M3 LABO監修、オーダーメイドみたいに楽ちん×キレイ、美脚の極み！『センタープレスタックストレートパンツ(3Dパターン)』がセシールから新発売！

モリリン株式会社

繊維専門商社モリリン株式会社（本店：愛知県一宮市、代表取締役社長：森 俊輔）のデジタルチーム＜M3 LABO(R)＞は株式会社セシール（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 正和）との共同開発で、３Dデジタル技術を活用して、60代女性のお悩みを解決するパンツ作りました。同商品は、株式会社セシールの各媒体にて販売中です。

大人世代の体型に合わせ、どの角度から見ても美しいシルエットと心地よさを追究した美脚パンツ、体型の変化が見られはじめる50代からの大人世代におすすめです。

適度なハリと微光沢のある上質見えする生地で軽くてさらっとした肌ざわり、オフィスでもデイリーでも活躍するパンツを是非、お試しください。

■開発の経緯

20代→40代→60代と年齢を重ねるごとに現れる体の変化は「機能」だけでなく「サイズ」と「見た目」におよびます。若い世代と同じパンツだとはき心地やシルエットがきれいに保てないことも・・・。

そんな大人世代のボディラインに合わせ、「きれいなシルエットを保ちつつ楽なはき心地の（心地いいに、ときめく。）パンツをお届したい」の想いから繊維専門商社モリリン株式会社のデジタルチーム＜M3 LABO(R)︎＞とのコラボが実現。

■おすすめポイント

3D CADや日本人の体型特徴を反映した3Dアバターを活用し、着心地や設計を可視化・数値化することで着心地の良さ・シルエット（型紙）の良さを追及。大人世代のボディラインに合わせ、きれいなシルエットを保ちつつ楽なはき心地の「キレイ×ラク」の最適な「快適パンツ」に仕上げました。

１.通常使用されている平面パターンのサンプルを作成。

２.平面パターンデータを60代の平均的な体型特徴をもつ3Dアバターに着用させ、着心地を確認。

３.ウエストはきつすぎず、緩すぎず、ちょうど良いフィット感や、座ったときに苦しくないかなど、いろいろな動きで着圧・テンションのかかっている部分をテストし、3Dデータから改善ポイントを見つけ最適なパターンを作成。

４.3D CAD上で作成したサンプルも着圧・テンションテストを繰り返し行い負荷のかかっていた部分の改善・確認を繰り返す。また、アバターモデル着用検証データと実際に着用していただき気になる意見の双方を照らし合わせて、正しく検証されているかも確認。

3Dアバターは、日本人の年代ごとの体型特徴を研究する日本女子大学が監修日本女子大学 大塚美智子名誉教授 コメント

3D CADによる衣服設計は着用者への高度な体型フィットを実現でき、SDGｓの観点からも適切な衣服の供給にもつながります。

商品名：センタープレスタックストレートパンツ(3Dパターン)

品番：MP-2892

価格：5,489円（税込）～

カラー：ライトベージュ、ネイビー

サイズ：S(58～64) 、M(64～70)、 L(69～77)、 LL(77～85)、 3L(85～93)

■ポリエステル95%ポリウレタン5%(織物)

●ファスナーあき・ウエスト後ろゴム仕様・前左右ポケット・後左右飾りポケット

●洗濯機OK

●中国製

URL：https://www.cecile.co.jp/detail/MP-2892/

カタログ：レディースセシール２6春夏号66-67P

商品担当MDからのコメント

大人世代体型の３大悩みに寄り添い、仕上げ寸法は大きく変えず数値上では測れない部分にこだわったパターンで仕上げました。きれいなシルエット＆はき心地のよさを体感していただきたいです。

株式会社セシール

セシールでは、お客様の声に耳を傾け、改善を重ねながら「お客様に寄り添った商品づくり」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

モリリン株式会社

創業350年以上。『豊かな暮らしの創造のため』に貢献すべく、繊維業の原点とも言える素材にこだわり、独自の素材開発にも力を入れてきました。現在では、紡績から織り・編み・染色・縫製まで、各工程に精通した人材が幅広い事業を展開。川上から川下までお客様のご要望に応じて新たな付加価値をお客様に提供するベストパートナーとなるよう努めて参ります。

コーポレートサイト：https://www.moririn.co.jp/



・M3 LABOについて

モリリンがもつ素材の強みと、3D CADを用いた提案を組み合わせることで、より良いモノづくりを目指し、発足された研究チームです。お取引先様とともに「お客様に支持される商品」の開発と、環境にも配慮した商品開発を目指します。

公式サイト：https://m3labo-moririn.studio.site/

本件に関するお問合せ先

Email：info.tokyo@moririn.co.jp