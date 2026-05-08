【先進会眼科】世界基準の視力矯正治療施設を「大名古屋ビルヂング」に6月オープン

医療法人先進会

先端医療を全国へ届ける、日本唯一の眼科全国ネットワーク・先進会グループ（本院：大阪市、理事長：岡義隆）は、2026年6月、名古屋駅直結のランドマーク「大名古屋ビルヂング」4階に、名古屋2院目となる「先進会眼科 大名古屋ビルヂング」を開院いたします。

本院は、ICL・レーシック・SMILE等の視力矯正治療において、症例数・設備・安全基準のすべてで国内トップクラスの医療体制を東海エリアに本格展開する拠点として位置づけられます。

名古屋・岐阜・三重・静岡からのアクセスが容易な立地で、これまでにないレベルの視力矯正治療を提供し、「安全で精度の高い治療を受けたい」という患者さまの最も重要な判断基準に応えるクリニックです。

先進会眼科 大名古屋ビルヂングの5つの特徴- 国内わずか2名のICL最高峰資格「シニアエキスパートインストラクター」が在籍国内に2名のみのICL最高峰資格「シニアエキスパートインストラクター」が在籍。さらに屈折矯正治療の第一人者である理事長岡をはじめとし、認定医を指導する資格を持つ「ICL指導医」がグループ内に複数在籍。特定の医師に依存することなく、グループ全体で標準化された最高水準の眼科治療を実現。- ICL総症例数35,000症例！圧倒的実績が証明する確かな技術力先進会眼科ではICLの総症例数35,000症例、年間約10,000症例と国内トップクラスの症例数を誇ります。多様な角膜形状や近視度数に対応してきた技術力で、治療精度を極限まで高めます。- 2,240名以上(*)の医師が「自分の眼」を託した、医師に選ばれる眼科同業者が自らの眼を託す圧倒的な信頼。知識を持つプロが「ここなら安心」と厳選する事実こそ、当クリニックの医療品質の証明です。*2026年3月 当院調べ- 名古屋駅直結徒歩1分・東海全域からアクセス良好な立地名古屋・栄・金山エリア、さらに岐阜や三重からもアクセスしやすい立地です。名古屋屈指の「GranVision（グランビジョン）クリニック」として以下のサービスを提供。・完全予約制による待ち時間最小化・24時間WEB予約受付・遠方来院者に配慮したスケジュール設計忙しいビジネスパーソンや遠方の患者様でも、ストレスなく通院できる環境を整備しています。- 24年以上「手術後感染症ゼロ」の安全基準開院以来、24年以上手術後感染症ゼロを実現する徹底した清潔管理。生涯大切にする目だからこそ、安全に対して妥協なき姿勢を貫きます。提供する主な診療内容- ICL（眼内コラマーレンズ）- レーシック- SMILE- 白内障・老眼治療

患者様のライフスタイルや目の状態に応じたオーダーメイド治療を提供します。

先進会眼科について

「名古屋」「大阪」「東京」「福岡」にクリニックを持ち、レーシックやICL（眼内コラマーレンズ）をはじめ、老眼治療やレーザー白内障・多焦点眼内レンズ治療など、眼に関するあらゆるお悩みが相談できる、全国展開の「眼科治療クリニック」です。 「自分が受けたい眼科治療」をテーマに最善の方法をクリニック一丸となり日々提供しています。また多くの医師やスタッフも視力回復手術を受けて、患者様に寄り添った治療、おもてなしを提供できるよう努めています。 手術を終えた方へのお電話での症状の確認、痛みを感じないような麻酔の工夫、ウェブやLINEでの予約やコミュニケーションが取れる仕組づくりなど、患者さま一人一人にとっての「生涯の眼のパートナー」としてありたいと考えております。

クリニック情報

医院名：先進会眼科 大名古屋ビルヂング

住所：〒 450-6404 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング4階

アクセス：名古屋駅徒歩1分 / 24時間WEB予約受付

特設ページ：https://senshinkai-clinic.jp/dainagoya_lp/

クリニックロゴ会社概要

社名 医療法人先進会

所在地 福岡県飯塚市川津３６４番２号

代表者 理事長 岡義隆

設立年月 2002年11月

事業内容 ICL・レーシック・SMILE、老眼治療、白内障手術、円錐角膜治療、オルソケラトロジー

拠点 大阪、東京、名古屋、福岡

ウェブサイト https://senshinkai-clinic.jp/