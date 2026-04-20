【PEANUTS スヌーピー】クッキーをテーマにした「Yummy Cookie Days!」シリーズがスケーターより登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、

大人気キャラクター「スヌーピー」の新シリーズ「Yummy Cookie Days!」のランチグッズおよびキッチングッズを2026年4月7日よりスケーター公式オンラインショップなどで発売します。

クッキーの箱を持ったり、美味しそうにクッキーを見つめる「スヌーピー」たちの姿が描かれています。

使い勝手に優れた機能的なアイテムを多数展開し、毎日の暮らしに快適さを提供いたします。

■開発背景とストーリー

日々の食事の準備やお出かけ先でのランチタイムは、忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間です。

スケーター株式会社は、世界中で親しまれている「PEANUTS」のキャラクターたちをデザインした本シリーズを通じて、毎日の食卓に温かさをお届けしたいと考えております。

■商品特長

淡いブルーやピンクをベースカラーとし、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」、「ウッドストック」たちがクッキーとともに描かれた親しみやすいデザインです。

「ふわっと弁当箱」シリーズは、フタがドーム型になっているため、ご飯やおかずが押し潰されるのを防ぎ、ふんわりと盛り付けることができます。

「音の鳴らない箸箱セット」や「コンビセット」は、ケース内部に防音用のクッションを備えているため、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減します。

また、「ステンレスバターカッター＆ケース」は、市販のバターを簡単に切り分けてそのまま保存できるため、計量の手間を省き、スムーズな調理をサポートします。

■商品詳細

音の鳴らない・箸箱セット ハシ 18cm

価格：880円（税込）

品番：ABC3 POS：4973307738494

サイズ：約190×31×13mm

ハシの長さ：18cm 食洗機対応です。

竹箸 21cm (3P)

価格：1,100円（税込）

品番：ANT4T POS：4973307738500

サイズ：21cm

ご家族で使い分けができる3膳セットです。

菜箸

価格：682円（税込）

品番：AT10 POS：4973307738517

サイズ：33cm

調理の際に活躍する長めの菜箸です。

ステンレスバターカッター＆ケース (バターナイフ付)

価格：4,290円（税込）

品番：BTG2DXNN POS：4973307738524

サイズ：約107×190×48mm

バターを切り分けてそのまま保存できる便利なケースです。

水切りマット

価格：1,210円（税込）

品番：KMT POS：4973307738562

サイズ：約310×410mm

洗い物を置くスペースとして活用できるマットです。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

品番：KSA4J POS：4973307738579

容量：280ml

サイズ：81.5×90mm

透明感があり、日常使いに適したコップです。

メラミンタンブラー

価格：748円（税込）

品番：MTB2 POS：4973307738609

容量：270ml サイズ：87×90mm

割れにくく丈夫なメラミン製のタンブラーです。

丸型ランチボックス2段 (フォーク付)

価格：1,320円（税込）

品番：ONWRT POS：4973307738616

容量：(上)230ml (下)270ml サイズ：約106×117×90mm

コンパクトに持ち運べる2段式のランチボックスです。

ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

品番：PFLB6 POS：4973307738623

容量：約530ml サイズ：約186×108×62mm

おかずが潰れにくいドーム型のフタを採用したお弁当箱です。

2段ふわっと弁当箱

価格：1,980円（税込）

品番：PFLW4 POS：4973307738630

容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）

サイズ：約169×100×90mm

食洗機対応です。

入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)

価格：1,650円（税込）

品番：SHTS3 POS：4973307738654

容量：L:560ml M:300ml S:190ml

サイズ：L:約127×150×62mm M:約110×130×54mm S:約90×108×47mm

使用後は入れ子式に重ねてコンパクトに収納可能です。

ジョイント式薄肉保存容器3Pセット

価格：1,210円（税込）

品番：SIJ3 POS：4973307738661

容量：約240ml×3 サイズ：約91×66mm

連結してすっきりと収納できる保存容器のセットです。

ワンタッチシール容器M

価格：1,210円（税込）

品番：SOT8 POS：4973307738678

容量：800ml サイズ：131×148×104mm

食材の保存に便利なシール容器です。

ワンタッチシール容器L

価格：1,375円（税込）

品番：SOT10 POS：4973307738807

容量：1000ml サイズ：131×148×126mm

たっぷり入る大きめサイズの保存容器です。

音の鳴らないコンビセット ハシ 18cm

価格：1,210円（税込）

品番：CCS3SA POS：4973307738821

サイズ：約188×47×18mm

ハシの長さ：18cm

スプーン全長：18cm

持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減。

食洗機対応です。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店等で順次発売予定です。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021