「区分所有オフィス」を展開するボルテックス、TOKIUM契約管理を導入

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、株式会社ボルテックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：宮沢 文彦、以下「ボルテックス」）が、TOKIUM契約管理を導入したことをお知らせします。

■背景

ボルテックスは、都心のオフィスビルをフロアごとに販売する「区分所有オフィス」を核とした資産形成コンサルティングを手がける不動産企業です。

物件ごとにオーナーとの管理委託契約や賃貸借契約が発生するため、管理が必要な契約書は約15,000件にのぼります。

また、不動産業界という特性上、覚書による条件変更が多く、現行の契約条件を確認する機会が頻繁に発生します。そのたびに倉庫から該当する契約書を取り寄せて確認する手間が発生しており、契約書の電子化と一元管理が求められていました。

■選定理由と期待する効果

最大の決め手は、紙の契約書を送付するだけでスキャンからデータ化、原本保管までを一括で代行できる点に加え、自社の管理規程に合わせて柔軟に運用を設計できる機能を備えていることです。TOKIUM契約管理の導入により、ボルテックスでは倉庫から契約書を取り寄せることなく、契約条件や変更履歴をPC上で瞬時に確認できる体制へと移行します。あわせて、覚書を含む変更履歴の一元管理による確認漏れの防止や、反社条項・リース関連条項といったコンプライアンス上の重要条項を全社横断でチェックできる体制を構築することで、全社的なガバナンス強化を図る方針です。

■株式会社ボルテックス 財務経理本部 会計課 工藤 美紀様からのコメント

当社では約15,000件の契約書をほぼすべて紙で倉庫に保管しており、確認が必要になるたびに契約書を取り寄せるところから始めなければなりませんでした。TOKIUM契約管理は紙の契約書を送るだけで電子化してもらえるので、現場に負担をかけずに始められる点が決め手でした。今後は覚書を含む契約条件の確認や、反社条項・リース関連条項のチェックといったコンプライアンス面も強化していきたいと思っています。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=43480500-Vortex_260507&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=ai_agent_0507)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=43480500-Vortex_260507&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0507)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=43480500-Vortex_260507&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0507)

■株式会社ボルテックスについて

設立：1999年4月13日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F

資本金：140,848,000円

従業員数：821名（2026年3月31日現在）

事業内容：収益不動産を核とした資産形成コンサルティング、収益不動産の組成・売買および仲介・賃貸・管理

URL：https://www.vortex-net.com/