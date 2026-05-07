山梨県身延町のふるさと納税返礼品として栄昇堂が提供する『ゆるキャン△ SEASON３』コラボ みのぶまんじゅうを掲載中です。本返礼品はキャラクターの各務原なでしこと、身延町公式キャラ「みのワン」柄のパッケージ缶入りのセットです。 本返礼品のポータルサイトへの展開は、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

コラボの背景

『ゆるキャン△』第8話にて、各務原なでしこ・大垣千明・犬山あおいが、身延駅前のベンチで出来立ての「みのぶまんじゅう」を食べに来ています。このシーンをきっかけに、身延町は、アニメのモデル地としての魅力を活かした町おこしを目的として、これまでライセンス商品を展開してきた武州屋の協力のもと、劇中の名シーンを象徴する老舗・栄昇堂との特別なコラボレーションを実現させました。

対象返礼品について

▼楽天 【ふるさと納税】『ゆるキャン△ SEASON３』コラボ みのぶまんじゅう パッケージ缶入り https://item.rakuten.co.jp/f193658-minobu/014-0016/ ▼チョイス 『ゆるキャン△ SEASON３』 コラボみのぶまんじゅう パッケージ缶入り https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19365/7015756?utm_source=yamanashiken_minobucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_19365

山梨県身延町について

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身延町は、「日蓮宗総本山身延山久遠寺」や富士五湖の一つでもあり旧千円札の富士山を見る事の出来る「本栖湖」（世界文化遺産富士山の構成資産）を始めとする観光スポットが数多く点在しています。春はシダレザクラ、夏はホタル・本栖湖でのウォーターアクティビティ、秋は紅葉、冬はイルミネーションと1年を通して楽しんでいただけます。また、大粒で甘みが強い「あけぼの大豆」、滋味豊かな精進料理の「ゆば」などその地域ならではの豊富な特産品があります。身延町では皆様からの寄附金をよりよいまちづくりに活用させていただきます。ぜひふるさと納税で、身延町への応援をよろしくお願いいたします。

寄附金の使い道について

子どもの発想を活かしたまちづくり 身延町長におまかせ 定住促進と人口対策のまちづくり 健康福祉のまちづくり 観光振興のまちづくり 子育て支援のまちづくり 農林水産業振興のまちづくり 生活基盤整備のまちづくり 教育振興のまちづくり スポーツ・文化振興のまちづくり 消防・防災のまちづくり

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form