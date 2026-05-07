三菱総研ＤＣＳ株式会社の特別支援学校・学級向けプロジェクトに協力

株式会社リビングロボット

株式会社リビングロボット（本社：福島県伊達市、代表取締役：川内康裕、以下「当社」）は、三菱総研ＤＣＳ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀田 浩樹）が開始する「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」 に、当社が開発したロボット「あるくメカトロウィーゴ」を用いて協力いたします。当社は本プロジェクトを支援することで、多様な特性を持つ子どもたちがテクノロジーに触れ、自己表現やコミュニケーションの楽しさを実感できる教育環境の構築に寄与してまいります。

「あるくメカトロウィーゴ」とは

「あるくメカトロウィーゴ」は、当社が開発した子どもたちがプログラミングを楽しく学べるロボットです。豊富なコンテンツと多様なモーションにより、一人ひとりの興味や学習進度に寄り添い、学びをサポートします。これまで、全国の小学校や児童館、各種イベントでプログラミング教室を実施しており、子どもたちに「自らの手でテクノロジーを動かす喜び」や「試行錯誤を通じた達成感」を提供してまいりました。

URL：https://livingrobot.co.jp/manarobo/

関連リリース

三菱総研ＤＣＳ株式会社 リリース

『特別支援学校・学級の新たな教育をサポート！

「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」を開始～ 2026年度 希望校募集 ～』

URL：https://www.dcs.co.jp/news/2026/260507.html

※本プロジェクトへの参加をご希望の教育機関は、上記ページよりお申込みください。

三菱総研ＤＣＳ株式会社について

1970年の創立以来、金融、製造、公共、教育など幅広い分野で、コンサルティングからシステム開発、アウトソーシングまで、包括的に提供するITトータルソリューション企業です。教育分野では、全国シェアNo.1※1を誇るインターネット出願サービス「miraicompass」を提供しています。2016年よりコミュニケーションロボットの取り組みを開始し、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の採択を受けました。2021年より、社会貢献活動としてロボットプログラミング授業を開始し、教育現場での活用支援を推進しています。

※1 2025年12月時点

＊本プレス内の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

会社名： 株式会社リビングロボット

所在地：福島本社：福島県伊達市保原町字11丁目19-1 メゾン・クロシェット2号室

その他事業所：福島ラボ/東京オフィス/福岡オフィス/小郡キャンパス/台湾オフィス

代表者： 代表取締役 川内 康裕

設立： 2018年4月

事業内容： パートナー・ロボット・プラットフォーム（PRP）事業、ライフ・イノベーション（LI）事業

URL：https://livingrobot.co.jp/