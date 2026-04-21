休日いぬ部、「新規施設登録機能」と「会員ランク制度」を新設！愛犬家のリアルな声を届ける参加型メディアへ！ランクに応じて特典を贈呈

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、2026年4月、サービスの利便性向上とコミュニティ活性化を目的とした新機能および「会員ランク制度」を導入いたしました。

今回のアップデートにより、ユーザー自身が新しいスポット情報を発信できる「新規施設登録機能」を追加。さらに、投稿アクションに応じてポイントが貯まり、ランク別の様々な特典が得られる仕組みを導入することで、愛犬家同士の情報共有をより一層促進してまいります。

■ アップデートの背景：よりリアルで鮮度の高い情報提供へ

これまで「休日いぬ部」は、編集部が厳選した宿泊施設や観光スポットを紹介してまいりました。しかし、全国にはまだ知られていない「愛犬同伴可能な穴場スポット」が無数に存在します。 「愛犬家のリアルな声を、もっとスピーディーに届けたい」 その想いから、ユーザー自身による施設登録機能をリリース。併せて、お出かけの記録や情報発信を継続的に楽しんでいただくための「会員ランク制度」を開始いたしました。

■ 新機能・新サービスの概要

1. ユーザーによる「新規施設登録機能」の追加

これまで掲載のなかったドッグカフェ、公園、観光施設などを、ユーザーが自ら登録・紹介できるようになりました。写真や「愛犬同伴ルール（大型犬OK、リード必須など）」を投稿することで、他の飼い主様へ役立つ情報をシェアすることが可能です。

2. クチコミ投稿機能のアップデート

従来の「ニックネームと本文のみ」のシンプルな構成から、お出かけの参考に直結する詳細な項目を投稿・閲覧できるようになりました。

- 追加項目： 同行者、同行ペット、旅の目的、滞在時間の目安、混雑具合など- 写真： 写真投稿も可能にすることで、自分と似た条件（犬種や目的）での過ごし方を具体的にイメージできるようになり、お出かけ前の不安を解消します。

3. アクションに応じて貯まる「ポイントシステム」

施設情報の登録やクチコミ投稿、さらに他のユーザーからの「いいね」獲得によってポイントが付与されます。

- 施設登録： 100～300pt- クチコミ投稿： 100pt- いいね獲得： 10いいね獲得ごとに10pt

4. 5段階の「会員ランク制度」とランク別特典

累計獲得ポイントに応じて、レギュラーからダイヤモンドまで5つのランクを適用いたします。ランクが上がるほど、愛犬との生活を彩る特典が充実していきます。

- 【ダイヤモンド】 休日いぬ部厳選宿の「ペア宿泊招待券」を贈呈。- 【ゴールド】 「おでかけマスター認定証」授与。提携施設での宿泊割引やプレゼントなどの優待。- 【シルバー】 施設ページへの愛犬出演権、無料おでかけモニター参加権。- 【ブロンズ】 リッチプロフィール機能、公式Instagramへの愛犬出演権。- 【レギュラー】 会員限定メルマガ・クチコミ投稿・キャンペーン参加権。

※各特典は積み上げ式となり、上位ランクは下位ランクの特典も引き続きご利用いただけます。

▼会員ランク制度・特典のご案内ページ：

https://kyuzitsu-inubu.com/rank/

■「休日いぬ部」とは

「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。

「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/



株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/