株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2026年４月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,037職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。

2026年４月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。

1位 プロスポーツ選手

2位 パティシエ

3位 イラストレーター

4位 保育士

5位 公務員[一般行政職]

6位 美容師

7位 中学校・高校教師

8位 漫画家

9位 医師

10位 薬剤師

11位 トリマー

12位 歌手

13位 警察官

14位 看護師

15位 ブリーダー

16位 声優

17位 水コンサルタント（上下水道コンサルタント）

18位 フラワーデザイナー

19位 司書

20位 臨床心理士

【ランクイン・ランクアウト】

20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・

ランクイン ： 税理士、和菓子職人、海上自衛隊、エンジニア、インテリアデザイナー、気象予報士

ランクアウト： 外交官、フラワーデザイナー、建築家、看護師、警察官、校務員

【順位変動】

順位の変動が激しかったものTOP3は・・・

順位を上げたもの： 警察官、看護師、声優、水コンサルタント（上下水道コンサルタント）、フラワーデザイナー、司書、臨床心理士

順位を下げたもの： 気象予報士、理学療法士、海上自衛隊、インテリアデザイナー、エンジニア、税理士、和菓子職人

13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。

→ こちらからご覧いただけます。

https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html

●サイトについて

村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。

サイト名：13歳のハローワーク公式サイト

サイトURL：https://www.13hw.com/

企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート