。

・【夏休み特別企画】中学生以下のお子様の入場料が無料！ご家族で国内最高峰のレースを体感！

富士スピードウェイは、真夏の富士を舞台に繰り広げられる国内最高峰GTレース「2026 AUTOBACS SUPER GT Round4 FUJI GT 300KM RACE」を、8月1日(土)・2日(日)の2日間で開催します。



本大会では、お子様連れのご家族に最高の夏休みを過ごしていただくため、「中学生以下のお子様入場料無料」を実施いたします。事前にお申込みいただくことで、中学生以下のお客様は無料でご入場いただけます。

観戦チケットは、5月14日(木)午前10時より、全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにて順次販売を開始します。なお、5月12日(火)よりローチケにてプレリクエスト先行販売を実施いたします。

■2026 AUTOBACS SUPER GT Round4 FUJI GT 300KM RACE

フリープラクティス・予選 8月1日(土)

ウォームアップ・決勝 8月2日(日)

併催レース・レーシングコース内のイベントなど詳細は後日告知！

■ 真夏の王座争い「富士2連戦」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/388_1_34bc7acdbdc62f5f160958272c94db3a.jpg?v=202605080651 ]

当初予定されていた第3戦セパン大会の中止を受け、本大会は前戦に続く「富士スピードウェイでの2連戦」となります。

前年採用されたスプリント形式から、本大会はSUPER GT本来の「300kmレース」へ回帰。さらにシリーズランキングに応じたサクセスハンデ制度も復活し、速さ・戦略・耐久性すべてが問われる真夏の総力戦となります。

直前のレースデータが勝敗に直結する今大会は、わずかなミスも許されない究極のハイスピード再戦となります。富士を得意とするチームが一気に王座へ王手をかけるのか、あるいは前戦の雪辱を果たすリベンジ劇が幕を開けるのか。2連戦だからこそ生まれる、濃密なドラマにご注目ください。

■ 王座争いを左右する「富士2連戦」のドラマ

【レビュー：劇的な逆転劇となった第2戦】

5月の第2戦（3時間レース）では、GT500のNo.14 ENEOS X PRIME GR Supraが終盤まで首位を快走しました 。しかし、40kgの重りを積んだNo.36 au TOM'S GR Supraが完璧なピット戦略で逆転し、開幕2連勝を達成 。GT300では、No.56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-Rが2位以下を周回遅れにする圧倒的な走りで今季初勝利を飾りました 。一方で、予選レコードを記録したNo.61 SUBARU BRZはトラブルに泣きリタイアとなりました 。

【プレビュー：36号車への包囲網とリベンジの夏】

セパン大会中止により実現した「富士2連戦」の2戦目は、300kmのスプリント形式で行われます 。GT500では連勝中のNo.36に対し、今季導入の「給油速度制限」が初適用され、ライバル勢には逆転の好機となります 。

GT300でも距離短縮により勢力図が激変 。前回リタイアしたNo.61や、運に泣いたNo.52など、雪辱を誓うチームが真夏の富士で火花を散らします 。

■【夏休み特別企画】中学生以下は入場無料！ご家族で国内最高峰のレースを体感

本大会では、次世代を担うお子様たちにモータースポーツの迫力を間近で体感していただくため、「中学生以下のお子様入場料無料」を実施いたします

次世代を担う子どもたちに、テレビ画面越しでは伝わらないモータースポーツの圧倒的な迫力、音、そして勝利にかけるドラマを肌で感じていただきたいと考えています。

夏休みのこの機会にぜひご来場ください。

●中学生以下入場無料（※0円チケットの取得が必要）

公式電子チケット「クラウドパス」にて0円チケットを事前取得してください。

※事前取得がない場合、当日券（1,500円）の購入が必要となります。

※事前取得は6/11（木）より可能となります。

■ 前売観戦チケット 金額は税込み

自由観戦エリア券（6,800円～）ほか、多様な券種をご用意しています。

・自由観戦エリア券

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/388_2_85d730b70d262a48f13e1ead6a370b32.jpg?v=202605080651 ]

▽下記チケットを大人の方がお求めの場合、別途自由観戦エリア券または、観戦券付のチケット（下記価格+6,800円）をご購入下さい。

・パドックパス

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/388_3_dd3b2eac6f25b5bfb16eb669740d4ddc.jpg?v=202605080651 ]

・指定席

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/388_4_5975bb45f42d6bb45da51e1fe9472e31.jpg?v=202605080651 ]

その他チケット情報や、詳細はHPをご確認ください。

■「夏休みスペシャル」をテーマに、場内ではご家族連れやはじめてのレース観戦でも一日中楽しめる様々なイベントを開催予定。

真夏ならではの「グルメ企画」や、レースの熱気を間近で体感できる人気コンテンツ「ピットウォーク」など、SUPER GTならではの特別な体験をお届けします。

その他にも「夏休みスペシャル」をテーマに、ご家族でお楽しみいただけるイベントを多数企画中です。

詳細は後日発表いたします。