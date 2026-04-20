シンガポール開催「Ageing Asia 2026」にて、日本発の「TANO」が「脳トレ・リハビリ機器部門」でアワードを受賞！

TANOTECH株式会社

TANOTECH株式会社（本社：神奈川県平塚市）が展開する、センサーを活用したモーショントレーニングシステム「TANO（タノ）」は、2026年4月14日～15日にシンガポールで開催された「Ageing Asia Festival 2026（World Ageing Festival）」において、「14th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards」の脳トレ・リハビリ機器部門（Innovation of the Year - Cognitive Training & Rehabilitation）を受賞いたしました。



本受賞は、現地パートナーであるGlobalwide International Pte Ltd（本社：シンガポール）との強力な連携により、シンガポールをはじめとするアジア圏での導入実績と、その革新的なリハビリ効果が高く評価されたものです。

展示の様子

■ 受賞の背景と評価ポイント

「Ageing Asia Festival」は、世界で最も急速に高齢化が進むアジア太平洋地域の政財界およびヘルスケア分野のリーダーが集結する、世界最大級の高齢化対策イベントです。

併催されたアワードにおいて、TANOは以下の点が評価されました。

・非接触とゲーミフィケーションの融合：センサーのみで身体を動かし、楽しみながら脳トレとリハビリを同時に行える独自性

・多言語・多文化対応：日本国内のみならず、シンガポールなど多民族国家でも受け入れられる汎用性

・パートナーとの連携実績：Globalwide International社を通じた現地施設への迅速な導入とカスタマーサクセスの実現

■ Globalwide International Pte Ltd との連携について

シンガポールにおいて病院内装・設備施工および医療・介護機器販売を手がけるGlobalwide International社との提携により、TANOは現地の介護施設や病院での導入を拡大しています。展示会期間中も、多くの政府関係者や施設運営者がTANOのブースを訪れ、その効果を体験しました。

■ 代表コメント

「この度、シンガポールというアジアのハブとなる地で、名誉ある賞をいただけたことを大変光栄に思います。Globalwide社のサポートにより、日本の『楽しいリハビリ』が国境を越えて受け入れられることを確信しました。今後も、日本発の技術を通じて世界中の高齢者のQOL向上に貢献してまいります。」

【TANOについて】

TANOは、神奈川および大阪を拠点に、日本発のヘルスケア・イノベーションを世界へ届ける「非接触型モーショントレーニングシステム」です。センサー技術を活用し、コントローラーを使用せず直感的な動きで運動・知育・リハビリを行える点が特徴で、現在300種類以上のプログラムを搭載しています。

神奈川県および大阪府における先進的なヘルスケア振興の取り組みとも親和性が高く、全国の介護施設、自治体、病院で幅広く導入されています。今回のシンガポールでの受賞は、日本で培われた技術が、ASEAN諸国の高齢化課題を解決する「国際的なスタンダード」となり得ることを示すものです。

今後は、国内中小企業の海外展開のロールモデルとして、現地パートナー（Globalwide International社など）との連携をさらに強化し、アジア太平洋地域全体の健康寿命延伸に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

TANOTECH株式会社

URL：https://tanotech.jp/

Globalwide International Pte Ltd

URL：https://www.globalwide-intl.com/

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