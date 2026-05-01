幸せな結婚を目指して、少しずつ恋を知っていく青春ラブストーリー『花嫁殿のレシピ』ついに完結！

株式会社双葉社

各電子書店にて大好評連載中の『花嫁殿のレシピ』の完結7巻（電子合冊版）が5月2日(土)に配信になります！

はじめて芽生えた恋心を隠し、東京の大学へ進学する湊を笑顔で送り出すあきら。

あきらへの想いを言い出せないまま、突き放される湊。

それぞれが出した答えの、その先の結末を、ぜひ見届けてください…！

『花嫁殿のレシピ』

漫画：大葉ノコ

原作：君原藍

発行元：双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97800000218100000000

【あらすじ】

春から高校生になるあきらは、親から突然、婚約者の湊を紹介され「お試し同棲」をすることに。婚約には断固反対だった湊だが、あきらの優しさや純粋な心に少しずつ惹かれ、ふたりの距離は徐々に近づいていく。そんな共同生活を送る一方であきらは、陽キャな先輩・滝澤にアプローチされ、三人の想いは交錯していく―――

幸せな結婚を目指して、少しずつ恋を知っていく青春ラブストーリーついに完結！

■LINEマンガ「\0パス」キャンペーン

LINEマンガでも5月2日(土)より最終7巻の配信がスタート！

さらに、期間限定で5巻分が「\0パス」の対象となるキャンペーンを実施！ お得なこの機会にぜひお楽しみください。

［実施期間］5月15日(金)～6月14日(日)

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S141492