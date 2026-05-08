長野駅前の観光拠点「Travel HUB Nagano City」着物のたちばなと連携し、5月15日グリーンシーズンOPEN

株式会社フィールドデザイン長野駅から徒歩２分のインフォメーション「Travel HUB Nagano City」

『Travel HUB Nagano City』運営主体：株式会社フィールドデザイン（所在地：長野県長野市、代表取締役：林 光太朗・宮下 義弘）は、株式会社たちばな（所在地：長野県長野市、代表取締役社長：松本亮治）と連携し、長野駅前観光拠点「Travel HUB Nagano City」において、2026年5月15日（金）よりグリーンシーズン営業を開始いたします。

冬季営業約90日で、インバウンド旅行者を中心に4,000人以上にご来店いただいた実績を背景に、冬季シーズンに展開した荷物預かり・観光案内・ツアー販売などの機能を継続しながら、新たに着物レンタル・着物販売、信州アイスのセレクトショップ「旅するスプーン」、カフェ機能、本格忍者体験、タクシーツアーやアウトドアアクティビティ販売などを順次開始いたします。長野駅前を起点に、観光客・来街者・地域住民が交わる新たな旅の入口として展開してまいります。

Travel HUB Nagano City グリーンシーズンの主な展開

1．継続展開するサービス

・荷物預かりサービス

・配送サービス

・観光案内（デジタルマップ連携）

・タクシーツアー販売

・まち歩きプラン販売

・本格手裏剣体験場

・物販

2．新たに始まるサービス

対応サービス着物・浴衣レンタルおよび販売「着物のたちばな」

長野県内で長年親しまれてきた「着物のたちばな」と連携し、着物・浴衣のレンタルおよび販売を開始いたします。善光寺参拝や長野市街地の散策を、和装でゆったりと楽しんでいただける新たな観光体験として提案し、長野の街並みや文化により深く触れていただく機会を創出してまいります。

レンタルイメージ信州アイスセレクトショップ「旅するスプーン」

信州各地の魅力あるアイスクリームと出会えるセレクトショップ「旅するスプーン」が登場いたします。県内各地の生産者によるカップアイスを取り揃え、“1本のスプーンから信州の旅がはじまる。”をコンセプトに、新たな食の魅力を発信いたします。取り扱い商品は季節や仕入れ状況に応じて順次入れ替えを予定しております。

■取り扱い店

Milk Factory kumapon's（阿南町）ネバーランド（根羽村）

美ヶ原温泉 翔峰・茶房IPPUKU（松本市）、なないろ農園（安曇野市）軽井沢みのりや（軽井沢町）、中高冷菓（中野市）

旅するスプーンロゴマークカフェ機能

コーヒーと地元のお菓子を楽しめるカフェスペースを新たに展開いたします。観光の待ち時間や休憩、まち歩きの合間にも気軽に立ち寄れる空間を提供いたします。

休憩スペース地域体験・観光商品の販売（順次開始）

・アウトドアアクティビティ販売

・観光施設チケット販売（予定）

まち歩きチケット利便性向上サービス（予定）

・当日荷物配送サービス

（TravelHUBNaganoCity→長野市街地の宿泊施設→戸隠エリアの宿泊施設など）

今後の展開予定

荷物配送イメージ

・地域事業者との連携による新たな体験商品の造成

・周辺の飲食クーポンの販売

・観光施設チケット販売の拡充

・地域と旅行者をつなぐ交流イベントの実施

Travel HUB Nagano City が目指すもの

Travel HUB Nagano City は、単なる観光案内所ではなく「荷物」「移動」「体験」「食」「文化」をつなぐ駅前ハブ拠点として、長野駅前の新たな人の流れを創出してまいります。

冬はスノー観光の入口として。春・夏・秋は街歩きと地域体験の入口として。

四季を通じて、長野を楽しむ旅の起点となることを目指します。

拠点概要

外観Travel HUB Nagano City

所在地：長野県長野市末広町1358 2F

アクセス：JR長野駅善光寺口より徒歩約2分

営業開始日：2026年5月15日（金）

営業時間：9:30～17:00

ホームページ：https://base-jp.snow-hub-nagano.com/green/

会社概要

株式会社フィールドデザイン

所在地：長野県長野市南千歳1-3-16 丸佐ビル3F URL：https://field-design.jp/

代表者：代表取締役 林 光太朗・宮下 義弘

事業内容：旅行業、観光コンテンツ造成、Web制作、デザイン制作、映像制作、写真撮影

株式会社たちばな

所在地：長野県長野市鶴賀緑町2214 URL：https://www.tachibana-group.co.jp/

代表者：代表取締役社長 松本亮治

事業内容：呉服小売店、着物メンテナンス、フォトスタジオの運営、着付教室の運営、障がい者グループホームの運営 ほか

メディア向け内覧会

日時：2026年5月14日（木）10:00～13:00

場所：Travel HUB Nagano City（長野駅善光寺口徒歩2分）

内容：施設見学、サービス説明、取材対応

お問い合わせ

Travel HUB Nagano City

（担当：中西）TEL：070-9431-3532 mail：travelhub_nc@snow-hub-nagano.com

株式会社たちばな

（担当：坂原・井出）TEL：026-238-0561 mail：digital_marketing@tachibana-group.co.jp