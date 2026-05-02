担い手不足に挑む『進化系稲作』労力70％削減、“田植えをしない稲作” を福島・浪江町で、2026年5月19日 10:00～実証を公開します。

株式会社ちーの

株式会社ちーのは、ドローンを活用した「進化系稲作」の実証を公開します。

本取り組みでは、ドローンが連携し、

・播種

・肥料散布

・除草剤散布

を3機で同時実施します。

従来の田植えとは異なる、“田植えをしない稲作”をご覧いただけます。

同社（本社：福島県双葉郡浪江町、代表取締役：ナカヤチ美昭）は、

地元のドローンサービス会社である「シガ環境メンテナンス株式会社」

（本社：福島県双葉郡富岡町大字上手岡字高津戸200、代表取締役：志賀 洋一）と

連携し農業用ドローンを活用した「ドローン播種および追肥の連携実証」を開始します。

本取り組みは、農業用ドローン3機で行います。

まず1号機が「種もみ」散布をし、2号機が追尾し「肥料散布」を行います。

さらに3号機が追尾し「除草剤散布」を行います。

これにより、播種から追肥までを一連の流れとして最適化し、実務負担の軽減と作業効率の向上を図り、地域農業の持続性向上を目指します。

取り組みの背景

農業現場では、農業の収益性の低さ、後継者不足、耕作放棄地の増加といった課題が深刻化しています。特に大規模な稲作においては、限られた人員で広い面積を安定的に管理する仕組みが求められており、省力化と高精度化を両立する新たな生産モデルの構築が急務となっています。

こうした背景を踏まえ、弊社は大型農業の現場で培ってきた運用力と、農業DXの知見を掛け合わせ、ドローンを活用した播種および追肥の連携実証に取り組みます。更には地元ドローンサービス会社との協業により、地域に根ざしたスマート農業モデルを実装し、地域課題の解決につなげていきます。

実証の概要

「農業用ドローン」試運転の様子2025年度(令和7年度)の様子（一部）

従来の田植え・移植方式と比較して、労力を約70%削減可能（従来比1/3）と見込んでいます。また、2026年度(令和8年度)は、担い手、後継者不足のほ場、約50ヘクタールを再生し、「営農再開」いたします。

少人数で広大な面積を管理できる体制を構築することで、農業現場の省力化と生産性向上を同時に実現します。

▼公開日

日程：2026年5月19日（火）

※1 雨天及び強風は中止となります、ご了承ください。

※2 順延日は20日(水)もしくは21日(木)を予定

時間：10:00～12:00

【視察、見学や取材をご希望の方は、9:45に下記にお集まりください】

場所：福島県双葉郡浪江町 立野BASE (「株式会社ちーの」ほ場)

https://maps.app.goo.gl/spsVXhYDjCHZtHxN7

当日は、9時頃SNSでご案内予定です

https://www.instagram.com/chi_no.rice

https://www.facebook.com/agri.chino

実証で目指す効果

本取り組みを通じて、以下の効果を期待しています。

・実務労力の大幅削減

従来の田植え・移植方式と比較して約70%の労力削減で進められる見込みです。

・播種から追肥までの一体最適化

ドローン同士の連携により、作業の精度とタイミングを高めます。

・地域課題への対応

収益性向上、後継者不足対策、耕作放棄地の活用促進に寄与します。

【使用ドローン機体】

・クボタ農業用ドローン T25

https://agriculture.kubota.co.jp/product/drone/kubota-lineup/T25K.html

活躍のシーンが広がる新フラッグシップモデル

・クボタ農業用ドローン T10

https://agriculture.kubota.co.jp/product/drone/kubota-lineup/01.html?group=1&parent=MjY1NDk%3D(https://agriculture.kubota.co.jp/product/drone/kubota-lineup/01.html?group=1&parent=MjY1NDk%3D)

スマート農業 コンパクトボディに、大きなチカラ

・DJI社 AGRAS T70P

https://ag.dji.com/jp/t70p

株式会社ちーの 代表取締役 ナカヤチのコメント

効率エキスパート

農地所有適格法人 株式会社ちーの 代表取締役：ナカヤチ美昭

農業の現場では、収益性の確保と担い手不足への対応が大きな課題となっています。

今回の実証は、単なる省力化にとどまらず、地域の農業を持続可能な形へ進化させるための取り組みです。地元企業と連携し、播種から追肥までを一体で最適化することで、現場負担を減らしながら、地域の農業を次世代へつなぐモデルをつくっていきます。

今後の展開

弊社は今後も、農業用ドローンやDXデータ活用を軸に、現場の省力化と生産性向上に資する取り組みを進めていきます。今回の実証で得られる知見をもとに、他圃場や他地域への展開可能性を検討し、地域農業の持続可能性向上に貢献してまいります。

また、地域の関係機関や協力企業との連携を深めながら、農業の儲からなさ、後継者不足、耕作放棄地といった課題に対して、実効性のある解決策を提示していきます。

農業を次の世代へつなぐ責任を胸に、福島県浪江町・飯館村とともに、

浜通りの営農再開に向けて『かっこいい農業』で日本の農業の未来を支えてまいります。



「株式会社ちーの」について

本社所在地：福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷40番地1

代表取締役：ナカヤチ 美昭

事業内容：水稲農業、畑作農業、実証事業・共同研究 等

「シガ環境メンテナンス株式会社」について

本社所在地：福島県双葉郡富岡町大字上手岡字高津戸200 代表取締役：志賀 洋一

事業内容：福島復興に係る業務・ドローン事業 等

2026年度(令和8年度)も「五穀豊穣」を願います。株式会社ちーの

https://www.instagram.com/chi_no.rice

https://www.facebook.com/agri.chino

https://www.chi-no.jp(https://www.chi-no.jp/)

担当：薮中裕美(やぶなか ひろみ)

090.6007.4670

hiromi.yabunaka@chi-no.com