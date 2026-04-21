《欲しいのは、すぐ辞めない人材。》5/12（火）中小企業のための定着型面接術【無料ウェビナー】
《開催概要》
●開催日程：5月12日（火）
●開催時間：9：00～10：00（60分）
●開催形式：Zoomウェビナー
●対象：全国の中小企業経営者様、採用・人事担当者様
●参加費：無料
▶︎ [お申し込みはこちら]
https://sinmido.com/news/p6434/(https://sinmido.com/news/p6434/)
求人広告費の高騰が続く今、ミスマッチによる早期離職は中小企業にとって、単なる欠員以上の大きな経営損失です。本セミナーでは、多くの企業が陥る「面接の落とし穴」を解説し、すぐに実践できるヒントをお伝えします。
《こんなお悩みを持つ経営者様・採用担当者様へ》
・ 面接でなにを質問すべきか、いつも迷ってしまう
・ 面接時の印象は良かったのに、入社後にギャップを感じることが多い
・ 自社に合った人材の定義が曖昧で、採用基準がバラバラ
【セミナー内容】
・履歴書では見えない定着意欲を引き出す質問術
・誰でも同じ基準で判断できる見極めポイントの言語化
・応募者の志望度をその場で上げる動機付けのテクニック
履歴書だけでは見えない、自社に定着し活躍する人材の見極め方をお伝えします。
皆様のご参加をお待ちしております。
詳細・お申込みはこちら
https://sinmido.com/news/p6434/
※お申し込み後、参加リンクをお送りいたします
■お問合せ
会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）
電話番号：048-657-4343
所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル
■会社概要
会社名：株式会社シンミドウ
代表者：代表取締役社長 笹田知弘
所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル
設立日：2008年1月
資本金：1,000万円
業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング
登壇者紹介
株式会社シンミドウ／Growth事業部 asset課 中途紹介 主任 山野由香里
埼玉県生まれ
新卒で入社した企業では人事や採用、その後工務店の総務回り全般を経験。シンミドウに中途入社。埼玉県内の中小企業を中心に、業種・規模を問わず広範な採用支援実績を持つ。
新卒採用部門、人材エージェント部門での経験を通じ、現在は中途採用戦略立案から実行（媒体運用、面接官トレーニング等）まで一貫してサポート。