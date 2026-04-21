文具店跡地が“まちの相談窓口”に！鳥取市の公民連携施設「カトカミ※」に、気軽に相談できる対面型の拠点として「ふるモバ窓口」がスタート！

株式会社エージェント鳥取市まちなかビジネス共創スクエア“カトカミ”※

社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェント（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 以下「当社」）は、2026年4月1日より、鳥取市の公民連携施設である文具店の跡地「カトカミ」に入居し、地域密着型の新たな相談拠点「ふるモバ窓口」をスタートさせました。地域の方の生活動線により近く、気軽に立ち寄れる環境を用意することで、暮らしに密着した形での対面相談を実現させ、日常生活の中で生じる通信やサービスに関する相談をサポートして参ります。

■背景 地域に“気軽に相談できる場所”が不足している

近年、通信サービスやデジタル活用が広がる一方で、「どこに相談すればいいかわからない」「オンラインでは解決しづらい」といった声が地域において増加しています。

今回入居する施設は、もともと地域に親しまれてきた文具店の跡地であり、日常的に人が行き交う場所です。こうした立地特性を活かし、「相談のハードルを下げる」ことを目的とした拠点づくりを行います。

■「鳥取市まちなかビジネス共創スクエア“カトカミ”※」で「ふるモバ窓口」スタート！

【カトカミ※とは】

カトカミは、鳥取の中心に位置する文具店の跡地に生まれた「挑戦を始める、まちなかの拠点」です。

行政、企業、大学、そして市民。多様な立場の人や想いが、この場所で交差し、一人ひとりの「やってみたい」を、具体的な「事業」へと孵化させていきます。ここで生まれるのは、都会のデスクでは見つけられない答え。それは、現場でしか触れられないリアルな手触りや、仲間とともに試行錯誤する、あたたかな熱量のことかもしれません。鳥取から、そしてこの場所から。多くの未来が巣立っていくことを目指します。



上記施設内のオープンスペースを活用し窓口を設けることで、地域住民が気軽に相談できる機会の創出を目指します。

【特徴】

・1階路面で誰でも入りやすい立地

・予約不要で立ち寄れる相談形式

・地域に開かれた柔軟な運用

＊なお、本取り組みは常設の窓口設置ではなく、施設内の共有スペースを活用した運用となります。

■カトカミ 概要

・入居日：2026年4月1日

・場所：公民連携施設「鳥取市まちなかビジネス共創スクエア“カトカミ”」

・住所：〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町609 加藤紙店ビル

・参照URL：https://katokami.jp/#about

■地域密着ならではの価値

本取り組みの最大の特徴は「地域に根ざしたリアル接点の創出」です。

オンライン完結型のサービスが増える中で

・対面だからこそ生まれる安心感

・継続的な関係性の構築

・地域の実情に合わせた柔軟な対応

といった価値を提供していきます。

■今後の展開イメージ

「困ったときに聞けるを日常に」この実現をより多くの地域に広めていくため、鳥取市での基盤を確立した後、全国エリアへの展開を予定しています。

加入者向けコミュニティとして

- スマホ教室- ワークショップ- 健康関連イベント

などの地域交流プログラムの実施も検討しており、通信サービスにとどまらない地域コミュニケーション基盤の構築を目指します。



また今後は本拠点を起点に、地域住民との接点を拡大しながら、より身近で信頼されるサービス提供を目指します。また、地域のニーズに応じたイベントや相談機会の創出など、単なる窓口にとどまらない“地域に開かれた場”としての活用も検討してまいります。

■概要

・開設日：2026年4月1日

・場所：公民連携施設「鳥取市まちなかビジネス共創スクエア“カトカミ”」

参照URL：https://katokami.jp/#about

〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町609 加藤紙店ビル・内容：地域住民向け「ふるモバ窓口」スタート



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント

株式会社エージェントは、社会の「困った」を事業の力で解決する事業共創ファームです。ALL SMILE（関わる全ての人を笑顔にする）」という価値観を大切にしながら、2034年までに社内外から300の持続可能な事業を創出し、日本発のソーシャルベンチャープラットフォームの確立を目指しています。

代表者 ：代表取締役 四宮 浩二

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂2丁目25-23道玄坂通 5階

事業内容：事業開発支援、人材領域サービス



■ふるモバ／サービスサイト

https://www.fullsupport-mobile.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント メディア戦略室

TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室担当とお伝えください。】

メール：pr_media@agent-network.com

お問い合わせフォーム：https://agent-network.com/contact/business/