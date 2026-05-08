JR京橋駅に“健康を選べる”新スポット誕生「Daily Charge Station」にサラダ自販機「SALAD STAND」を設置

株式会社KOMPEITO

設置型健康社食(R)「オフィスでやさい」を運営する株式会社KOMPEITO（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：渡邉 瞬）は、JR京橋駅西口改札外（大阪府大阪市）に設置される健康志向の自動販売機エリア「Daily Charge Station」において、次世代型サラダ自販機「SALAD STAND 京橋駅西口」を2026年5月13日（水）にオープンいたします。

関西有数のターミナル駅である京橋駅に新設される同エリアは、「SALAD STAND」のほかバナナスムージーや生搾りオレンジジュースなど健康志向の自販機が集まる“駅ナカの新しい健康スポット”です。多くの通勤・通学客が行き交う同駅において、非対面かつスピーディーに健康的な食品を提供し、駅利用者の皆様の毎日の健康をサポートします。

■改札すぐの場所に誕生する「Daily Charge Station」

JR京橋駅西口改札外に設置される「Daily Charge Station」は、駅利用者が気軽に健康的な商品を選べる新しい駅ナカスポットです。通勤・通学客が多く行き交う京橋駅に、サラダやコールドプレスジュース、バナナスムージー、生搾りオレンジジュースなど、健康志向の食品や飲料を提供する自販機が集まります。

■「今日を整える、“採れたて。”」SALAD STAND（サラダスタンド）の新コンセプト

「SALAD STAND（サラダスタンド）」は、サラダやコールドプレスジュースなどを提供する次世代型の健康志向の自動販売機です。



新コンセプト「今日を整える、“採れたて。”」を掲げ、忙しい日常の中でも、野菜を取り入れやすい環境を提供します。

また、製造から配送までの工程管理を通じて、鮮度に配慮した商品を提供しています。



さらに、「SALAD STAND（サラダスタンド）」はダイナミックプライシング機能を搭載しています。自動販売機に設置されたAIカメラが周辺の通行量や立ち止まった人数などを集計し、それに商品の消費期限などのデータをかけ合わせることで最適な価格を分析・算出し、商品の価格を自動的に更新します（特許取得済）。

これにより、商品の消費を促進するとともに、フードロスの削減にも寄与します。



駅という日常の動線の中に、多様なライフスタイルに寄り添う食の選択肢を届けることで、多くの人の「今日を整える」きっかけを創出します。



■主な販売商品

・スモークサーモンとチーズの贅沢サラダ

香り高いスモークサーモンとモッツァレラチーズにコクのあるアンチョビドレッシングがよく合う、満足度の高いサラダです。サーモンは必須アミノ酸をバランスよく含み、タンパク質や脂質、女性ホルモンの代謝を助けるビタミンB6を含みます。



・コールドプレスジュース

スロージューサーという専用の機械で野菜や果物の水分だけを絞り出したジュースです。熱を加えずにジュースにするため、ビタミンやミネラル、酵素が失われにくく、栄養価が高いといわれています。効率よく手軽に栄養をとることができるため、忙しい朝や栄養が偏りがちなときにもおすすめです。

■店舗概要

・店舗名：「SALAD STAND」京橋駅西口 （「Daily Charge Station」内）

・所在地：大阪府大阪市都島区東野田町3-2-7 JR京橋駅 西口改札外（ベーカリー「鳴門屋」跡）

・オープン：2026年5月13日（水）※準備でき次第、販売開始いたします。

・営業時間：始発～終電まで ※メンテナンス時等を除く

■「SALAD STAND（サラダスタンド）by OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」について

次世代型自販機「SALAD STAND（サラダスタンド）by OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」は「今日を整える、“採れたて。”」をコンセプトとした新鮮な産直野菜のサラダや、野菜と果物の水分だけで作られたコールドプレスジュースなど健康的なラインナップを取り揃えております。

AIカメラで通行量や立ち止まった人数、年代、性別などの属性データを収集し、消費期限や在庫量などのデータを加味して最適な価格で販売するダイナミックプライシング機能を搭載している次世代型の自販機です。



※属性データに個人情報は含まれず、録画しておりません。

■ 運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/(https://kompeito.co.jp/)

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国25,000拠点以上（※）に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA（オフィスでメディア）」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND（サラダスタンド）」



（※）2026年4月時点

■ お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井、小西

TEL：03-6419-7144 E-Mail：pr@officedeyasai.jp