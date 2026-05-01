縦型ショートドラマで120億再生超「ごっこ倶楽部」運営GOKKO、採用サイトを全面リニューアル｜誰もが作れる時代に″届く作品″をつくる仲間を募集

株式会社GOKKO株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）採用サイト

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡、多田智、以下「GOKKO」）は、採用サイトを全面リニューアルしたことをお知らせします。

新サイトのコンセプトは「エンタメを楽しむ側から、動かす側へ。」。誰もがコンテンツを作れる時代だからこそ、本気で"届く作品"をつくり、エンタメを動かす側に立ちたい方々との出会いを目指します。

GOKKOはこれまで、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に、累計120億回以上の再生数を記録する縦型ショートドラマを制作。企画・脚本・撮影・編集・投稿・マーケティングまでをワンチームで担う独自の制作体制を強みに、SNS発のエンターテインメントを展開してきました。

今回の採用サイトでは、企画・撮影・編集・投稿までを自社で一貫して担うGOKKOの現場を可視化。映画館を彷彿とさせる拠点「studio505」の公開や、異業種から集まったメンバーの挑戦の軌跡を通じて、次世代のエンタメを共に創る仲間を募集します。

■リニューアルの背景

「採用サイト」はこちら :https://recruit.gokkoclub.jp/

SNSを起点としたコンテンツ産業の拡大に伴い、クリエイティブ職に対する関心は年々高まっています。一方で、実際の制作現場や働き方については外から見えづらく、「入社後のイメージが持ちにくい」という課題も存在していました。

GOKKOではこの課題に対し、採用サイトを通じて情報の透明性を高めることで、「共感による採用」を実現したいと考えています。



単なる求人情報の掲載にとどまらず、働く人・制作プロセス・組織の価値観を伝えることで、ミスマッチのない採用を目指します。

■ 採用サイトの主なコンテンツ

本サイトでは、以下のコンテンツを通じてGOKKOの働き方を紹介しています。

・社員インタビュー

助監督・俳優、サウンドディレクター、ビジネスプロデューサー、マーケティングディレクターなど、多彩な職種で活躍する社員のリアルな声を掲載。

・オフィスツアー

日本初の縦型特化ドラマスタジオ「studio505」を含む、撮影スタジオを動画・写真で紹介。

・職種紹介

「クリエイティブ」「プロデュース」「コーポレート」「エンジニア」の4カテゴリで募集職種を整理。各カテゴリの詳細ページから、求人へのエントリーが可能です。

・選考フロー・FAQ

カジュアル面談から内定までのプロセスを5ステップで明示。応募・選考・働く環境に関するよくある質問も掲載しています。

■ 株式会社GOKKO 代表取締役 田中聡 コメント

株式会社GOKKO 代表取締役 田中聡

コンテンツは、もう足りている。

作れる人も、作れるツールも、作られた作品も、この世界には溢れかえっている。AIによって、その流れはさらに加速した。「作れること」の価値は、もう終わった。この変化の中で、僕らGOKKOが信じていることは一つだ。

これからの価値は、作ることではなく「届くこと」に宿る。

届いた先で、誰かの心に残り、誰かの口で語られること。そこにしか、これからのコンテンツの意味はない。バズったかじゃない。再生数でもない。誰かが誰かに「あれ観た？」と言ったかどうか。この一行のために、僕らは脚本を削り、演出を削り、尺を削り、命を削っている。

だからGOKKOは、制作会社ではなく、感情を届ける会社として設計されている。脚本、演出、配信、分析--すべてが「語られるものを作る」という一点に向かっている。

この挑戦は、一人ではできない。 作り手、演じ手、届け手、読み解き手--役割は違っても、「自分の仕事で誰かの心を動かしたい」と本気で思っている人が必要だ。才能のかたちは問わない。センスの種類も問わない。問うのは、決意ではなく覚悟だけ。

コンテンツが溢れる時代に、それでも語られるものを作る。 本気のごっこに、人生を賭けてみたい人と会えるのを楽しみにしています。

■株式会社GOKKOとは

(C) GOKKO Inc. All Rights Reserved.

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

studio505

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz