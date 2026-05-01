スカッシュダイナムカップが愛知・名古屋エリアで初開催

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、2026年5月16日(土)～17日(日)の2日間、名古屋金城ふ頭アリーナ（愛知県名古屋市港区）にて「ダイナムカップ中部オープン2026スカッシュ選手権大会」を開催いたします。

1. スカッシュの普及と競技力向上を目指す、通算21回目の冠大会

ダイナムCUPは、日本国内におけるスカッシュ競技の普及および、選手の競技力向上を目的とした当社の冠大会です。通算21回目の開催となる今大会は、国内プロ選手からビギナープレイヤーまでが参加できる裾野の広い大会を目指し、選手権大会のほか、愛好者向けのフレンドマッチや中学生以下が対象のジュニア大会も開催予定です。

2. アジア競技大会会場・国際規格グラスコートを使用！

本大会の開催地である名古屋金城ふ頭アリーナは、2026年9月に開幕する「第20回アジア競技大会」においてスカッシュ競技の会場となる予定です。今大会では、アジア競技大会でも使用される国際規格のグラスコート（壁面が透明なガラスでできており、観客がコート内外から試合全体を見渡せる特別なコート）を全3面活用し、選手たちは最高の舞台で熱戦を繰り広げます。名古屋エリアで国際規格のグラスコートが使用されるのは今回が初めてとなり、スカッシュファンのみならず、スポーツイベントとしても注目を集めることと存じます。

3. ダイナムのスカッシュ競技への貢献

ダイナムは、生涯スポーツとしてのスカッシュの普及と発展を目指し活動する公益社団法人日本スカッシュ協会へのオフィシャルパートナーを2014年12月1日より継続しております。冠大会への協賛等を通じて、オフィシャルパートナーとして複合的にスカッシュ発展のサポートを続けてまいりました。本大会を通じて、地域スポーツの振興にも貢献してまいります。

今後もダイナムは、世界に夢と感動を与えるスカッシュ競技の普及・発展を応援してまいります。

2025年のダイナムカップ横浜大会2025年のダイナムカップ横浜大会

【開催概要】

□名称：ダイナムカップ中部オープン2026スカッシュ選手権大会

□主催：日本スカッシュ協会中部支部

□公認：公益社団法人日本スカッシュ協会

□特別協賛：株式会社ダイナム

□期間：2026年5月16日(土)～17日(日)

□場所：名古屋金城ふ頭アリーナ（愛知県名古屋市港区）

□出場選手情報：https://squash.or.jp/game/other/

【ご参考】※ダイナム所属アスリートのご紹介

ダイナム所属アスリート 机 龍之介選手

机 龍之介

生年月日：1997年8月13日

出身地：神奈川県横浜市

所属：ダイナム

●主な戦績:

全日本選手権 優勝8回（2014-2018, 2021-2023年）

世界ジュニア選手権個人戦 ベスト8（2016年）

プロツアー 優勝11回（2016-2025年）

世界ランキング47位（2025年5月時点、日本人男子1位）

●公式HP・SNS

公式HP：team-tsukue.com/?fbclid=PAZnRzaAMl6PtleHRuA2FlbQIxMQABpw2E_Am1

Instagram: instagram.com/desktop_ryu?igsh=MXVlNWo0MGM1YW95ag==

LINE： lin.ee/pMrXNoi

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株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。2026年5月現在、全国46都道府県に388店舗を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式Twitter：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp

・最新ブランドムービー（2026年2月10日公開）「Pioneering with the People」篇︓https://youtu.be/_sY08J_Y3cY