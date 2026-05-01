シリーズ累計800万部超の名作が絵本に。柴田亜美・著『パプワくん』発売記念企画展、東京・虎ノ門「magmabooks」を皮切りに全国巡回開催決定！

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区）は、2026年7月9日（木）に株式会社実業之日本社より発売される絵本『パプワくん』(著：柴田亜美)にあわせ、東京・虎ノ門のmagmabooksにて企画展を開催いたします。

1990年代、日本中の子どもたちを熱狂させ、シリーズ累計発行部数800万部を突破した『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）。あの忘れられないワクワクが、連載開始から35年の時を経て一冊の新しい絵本へと生まれ変わりました。

近年、画家としても精力的に活動し、表現の幅を広げている著者・柴田亜美氏。本作は、あの独創的な世界観はそのままに、物語をより優しく、現代の心に寄り添うかたちで描き出した渾身の一作となっています。

企画展の見どころ

本企画では、絵本の販売に加え、作品の世界観を楽しめる展示やここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売を実施いたします。また、本企画展は虎ノ門での開催を皮切りに、全国巡回を予定しております。各会場では柴田亜美氏によるサイン会の開催も計画しており、当時のファンの方はもちろん、初めて「パプワくん」に触れるお子様まで、世代を超えてお楽しみいただける内容です。

書誌情報

タイトル：パプワくん

著者：柴田亜美

発売日：2026年7月9日（木）

サイズ：A4変形

価格：1,650円（税込)

公式サイト：https://www.j-n.co.jp/papuwakun/

絵本『パプワくん」内容紹介

シリーズ累計800万部!! 名作が帰ってきた！

1990年代、日本中の子どもたちを夢中にさせた『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）。

あのワクワクが、時を経て新たな一冊に生まれ変わりました。

画家としても活動の幅を広げる柴田亜美が、独創的な世界観はそのままに、パプワくんの世界を絵本という形で新たに描きます。

「きょうからおまえも ともだちだ！」

敵も味方も、不思議な生き物たちも。

ちがいをこえて、笑い合い、つながっていくパプワ島の世界。

絵本『パプワくん』で描かれるのは、“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ。

パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも愉しんでいただける、世代を超えた一冊です。

著者プロフィール

柴田亜美（しばた・あみ）

1967年長崎県生まれ。武蔵野美術大学（旧・短期大学）卒業後、広告会社のイラストレーターとして勤務。91年『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）で漫画家デビューし、同作はアニメ化、関連シリーズ累計800万部を記録。その後も『ジバクくん』（KADOKAWA）、『PAPUWA』（スクウェア・エニックス）などの作品がアニメ化され、著作の発行部数は累計2,000万部を超える。2021年より画家としての活動をスタート。自由な発想と色使いで描かれたアート作品を発表する。

著者からのメッセージ

漫画家デビュー作のパプワが絵本の世界に飛び出しました。

自由な色彩の中で、パプワ島の仲間達が思いっきり動き出します。

みなさんもパプワ達と一緒にたっくさん愉しんでくださいね。

絵本『パプワくん』発売記念展 開催概要

開催期間：2026年7月9日（木）～8月9日（日）

サイン会：7月18日(土)

会場：magmabooks 2階ギャラリースペース「magmaspace」

住所：東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック

営業時間：平日・土曜 11:00～21:00／日曜・祝日 11:00～20:00

入場料：無料（予約不要）

特設サイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/papuwakun

magmabooks 公式X：https://x.com/magmabook

magmabooks 公式Webサイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/magmabooks

オリジナルグッズ

柴田先生による絵本の原稿を使用したオリジナルグッズを販売予定です。

原画の質感再現にこだわったサイン入り複製原画をはじめ、日常使いしやすいハンカチや巾着、ステーショナリー類、コレクション性の高いキーホルダーや缶バッジ、アクリルスタンドなど、多彩なラインナップをご用意しております。

※グッズ情報は丸善ジュンク堂書店ネットストア内の特設サイトにて順次公開いたします。

※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

全国巡回スケジュール

本企画展は、以下の通り全国巡回を予定しております。

サイン会の参加方法・定員等の詳細は、決定次第ご案内いたします。

各会場の詳細および追加情報は、特設サイトにて順次ご案内いたします。

大阪：MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店

住所：大阪府大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町

会場：1階イベントスペースA

開催期間：2026年8月1日（土）～8月30日（日）

サイン会：2026年8月22日（土）

福岡：丸善 博多店

住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階

会場：店内 POP UP スペース

開催期間：2026年9月4日（金）～9月27日（日）

※最終日は16時で終了いたします

サイン会：2026年9月12日（土）

札幌：MARUZEN & ジュンク堂書店 札幌店

住所：北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル

会場：地下1階イベントスペース

開催期間：2026年10月2日（金）～10月30日（金）

サイン会：2026年10月10日（土）

名古屋：丸善 名古屋本店

住所：愛知県名古屋市中区栄3-8-14

会場：5階エレベーター前

開催期間：2026年11月6日（金）～11月27日（金）

サイン会：2026年11月14日（土）

仙台：丸善 仙台アエル店

住所：宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER1階

会場：店内コミック売場

開催期間：2026年12月2日（水）～12月27日（日）

サイン会：2026年12月5日（土）

パプワくん (C)柴田亜美／実業之日本社