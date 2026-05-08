株式会社スウィート(本社所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役CEO：萱間 美都里)は、人気カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1DAY」より、新たにマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」を2026年5月8日(金)に発売いたします。

本シリーズでは、TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンをイメージモデルに起用し、それぞれの個性を象徴する3ブランドをマンスリータイプで展開します。

各ブランド全6色(限定色含む)をラインナップし、1DAYで人気のカラーを踏襲しながら、より大きく印象的な瞳を叶える設計へと進化しました。マンスリータイプとすることで、デザイン性とコストパフォーマンスを両立し、日常使いしやすい仕様となっています。

商品はSweet公式通販をはじめとする各種ECサイトおよび、ドン・キホーテにて販売いたします。





待望のマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」が新登場





■「SWEET 1MONTH」が提案する新たな選択肢

「SWEET 1DAY」は、コンセプトごとに異なる3ブランドを展開し、多様なニーズに応えるカラーコンタクトレンズシリーズとして支持を集めています。

その世界観とデザイン性を継承しながら、より日常的に使いやすく、継続して楽しめる選択肢として誕生したのが「SWEET 1MONTH」です。

1DAYで人気のカラーを踏襲しつつ、瞳をより印象的に見せる設計へと進化しました。

コンセプトごとに選べる3ブランドの魅力はそのままに、自分らしい瞳を継続して楽しむという新たなカラコン体験を提案します。









■ブランド紹介

今回登場する「SWEET 1MONTH」では、「SWEET 1DAY」で展開してきた3つのブランドの世界観とデザイン性をそのままに、より日常的に楽しめるマンスリータイプとして展開します。

サナ、ミナ、ジョンヨンがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現します。

瞳に宿る自信・艶・意志といった魅力を、日常のスタンダードとして楽しめるシリーズです。





●〈RADIRIS〉× SANA(サナ)





RADIRIS スペシャルキャンペーン





◆「主役カラコン」自信を語る、主役のまなざし

RADIRISは「どんな時も自分自身が主役」をコンセプトに、まなざしに自信をくれるブランドです。

繊細なグラデーションと立体感が、上品で洗練されたまなざしを演出し、光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”を叶えます。





●〈MEVILAGE〉× MINA(ミナ)





MEVILAGE スペシャルキャンペーン





◆「女神カラコン」その瞳に女神が宿る

MEVILAGEは「女神のような美しさ」をコンセプトに、瞳に艶と色気を纏うブランドです。

清楚さと艶めきを両立した、“愛されナチュラル”なラインで、素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせます。





●〈GIRL CRUSH〉× JEONGYEON(ジョンヨン)





GIRL CRUSH スペシャルキャンペーン





◆「覚醒カラコン」覚醒する、唯一無二の個性

GIRL CRUSHは「もう一段階上の私へ」をコンセプトに、内に秘めた個性を呼び覚ますブランドです。

自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーションで、媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現します。









■発売日

2026年5月8日(金)より、ECサイトおよびMEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店にて販売開始。

2026年5月11日(月)より、その他のドン・キホーテ店舗にて販売開始。





▼主な販売サイト(EC)

・Sweet公式通販サイト： https://store.sweet78.co.jp/

・クイーンアイズ ： https://www.queen-eyes.com/

・ホテラバ ： https://hotellovers.jp/

・モアコンタクト ： https://morecon.jp/





▼2026年5月8日(金)より販売店舗

・MEGAドン・キホーテ渋谷本店

・ドン・キホーテ梅田本店





▼2026年5月11日(月)より販売店舗

＜北海道＞

MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店





＜東北エリア＞

宮城県(仙台駅西口本店)、福島県(須賀川店)





＜関東エリア＞

茨城県(境大橋店)、栃木県(宇都宮簗瀬店、小山駅前店)、群馬県(高崎店、吉岡店)、埼玉県(大宮東口店、MEGAドン・キホーテ草加店、川越東口店、行田持田インター店)、千葉県(MEGAドン・キホーテ習志野店、柏駅前店)、東京都(秋葉原店、銀座本館、六本木店、浅草店、後楽園店、上野店、MEGAドン・キホーテ環七梅島店、五反田東口店、MEGAドン・キホーテ大森山王店、蒲田駅前店、中目黒本店、新宿東南口店、新宿店、高田馬場駅前店、池袋駅西口店、池袋東口駅前店、町田駅前店)、神奈川県(MEGAドン・キホーテ東名川崎店、横浜西口店、MEGAドン・キホーテ鶴見中央店、MEGAドン・キホーテ港山下総本店、大和店、藤沢駅南口店、MEGAドン・キホーテ秦野店)





