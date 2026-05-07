「Enterprise IT Summit 2026 春」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年5月18日（月）～5月21日（木）に開催されるITmedia主催のライブ配信セミナー「Enterprise IT Summit 2026 春」に協賛いたします。

本セミナーにおいて、弊社では「急速に進化する生成AI、より安全に利用するには？ 組織が知っておきたい活用のポイント」と題した講演を実施。生成AIをビジネス利用する上で知っておきたいリスクと対策についてご紹介します。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「Enterprise IT Summit 2026 春」Webサイト

https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=cl(https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=cl)

■講演内容

急速に進化する生成AI、より安全に利用するには？ 組織が知っておきたい活用のポイント

生成AIが爆発的に普及し、効率化や精度向上の面で不可欠な存在になりつつあります。より安全に、そして効果的に活用していくために、組織は何を意識すべきなのでしょうか？

本セミナーでは、ビジネス利用における注意点や「SKYSEA Client View」がご支援できるポイントについてご紹介します。

日時：2026年5月21日（木）13:40～14:10

受講料：無料（事前登録制）

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「Enterprise IT Summit 2026 春」Webサイト

https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=cl(https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=cl)

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYSEA およびSKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。