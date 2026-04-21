《欲しいのは、すぐ辞めない人材。》5/12（火）中小企業のための定着型面接術【無料ウェビナー】

株式会社シンミドウ

《開催概要》

●開催日程：5月12日（火）

●開催時間：9：00～10：00（60分）

●開催形式：Zoomウェビナー

●対象：全国の中小企業経営者様、採用・人事担当者様

●参加費：無料



▶︎ [お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/news/p6434/(https://sinmido.com/news/p6434/)

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皆様のご参加をお待ちしております。

詳細・お申込みはこちら

https://sinmido.com/news/p6434/

※お申し込み後、参加リンクをお送りいたします

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング

登壇者紹介

株式会社シンミドウ／Growth事業部 asset課 中途紹介 主任 山野由香里

埼玉県生まれ

新卒で入社した企業では人事や採用、その後工務店の総務回り全般を経験。シンミドウに中途入社。埼玉県内の中小企業を中心に、業種・規模を問わず広範な採用支援実績を持つ。

新卒採用部門、人材エージェント部門での経験を通じ、現在は中途採用戦略立案から実行（媒体運用、面接官トレーニング等）まで一貫してサポート。