大和自動車交通、不動産事業建替えプロジェクト第３弾　江東区亀戸に賃貸マンション完成

大和自動車交通株式会社

大和自動車交通株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大塚一基）は、このたび東京都江東区亀戸に賃貸マンションを竣工しましたのでお知らせいたします。本物件は、当社グループが保有する不動産の有効活用および付加価値向上を目的に進めている建替えプロジェクトの第３弾となり、本年３月に竣工した世田谷区鎌田の賃貸マンションに続く物件となります。

当社は、東京都を中心に地域の交通インフラを支える企業として、安定的な事業基盤の強化に努めており、保有不動産の建替え・高付加価値化もその一環となります。

■ 物件の特徴

本物件は、「地域に順応した象徴的な建築物」をコンセプトとしています。都市計画や街の発展状況に応じた形態とし、下町情緒を保ちながら商業施設の拡充や交通アクセスの良さを踏まえて変貌してきた地域性を踏まえた設計としています。建物中央で交差する縦・横・斜めの３本のラインは、こうした街の変遷を背景に過去・現在・未来をつなぐ考え方を表現しています。また、単身者からDINKs、ファミリーまで居住ニーズに配慮し、3タイプの間取りを備えています。

■ 物件概要

l 物件名 ：Daiwa Grace Maison 亀戸

l 所在地 ：東京都江東区亀戸1-25-14

l 交通 ：JR中央・総武線、東武亀戸線 亀戸駅 徒歩6分

l 構造/規模 ：鉄筋コンクリート造 8階建

l 総戸数 ：21戸

l 間取り ：1DK、1LDK、3LDK

l 想定ターゲット層 ：単身・DINKS・ファミリー

l 主な設備・仕様 ：オートロック、スマートキー(ENT)、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、防災備蓄倉庫、駐車場、駐輪場、 無料Wi-Fi、TVモニター付きインターホン、エアコン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、グリル付きガスコンロ

l 竣工 ：2026年4月30日

当社は、東京都を中心に地域の交通を支える旅客事業を主軸としながら、保有不動産の有効活用や建替えを通じたまちづくりにも取り組んでいます。今後も、交通事業とあわせて、地域に寄り添う価値の創出に努めてまいります。

■大和自動車交通株式会社

会 社 名：大和自動車交通株式会社

住 所：東京都江東区猿江2丁目16番31号

設 立：1939年9月13日

代 表 者：大塚一基

事業内容：ハイヤー・タクシー業、不動産業

H P：https://www.daiwaj.com/

【お問い合わせ先】

大和自動車交通株式会社 企画・広報室

電話：03-6757 7173 メール：info@daiwaj.com