【爆買ウルトラSALE】エクスプライス株式会社、Yahoo!3店舗にて日替わり399円セールや時間限定ポイント最大5%アップなど超お得イベントを実施！2026年5月7日（木）12時スタート！

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社 東京都墨田区、代表取締役社長 清水 敏光）は、2026年5月7日（木）～6月2日（火）に開催の爆買ウルトラSALEにて、Yahoo!店の自社3店舗において時間限定ポイント5%や日替わり399円セールなど様々なイベントを開催いたします。

Yahoo!店の自社3店舗において、爆買ウルトラSALE期間中の2026年5月7日（木）12:00～6月12日（火）1:59に、時間限定で全品ポイント5倍となるキャンペーン他日替わり399円セールなど、人気商品がおトクにお買い物いただけます！

この機会にぜひご利用ください。

【1】XPRICE Yahoo!店

爆買ウルトラSALE 特設ページ

URL：https://shopping.geocities.jp/aprice/special/baibaistore/202605/index.html

※期間中、最大割引率31%！

【2】PREMOA Yahoo!店

XPRICE Yahoo!店 :https://shopping.geocities.jp/aprice/

爆買ウルトラSALE 特設ページ

URL：https://shopping.geocities.jp/sake-premoa/special/baibaistore/202605/index.html

※期間中、最大割引率31％！

【3】MAXZEN Direct Yahoo!店

PREMOA Yahoo!店 :https://shopping.geocities.jp/sake-premoa/

爆買ウルトラSALE 特設ページ

URL：https://shopping.geocities.jp/maxzen/special/baibaistore/202605/index.html

※期間中、最大割引率34％！

MAXZENDirect Yahoo!店 :https://shopping.geocities.jp/maxzen/

【イベント１.】タイムセール超目玉＆目玉枠！

期間限定で、人気商品を通常販売価格の10%割引でご提供。

時間限定での特別販売となりますので、お早めにチェックしてください。

１.タイムセール超目玉枠[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/453_1_1cf30f3c06de7d040e0ebf9866025576.jpg?v=202605070151 ]２.タイムセール目玉枠[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/453_2_57b8affa45ba2bfb36caa2376a72c800.jpg?v=202605070151 ]

【タイムセール超目玉！セール品の例】

１. MAXZEN ゲーミングモニター 27インチ MGM27IC02 [MAXZEN Yahoo!店]

２. MAXZEN ゲーミングモニター 23.8インチ MGM24CH01-F180-WH [MAXZEN Yahoo!店]

３. MAXZEN ゲーミングモニター 21.5インチ MJM22CH03-F100 [MAXZEN Yahoo!店]

１.MAXZEN MGM27IC02 ２.MAXZEN MGM24CH01-F180-WH ３.MAXZEN MJM22CH03-F100

【イベント２.】時間限定でポイント最大5%アップ！

対象店舗：XPRICE Yahoo!店、PREMOA Yahoo!店

爆買ウルトラSALE期間中に時間限定ポイント最大5%アップキャンペーンを実施！

対象時間中にお買い物いただくだけで、エントリー不要・すべてのお客様がポイントアップの対象に。

※一部対象外商品あり

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/453_3_a9c11cd82ed0db8e3ad987dbb1f0f78c.jpg?v=202605070151 ]

【イベント３.】先着1台！日替わり399円セール！

対象店舗：XPRICE Yahoo!店、PREMOA Yahoo!店

爆買ウルトラSALE期間中に日替わりで先着1名様に399円でご購入いただけます！

早い者勝ちになりますのでお見逃しなく！

※計8日間、日替わりで開催

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/453_4_9912a8f16950121cee8a04c3f599ac10.jpg?v=202605070151 ]

【日替わり399円セール品の例】

１. CB JAPAN バケツ型洗濯機 TYO-01 [PREMOA Yahoo!店]

２. MAXZEN スポットクーラー MSC-ST20-02WH [XPRICE Yahoo!店]

３. DOD グッドラックテーブル TB4-685-KH [PREMOA Yahoo!店]

１.CB JAPAN バケツ型洗濯機 ２.MAXZEN スポットクーラー ３.DOD グッドラックテーブル

■エクスプライス株式会社について

【Eコマース事業】

通販サイト「XPRICE」と「PREMOA」を運営し、家電を中心にアウトドア・スポーツ・ベビー用品・インテリアなど幅広い商品を取り扱っております。 また、自社サイトにとどまらず、楽天、ヤフー、Amazonなどにも出店しております。2016年より連続で複数のモールから表彰していただき、楽天市場では、2021年に約５万店の中から総合賞2位を獲得するなど、EC業界で評価を頂いております。

【プライベートブランド事業】

家電販売で培った経験を活かし、お客様から本当に必要とされるものを創るために生まれたジェネリック家電のプライベートブランドとして、液晶テレビ・冷蔵庫・洗濯機や各種生活家電における機能と価格のバランスを徹底追求した「MAXZEN（マクスゼン）」の企画開発・製造・販売を行っております。

【法人販売事業】

一般企業・官公庁・学校等の法人のお客様のビジネスニーズや課題に合わせて、専任の担当者が豊富な商品知識で、最適な商品をご提案しております。

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業