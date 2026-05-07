船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇、運送会社の経営課題を解決するオンラインセミナーを5月19日に開催

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、2026年5月19日（火）に中小運送会社・物流会社の経営者・管理者を対象とした無料オンラインセミナー「収支管理・原価可視化とコンプライアンス対応」を開催いたします。

本セミナーでは、運送原価の管理方法に関する基礎知識から、実際のデータを活用した運賃交渉事例、システムを活用した業務効率化の事例まで、「明日から取り組める」具体的で実践的な情報を提供します。

開催の背景

詳細を見る :https://www.nav-assist.co.jp/seminar03/

運送業界は、トラック適正化二法の改正や取適法の施行など、次々と新たな法規制が導入される中で、コンプライアンス遵守と安定的な収益確保の両立が大きな課題となっています。同時に、正確な原価管理ができていない、運用の複雑化による事務作業工数の増加、売上・原価データ管理の不足による収益悪化なども深刻な問題です。本セミナーでは、これらの経営課題の解決方法を実践的に学べる内容を用意いたしました。

開催概要

セミナーの特徴

収支管理・原価可視化とコンプライアンス対応オンラインセミナー～データを活用した運賃交渉・生産性UP事例公開～[表: https://prtimes.jp/data/corp/116125/table/33_1_d184336a8f1d3eb2ba47cab9d827de12.jpg?v=202605070751 ]第一講座：「データを活用した運賃交渉・生産性UP事例」

貨物運送事業者専門のコンサルタントとして200社以上の指導実績を持つ株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングの玉川豪史氏が、ゲスト講師として登壇します。玉川氏は、業界動向や課題、運送原価の管理方法、データを活用した運賃交渉事例などについて解説し、利益を確保できる企業とそうでない企業の違いを明らかにします。

（株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング：https://sc.funaisoken.co.jp/）

第二講座：「Navisia運送販売クラウドを活用した正確な原価把握と事例紹介」

当社のロジスティクス営業課の吉澤和顕が、運送業向けの基幹業務システム「Navisia運送販売クラウド」の活用事例を交えながら、中継輸送など複雑な輸送形態に対応した原価管理やコンプライアンス対応について解説いたします。

Navisia運送販売クラウドについて

当社が提供する「Navisia運送販売クラウド」は、複雑な輸送形態に対応した運送事業者向けの基幹業務システムです。受注・配車から請求・収支管理までをクラウド上で一元化し、転記や二重入力といった業務のムダを排除します。

本システムの主要機能として、中継輸送に対応した正確な原価管理、各種法規制に準拠したエビデンス情報の出力、混載・協力配送など複雑な運送形態への柔軟な対応が挙げられます。クラウドベースのシステムであるため、インターネット環境があれば、どこからでも運用できる利便性も備えています。

株式会社ナブアシストについて

詳細を見る :https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/unso_hanbai_cloud/

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。自動点呼システムの開発・販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。

弊社のソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題を解決し、競争力を強化できるよう支援してまいります。

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp