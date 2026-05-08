AI Network Solution、東南アジア向け「BtoBマーケティング支援」を本格提供開始
株式会社AI Network Solution（本社：インドネシア・ジャカルタ、代表：荒井祥平、以下 AINS）は、東南アジア市場における日本企業の事業拡大を支援する「BtoBマーケティング支援サービス」の提供を本格的に開始したことをお知らせいたします。
6月末まで限定5社まで「トライアル価格」でのご案内(https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=AZII8NpTi0y4D8SXiWhWR7bIdceRhe9Inxol0tudICxUMFRWVkE4WkRFNkhXS0FOTUIwRjU4WDVZQi4u&route=shorturl)いたします。
資料請求はこちら(https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=AZII8NpTi0y4D8SXiWhWR7bIdceRhe9Inxol0tudICxUMFRWVkE4WkRFNkhXS0FOTUIwRjU4WDVZQi4u&route=shorturl)から可能でございます。
■背景
東南アジア市場への進出を検討・実施する日本企業は増加している一方で、
・東南アジアへ進出したいが、具体的な実行方法についてわからない
・市場参入後に売上が伸びない
・現地に合ったマーケティング・営業戦略が設計できていない
・テストマーケティングを回す実行体制がない
・パートナー開拓が進まない
・東南アジア出張予定があるがアポが足りていない（ヒアリング先が不足している）
特にBtoB領域では、「仮説設計 → 検証 → 改善」の高速サイクルを現地で回すことが不可欠であり、この“実行力”が成否(https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=AZII8NpTi0y4D8SXiWhWR7bIdceRhe9Inxol0tudICxUMFRWVkE4WkRFNkhXS0FOTUIwRjU4WDVZQi4u&route=shorturl)を分けます。
■サービス概要
AINSは、テストマーケティングからGo-to-Market設計、パートナー連携までを一気通貫で支援しております。
対象国：タイ・ベトナム・フィリピン・マレーシア・シンガポール・インドネシア
１. テストマーケティング設計
２. リード獲得・アウトバウンド施策（テレアポ・SNS運用等）
３. アポ創出・営業支援
４. Go-to-Market支援
５. 現地パートナー企業との協業によるGo-to-Market
■AI Network SolutionのBtoBマーケティング支援の特徴
1. 日本品質 × 東南アジア実行力
日本語・英語・インドネシア語の多言語対応により、日本企業と現地企業の橋渡しを実現。
2. 現地拠点によるリアルな営業活動
インドネシア拠点を活用し、机上の調査ではなく「実際に売る」ための営業を実行。
3. IT × 営業のハイブリッド
Microsoft領域を中心としたIT知見を活かし、IT商材・SaaS・DX領域に強みを持ち、テストマーケティングからGo-to-Marketまでを見据えた実行支援が可能。
■東南アジア向けBtoBマーケティング支援導入事例
・PT C Channel Media Indonesia様
テレマーケティングプロジェクト開始2ヶ月で新規受注。新たなターゲット企業・訴求が見えており営業をさらに加速中。
導入事例「プロジェクト開始2ヶ月で受注を実現した、再現性ある営業体制とは?」(https://note.com/indonesia_bizhub/n/n25a223cb80db)
・日系システムインテグレーター様
東南アジア進出に向けた6ヶ月間のテストマーケティングを実施し、顧客ニーズの検証を行い、マネージドサービスの受注に成功。
・日系物流会社様
進出後の営業拡大に課題を抱えていた物流企業に対し、テレアポおよびウェビナー施策を実施。プロジェクト開始3ヶ月で新規受注を創出。
・製造現場向けのスマートファクトリーツール+構築支援会社様
・受注後の支援体制はあるものの営業リソースが不足しており、見込み顧客・アポイント創出に課題があった。ウェビナー企画・運営、テレマーケティングによる案件創出し、大型受注の実績。
その他SaaSツール・セキュリティサービスなども支援実績あり。
さらに詳細な支援事例を知りたい方はこちらから資料ダウンロード(https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=AZII8NpTi0y4D8SXiWhWR7bIdceRhe9Inxol0tudICxUMFRWVkE4WkRFNkhXS0FOTUIwRjU4WDVZQi4u&route=shorturl)をお願いいたします。
■代表プロフィール
荒井 祥平（Shohei Arai）
株式会社AI Network Solution 共同代表取締役
株式会社LegalOn Technologiesにてインサイドセールスの立ち上げに従事し、Sales Development部 部長として3年間で約2,500社への導入を牽引。
その後、「受注から逆算したインサイドセールス支援」を強みとする株式会社Cquickを創業し、ベンチャー企業から上場企業まで幅広い営業支援を実施。
2023年よりインドネシア現地SaaS企業におけるJapan Desk立ち上げプロジェクトに参画し、約1年半で70社以上の導入を実現。2025年4月にAI Network Solutionを設立。現在は、東南アジア市場（タイ・ベトナム・フィリピン・マレーシア・シンガポール・インドネシア）において、
Go-to-Market支援、営業・マーケティングの実行支援、Microsoft特化のBPOおよびエンジニア提供事業を展開。
■会社概要
会社名：株式会社AI Network Solution
代表；共同代表取締役 荒井祥平、共同代表取締役 伊藤 弘泰
所在地：神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2 スカイメナー横浜
海外拠点：インドネシア（Jakarta/Purwokerto）
ウェブサイト：現在サイト改修中のためお待ちください
東南アジア向け「BtoBマーケティング支援」の資料請求はこちら
お問い合わせ先：Lia（belia@ai-network-solution.com )
※日本語でのご対応いたしますので、日本語でお送りいただいて問題ございません。
◼︎事業内容
東南アジア向けGo-to-Market支援
Microsoft中心のBPO（Microsoft 365 Help Desk）
エンジニア育成・提供（Azure / AWS / Google Workspace）
インドネシアにおける日系企業向けSI事業