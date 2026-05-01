今年のスタートアップワールドカップ2026九州予選でユースピッチを初開催！小学生から高校生・高専生のエントリーを募集しています！

熊本市

昨年5月に、熱いピッチを繰り広げた世界最大級のビジネス・コンテスト「スタートアップワールドカップ」の九州予選を、今年も8月26日（水）に熊本城ホールで開催することが決定しました。

また、今年の九州予選では小学生から高校生・高専生を対象としたユースピッチを開催します。

ユースピッチへのエントリーと併せてスタートアップの皆様のエントリーも待ちしております。

エントリー締切日はどちらも6月30日（火）まで。

■「スタートアップワールドカップ」とは

スタートアップワールドカップは世界130以上の国と地域で予選が行われ、サンフランシスコで開催される世界決勝戦で優勝すると、約1億5千万円の優勝投資賞金が獲得できるほか、大会への出場を通して、世界で活躍する投資家や起業家とのコネクションを築くことができるスタートアップにとって非常に魅力的な大会です。

■ユースピッチについて

応募するビジネスプランの分野に制限はありません。医療・福祉、地域活性化、SDGs、テクノロジー活用など、社会課題の解決から新たな価値創出まで、ジャンルは自由。発想力と情熱を武器に、未来を切り拓くアイデアを募集します。

国内予選で優勝したチームまたは個人は、 11月6日（金）にサンフランシスコで開催される世界決勝戦へ招待され、航空券費用および宿泊費は、登壇する学生(2名まで)およびそのチームの監督者1名を大会事務局が負担するとともに、Startup World Cup 世界決勝戦の無料チケットを進呈します。

「こんなことができたら面白い」「こんな社会を実現したい」--

その純粋な“やってみたい”という想いこそが、世界を動かす第一歩です。

皆さまからのご応募を心よりお待ちしております。

■イベント概要

イベント名：スタートアップワールドカップ2026九州予選

開催日程 ：令和8年（2026年）8月26日（水）

開催方法 ：ハイブリッド開催（会場参加＋オンライン配信）

会 場 ：熊本城ホールシビックホール（熊本市中央区桜町3-40）

参加費用 ：3,000円（6月30日までは早割価格2,000円）

※ピッチへのエントリーは無料です。

■スタートアップエントリー申込方法

下記のURLからエントリーをお願いします。

https://www.startupworldcup.io/kyushu-regional

■担当部局・お問い合わせ先

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号（熊本市役所本庁舎8階）

熊本市 経済観光局 産業部 起業・新産業支援課

電話：096-328-2392（直通）

メール：kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp