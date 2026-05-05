パティスリー洛甘舎は、母の日限定「Gift Box」ホールケーキを、お客様からのご要望に応えて限定発売いたします。前年度の人気商品「Premium GiftBox」は三種類のチーズを使いこなしたチーズケーキでしたが、お子様にも喜んでもらえるように「苺のショトケーキ」を採用いたしました。乞うご期待！

母の日「Ｇｉｆｔ Ｂｏｘ」ホールケーキ の特長と工夫

母の日「Ｇｉｆｔ Ｂｏｘ」ホールケーキは、お客様からのご要望に応えて新しく企画開発いたしました。前年度の人気商品「Premium GiftBox」は三種類のチーズを使いこなした大人のチーズケーキでしたが、お子様にも喜んでもらえるように内容は、「苺のショトケーキ」を採用いたしました。子供の日の延長と母の日を兼ねて、お子様の大好きな苺のケーキを「贈り物」風に気品ある外観に仕上げました！ 甘過ぎない絶品の「洛甘生クリーム」は練乳風味で、まるごと一個もペロリと召し上がっていただけます。 母の日のプレゼントとして、皆さんでわいわいガヤガヤ楽しんでください。

母の日のＧｉｆｔ「洛甘バターサンド」も大人気！

「洛甘バターサンド」は、甘過ぎないあっさりとした口当たりで大人気です。生地には白餡を練り込んで口どけが良いように工夫した「和魂洋才」の逸品です！

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp