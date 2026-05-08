小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）は、5/16(土)に本社ビルにて「難関私立大学別講演会」を開催いたします。※事前申込必須です。

難関私立大学別講演会とは

各大学の方を臨海セミナー本社ビルにお招きして、大学や学部ごとに説明をしていただく講演会です。 今回は明治大学、法政大学、立教大学のご担当者さまをお招きしています。 当講演会は、大学の沿革や魅力について、大学案内冊子には載っていない部分まで聞ける機会です。 昨今の大学入試は多岐にわたり複雑化しているため、自身に合った入試形式を見つけることが、よりよい進路の実現に繋がります。おすすめの併願パターンや、受験生にとって有利な受験の組み合わせを提案していただけることも多いため、受験を考えている方は、ぜひ積極的にご参加ください。 受験に対する内容だけでなく、学生へのサポート体制や留学制度について、部活動やサークルについてなど、入学後の生活をイメージしやすくなるようなお話もしていただきます。

講演会詳細

【対象】 高1～高3 【日程】 5/16(土) 【時間帯】 10:30～11:30 明治大学 12:30～13:30 法政大学 14:30～15:30 立教大学 ※すべてにご参加いただくことも、一部にご参加いただくことも可能です。 【会場】 株式会社臨海 本社ビル4F ※JR横浜駅・京急横浜駅きた東口Aを出て、線路沿いに徒歩6分です。神奈川駅に近いビルです。 【定員】 各大学 100名 【お申し込みについての注意点】 ● 会場は座席に限りがあるため先着順（1世帯2名まで）となります。 ● 生徒のみ、または保護者のみの参加も可能です。 ● 定員に達した場合は、早期に締切とする場合があります（一部大学を締切とすることもあります）。 ● 座席数に限りがあるため、お申し込みなしの当日参加はできません。 ● お申し込み後に参加ができなくなってしまった場合は、必ずお近くの教室に連絡をしてください。 お申し込みは以下のURLより、フォームにご入力ください。

大学受験科 担当者より

https://www.rinkaiseminar.co.jp/event/hs/nankan-shiritu-setsumei.html

過去にも開催がありましたが、どのようなお話が印象に残っていますか？

それぞれの大学や学部の説明や入試についてはもちろんのこと、受験を控えた高校生がどのように学習を進めるべきかをよく話してくださいます。 どの大学のご担当者さまもおっしゃることとしては、「入試問題は決して難しくなく、基礎学力の徹底が大切である」ということがあります。 入試における1点の重みや、基本問題をしっかりと正答する重要性についてのお話が印象的ですね。

他にはどのようなお話が聞けますか？

大学のご担当者さまに、直接ご質問いただくことが可能です。 オープンキャンパスなどの大人数が集まる場では、質問の機会も限られてくることがありますので、この講演会のタイミングで気になることや疑問に感じることを聞いていただければと思います。 また、私もお時間を10分弱いただき、いま学習すべきことや、大学入試問題の特徴（英語）を講師としての目線からお話ししています。 それぞれの大学の英語の入試問題における傾向と対策についてご説明いたします。以前の講演会では、大学のご担当者さまのお話を踏まえて、具体的な今後の学習の方向性についてのアドバイス等をしておりました。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/event/hs/nankan-shiritu-setsumei.html

この機会にぜひ、気になる大学の講演会にお申込みください！ 大学受験科では一か月の無料体験授業も受付中です！ 部活動やアルバイトとも両立しやすい授業時間であること、一科目から受講できることなど、お通いの生徒保護者の皆さまから好評をいただいております。 ご興味のある方は、まずはお近くの大学受験科の教室までお問い合わせください。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/event/hs/season_dj.html

【臨海セミナーについて】 臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて552校（2026夏期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。 ※生徒数73,074名（2025年9月現在） 臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。 https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】 1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。 https://rinkaigroup.com/ 【本件お問い合わせ先】 株式会社 臨海 企画推進部広報室 齋藤 澤木 電話 045-534-8379(広報室直通) Mail :kouhou@rinkaiseminar.com