＜中部エリア＞

新潟県(長岡川崎店、新潟駅南店)、福井県(越前武生インター店)、山梨県(MEGAドン・キホーテ甲府店)、長野県(ドン・キホーテ茅野店)、愛知県(MEGAドン・キホーテ豊橋店、栄本店、MEGAドン・キホーテ東海名和店)





＜近畿エリア＞

京都府(京都アバンティ店)、大阪府(道頓堀御堂筋店、あべの天王寺駅前店)、兵庫県(MEGAドン・キホーテ姫路広畑店)





＜中国エリア＞

広島県(広島八丁堀店)、鳥取県(鳥取本店)





＜四国エリア＞

徳島県(MEGAドン・キホーテ徳島店)、愛媛県(松山大街道店)





＜九州・沖縄エリア＞

福岡県(小倉店、福岡天神本店、中洲店)、長崎県(MEGAドン・キホーテ大村インター店)、熊本県(下通り店、南熊本店)、鹿児島県(MEGAドン・キホーテ霧島隼人店)





※本リリースでは、「SWEET 1MONTH」を取り扱う店舗を掲載しております。

なお、各ブランドごとや「SWEET 1DAY」の取り扱い店舗および販売状況につきましては、店舗により異なりますので、公式ホームページよりご確認ください。





RADIRIS ： https://sweet78.co.jp/radiris/shopinfo

MEVILAGE ： https://sweet78.co.jp/mevilage/shopinfo

GIRL CRUSH ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/shopinfo





【購入者限定キャンペーン】

対象商品を2箱同時にご購入いただいた方に、オリジナルトレカを1枚プレゼントいたします。

本キャンペーンは、各ブランド(RADIRIS／MEVILAGE／GIRL CRUSH)ごとに「1DAY」および「1MONTH」いずれも対象となります。

※「SWEET 1DAY」のみ取り扱い店舗は対象外です。





【実施期間】

・Sweet公式通販サイト：2026年5月8日(金)12:00～2026年5月31日(日)16:00まで

・その他ECサイト／ドン・キホーテ：2026年5月8日(金)～なくなり次第終了

※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。









■商品情報

＜SWEET 1MONTH＞

商品名 ： RADIRIS／MEVILAGE／GIRL CRUSH

発売日 ： 2026年5月8日(金)

カラー ： 各ブランド6色(限定色含む)

装用期間 ： 1か月

内容量 ： 1箱2枚入り

価格 ： 1,760円(税込)

BC ： 8.6mm

DIA ： 14.2mm

GDIA ： 13.5mm

含水率 ： 38.5％

度数 ： ±0.00、-0.75～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

ドン・キホーテ ： ±0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

※-6.50以上はお取り寄せ、ドンキ限定色は-6.00までの取り扱いとなります。

承認番号 ： 30700BZX00321A01





＜SWEET 1DAY＞

商品名 ： RADIRIS／MEVILAGE／GIRL CRUSH

発売日 ： 2025年11月7日(金)

カラー ： 各ブランド9色(限定色含む)

装用期間 ： 1日

内容量 ： 1箱10枚入り

価格 ： 1,760円(税込)

BC ： 8.6mm

DIA ： 14.0mm

GDIA ： RADIRIS ：13.1～13.2mm

MEVILAGE ：13.1mm

GIRL CRUSH：12.9～13.1mm

含水率 ： 38.5％

度数 ： ±0.00、-0.75～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

ドン・キホーテ ： ±0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

※-6.50以上はお取り寄せ、ドンキ限定色は-6.00までの取り扱いとなります。

承認番号 ： 23000BZX00343000









▼ブランドサイト

RADIRIS ： https://sweet78.co.jp/radiris/

MEVILAGE ： https://sweet78.co.jp/mevilage/

GIRL CRUSH ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/









■株式会社スウィートについて

株式会社スウィートは、2008年7月に大阪に設立し、カラーコンタクトレンズや化粧品、美容雑貨などのオリジナル商品を企画・開発・販売するメーカーです。

ブランドメッセージ「Girls, be ambitious Girls, be happy」のもと、年齢を問わず“女子でいたい”という気持ちに寄り添い、快適で素敵な時間と美しさを提供しています。自社EC・主要モール展開・卸売事業を展開し、女性美容の「もっと可愛く」「もっとキレイに」という想いに応えるべく、トレンドとヒットを両立させた商品づくりに注力しています。