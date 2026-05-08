島原温泉ホテル南風楼(所在地：長崎県島原市)は、2026年4月26日に通年利用可能な温水プールとして大幅リニューアルしました。

これまで夏季限定で営業していた屋外プールを最新の温調システム導入により、冬季を含めたオールシーズン利用可能な温水リゾートプールに進化いたしました。海と空が一体となり、インフィニティの絶景を快適な温かさの中で季節を問わずご体感いただけます。





インフィニティプール





ガーデン・テラス・プールを全面リニューアルし、年間を通して楽しんでいただける「インフィニティ温水プール」としてオープンしました。









■コンセプト

「海と空、そして温かいインフィニティプールに溶け込む、究極のリラクゼーション」

島原の豊かな自然に恵まれたホテル南風楼は、これまで多くのお客様に愛されてまいりました。

今回のプールリニューアルは、さらに上質な滞在体験を提供したいという想いから実現しました。









■3つのリニューアルポイント

1. 365日快適な水温設定





インフィニティプール(1)





水温を常に約30℃に調整いたしております。これにより年間を通じ、眼前に広がる澄み渡った有明海との一体感をご体験いただけます。





2. インフィニティ・ビュー





インフィニティプール(2)





プールの縁を極限まで低くし、水面と有明海がつながる視覚効果を演出。

まるで海の上に浮かんでいるような浮遊感を体験できます。





3. ナイトプールの通年開催





インフィニティプール(水中照明)





幻想的な水中照明とガーデンのライトアップにより、夜の静寂の中で星空と海風を感じる大人のアクティビティを一年中お楽しみいただけます。









■プラン内容

・利用時間

午前の部 7：00～11：00 午後の部 13：00～21：00

※ご利用は宿泊者限定です。

※ご利用時間は季節によって異なります。





・プール利用料

大人(中学生以上)2時間 ：2,000円/人(税込)

小人(3歳～小学生)2時間：1,000円/人(税込)

※「露天風呂付客室 ザ グランド オーシャンズ」にご宿泊のお客様は無料にてご利用いただけます。





・プールの大きさ

縦9m×横3m×深さ80cm





・水温

約30℃





・無料の浮き輪や乗り物、ウォーターガンなどをご用意いたしております。ほかのお客様と共有にてご利用ください。

・遊具をお持ち込みされる場合はお客様にて管理をお願いいたします。

・プール用のタオルの設置および無料貸出はございません。ご持参いただくか有料の貸出タオルをご利用ください。

(注)監視員は常駐しておりませんので、お子様のご利用の際は必ず、保護者同伴にてお願いします。





つぼ水風呂





ジャグジーバス ※写真はイメージです。





・温水プールの隣には、つぼ水風呂とジャグジーバスも完備。









■注目ポイント

・2026年6月に北欧産バレルサウナ完成予定。





バレルサウナ(サウナ室+前室付き) ※写真はイメージです。





バレルサウナ室内 ※写真はイメージです。





余計なものはいらない。ジャマなおしゃべりもTVも雑音もない。

聞こえるのは心地よい波の音とロウリュの音、ただそれだけ。

唯一無二のロケーションで爽快感抜群のサウナライフをお楽しみいただけます。

乞うご期待！









■バレルサウナとは

北欧で生まれた樽型の形状をした木製のサウナです。

その特徴的な円形のデザインや気軽に設置・組み立てができ、日本でも人気が爆発。

天井が円形であることから、ロウリュをすると蒸気が円弧に沿ってじんわり降下。

本格的なサウナ体験を味わえることが可能なサウナです。









■バレルサウナ概要

・4～6人用サウナ

・レイアウト：サウナ室＋前室付き

・横2.25m×奥行3.0m×高さ約2.14m





昨年(2025年4月)に日本一海に近いプール、「インフィニティ・オーシャン・プール」が新設オープンしています。





インフィニティ・オーシャン・プール(1)





どこまでも広がる青い海、澄んだ青空、まるで海の上を泳いでいるかのような、不思議で贅沢な浮遊感。島原ならではの非日常をお楽しみください。





インフィニティ・オーシャン・プール(2)





インフィニティ・オーシャン・プール(空撮)





・プールの大きさ 縦5.5m×横2m×深さ50cm ※温水プールではございません。









■ほかにも楽しめるプールが盛りだくさん

1.キッズプール





キッズプール(滑り台)





キッズプールと遊具





チビッ子向けプールだけどウォーター滑り台があり、楽しさバツグンです。

・プールの大きさ 直径8m×深さ50cm ※温水プールではございません。





2.レストラン・テラス・プール





レストラン・テラス・プール全景





レストラン・テラス・プールとサップボート





島原の自然にあふれる「水と緑」に演出されたラグジュアリーな別世界が広がっています。南国リゾート気分、溢れる開放的な空間で最上の癒しをお届けします。

・プールの大きさ 縦11m×横3m×深さ50cm ※温水プールではございません。









■プラン内容

・プール利用期間

2026年4月25日(土)～2026年10月4日(日)





・利用時間

午前の部 7：00～11：00 午後の部 13：00～19：00

※ご利用は宿泊者限定です。

※ご利用時間は季節によって異なります。

・無料の浮き輪や乗り物、ウォーターガンなどをご用意いたしております。ほかのお客様と共有にてご利用ください。

・遊具をお持ち込みされる場合はお客様にて管理をお願いいたします。

・プール用のタオルの設置および無料貸出はございません。ご持参いただくか有料の貸出タオルをご利用ください。

(注)監視員は常駐しておりませんので、お子様のご利用の際は必ず、保護者同伴にてお願いします。









【ホテル南風楼 施設概要(2026年4月現在)】

所在地 ： 〒855-0802 長崎県島原市弁天町2-7331-1

アクセス： https://www.nampuro.com/access/

収容人員： 430人

客室数 ： 95室(和室22／洋室27／和洋室34／半露付TW3／半露付和洋室2／新館露付8)

風呂 ： 大浴場・露天風呂・サウナ・家族風呂・スチームサウナ

施設 ： 大広間・会議室・大小宴会場・コンベンションルーム(着席350名)

その他 ： 庭園貸切風呂・子供プール(深さ50cm)・

インフィニティ・オーシャン・プール(縦5.5m×横2m×深さ50cm)・

ガーデン・テラス・プール(縦3m×横9m×深さ80cm)・庭園足湯・

インフィニティプール(縦11m×横3m×深さ50cm)・

レストラン・和食処・エステサロン・ほんだなカフェ・

紅葉庭園・フィットネスジム・コインランドリー・駐車場









＜会社概要＞

名称 ： 株式会社ホテル南風楼

所在地： 〒855-0802 長崎県島原市弁天町2-7331-1

代表者： 田浦 裕一朗

URL ： https://www.nampuro.com/