月間取引額、２ヶ月連続で過去最高記録を更新！

Woodstock株式会社

日本初、手数料が完全無料で(＊1)、米国株が24時間取引できる（対象外銘柄とメンテナンス時間を除く）米国株投資アプリWoodstockを運営する、Woodstock株式会社（ウッドストック）(東京都港区、代表取締役 ブライアン ジェフン ユン https://woodstock.co )は、この度、月間取引額が2026年3月、4月の2ヶ月連続で過去最高記録を大幅に更新したことをお知らせいたします。当社は、より多くの方に米国株投資を身近に感じていただけるよう、利便性の高い投資体験の提供に取り組んでまいりました。次世代をリードする投資プラットフォームとして、最先端のテクノロジーとユーザーの想いを融合させ、日本における資産形成のあり方を再定義するため、今後もユーザーに寄り添った体験価値を創造し、比類なきサービスの深化に挑戦し続けます。

月間取引額で２ヶ月連続過去新記録達成！

当社プラットフォームは、スマホで手軽に米国株及びETFが取引できるアプリとして2023年にローンチ以来、継続的に機能拡充を進めてまいりました。昨年にはAIによるリアルタイムニュースサービスの提供や（＊２）、業界初スマホのマイナンバーカードで本人確認を可能にするなど（＊３）、イノベーティブなプロダクトとして若年層中心に評価されてきました。

さらに、今年2月には日本初、取引手数料・為替手数料・残高手数料・出金手数料全てを完全無料化（＊１）、米国株の24時間リアルタイム取引を実現し（対象外銘柄とメンテナンス時間を除く）、ますます多くの方々に支持されています。こうした取り組みの結果、2026年3月および4月の月間取引額が2ヶ月連続で過去最高記録を大幅に更新いたしました。投資の民主化を掲げ、日本における米国株式投資への参入障壁を大幅に刷新したことにより、新規投資家の流入と取引規模の拡大が加速しています。

取扱銘柄数約1000対応、続々追加中！

当社プラットフォームにおける米国株取扱銘柄数は、ETFを含め1,000銘柄に迫る規模まで拡大しております。当社の大きな特徴は、ユーザーから直接「追加希望銘柄」のリクエストを受け付ける機能をアプリ内に備えている点にあります。市場の潮流をいち早く捉えるとともに、ユーザーからのリアルで多角的な声を反映させることで、「今、求められる投資機会」を即応性をもって提供しています。より幅広い選択肢から、それぞれの投資判断に合わせた銘柄選択ができるよう、今後も圧倒的なスピード感をもって銘柄数の拡充を図ってまいります。当社の取扱銘柄はこちらのページにてご覧いただけます。https://woodstock.co/ja/available-stocks

■アプリダウンロード

口座開設申請は最短 1分！

iOS版・Android版

https://woodstock.go.link/eyaXm

【会社概要】

会社名：Woodstock株式会社

代表者氏名：ブライアン ジェフン ユン

設立：2021年3月3日

WEBサイト：https://woodstock.co/

金融商品仲介業者 登録番号：関東財務局長（金仲）第965号

所属金融商品取引業者：AlpacaJapan株式会社

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第3024号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

（＊1 ）(株) 未来トレンド研究機構 調べ (2026年1月7日時点)

（＊2） https://cloud.google.com/blog/ja/topics/customers/woodstock-implements-ai-agents-utilizing-gemini?hl=ja

（＊3） 自社調べ (2025年10月27日時点)

【免責事項】

・米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

・米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いいたします。

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