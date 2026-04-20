【PEANUTS スヌーピー】クッキーをテーマにした「Yummy Cookie Days!」シリーズがスケーターより登場！

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スケーター株式会社




スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、


大人気キャラクター「スヌーピー」の新シリーズ「Yummy Cookie Days!」のランチグッズおよびキッチングッズを2026年4月7日よりスケーター公式オンラインショップなどで発売します。


クッキーの箱を持ったり、美味しそうにクッキーを見つめる「スヌーピー」たちの姿が描かれています。


使い勝手に優れた機能的なアイテムを多数展開し、毎日の暮らしに快適さを提供いたします。



■開発背景とストーリー



日々の食事の準備やお出かけ先でのランチタイムは、忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間です。


スケーター株式会社は、世界中で親しまれている「PEANUTS」のキャラクターたちをデザインした本シリーズを通じて、毎日の食卓に温かさをお届けしたいと考えております。



■商品特長


淡いブルーやピンクをベースカラーとし、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」、「ウッドストック」たちがクッキーとともに描かれた親しみやすいデザインです。


「ふわっと弁当箱」シリーズは、フタがドーム型になっているため、ご飯やおかずが押し潰されるのを防ぎ、ふんわりと盛り付けることができます。


「音の鳴らない箸箱セット」や「コンビセット」は、ケース内部に防音用のクッションを備えているため、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減します。


また、「ステンレスバターカッター＆ケース」は、市販のバターを簡単に切り分けてそのまま保存できるため、計量の手間を省き、スムーズな調理をサポートします。



■商品詳細



音の鳴らない・箸箱セット ハシ 18cm






価格：880円（税込）


品番：ABC3 POS：4973307738494


サイズ：約190×31×13mm


ハシの長さ：18cm 食洗機対応です。




竹箸 21cm (3P)






価格：1,100円（税込）


品番：ANT4T POS：4973307738500


サイズ：21cm








ご家族で使い分けができる3膳セットです。




菜箸






価格：682円（税込）


品番：AT10 POS：4973307738517


サイズ：33cm



調理の際に活躍する長めの菜箸です。




ステンレスバターカッター＆ケース (バターナイフ付)






価格：4,290円（税込）


品番：BTG2DXNN POS：4973307738524


サイズ：約107×190×48mm






バターを切り分けてそのまま保存できる便利なケースです。




水切りマット






価格：1,210円（税込）


品番：KMT POS：4973307738562


サイズ：約310×410mm



洗い物を置くスペースとして活用できるマットです。




アクリルコップ






価格：858円（税込）


品番：KSA4J POS：4973307738579


容量：280ml


サイズ：81.5×90mm



透明感があり、日常使いに適したコップです。



メラミンタンブラー






価格：748円（税込）


品番：MTB2 POS：4973307738609


容量：270ml サイズ：87×90mm



割れにくく丈夫なメラミン製のタンブラーです。




丸型ランチボックス2段 (フォーク付)






価格：1,320円（税込）


品番：ONWRT POS：4973307738616


容量：(上)230ml (下)270ml サイズ：約106×117×90mm



コンパクトに持ち運べる2段式のランチボックスです。




ふわっと弁当箱






価格：1,760円（税込）


品番：PFLB6 POS：4973307738623


容量：約530ml サイズ：約186×108×62mm



おかずが潰れにくいドーム型のフタを採用したお弁当箱です。




2段ふわっと弁当箱






価格：1,980円（税込）


品番：PFLW4 POS：4973307738630


容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）


サイズ：約169×100×90mm



食洗機対応です。




入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)






価格：1,650円（税込）


品番：SHTS3 POS：4973307738654


容量：L:560ml M:300ml S:190ml


サイズ：L:約127×150×62mm M:約110×130×54mm S:約90×108×47mm






使用後は入れ子式に重ねてコンパクトに収納可能です。




ジョイント式薄肉保存容器3Pセット






価格：1,210円（税込）


品番：SIJ3 POS：4973307738661


容量：約240ml×3 サイズ：約91×66mm



連結してすっきりと収納できる保存容器のセットです。




ワンタッチシール容器M






価格：1,210円（税込）


品番：SOT8 POS：4973307738678


容量：800ml サイズ：131×148×104mm






食材の保存に便利なシール容器です。




ワンタッチシール容器L






価格：1,375円（税込）


品番：SOT10 POS：4973307738807


容量：1000ml サイズ：131×148×126mm



たっぷり入る大きめサイズの保存容器です。




音の鳴らないコンビセット ハシ 18cm






価格：1,210円（税込）


品番：CCS3SA POS：4973307738821


サイズ：約188×47×18mm


ハシの長さ：18cm


スプーン全長：18cm



持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減。


食洗機対応です。



■販売情報


スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/


全国の雑貨店等で順次発売予定です。



(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC



■関連URL


・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/


・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan


・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan


・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info


・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」　https://www.instagram.com/snoopyindailylife


・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



■掲載原稿確認のお願い


・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。


・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。


(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）




■スケーター株式会社


「心に愛を、くらしに夢を。」


暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。


それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。


私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。


お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。




企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/


公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn


公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/


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【お問い合わせ先】



スケーター株式会社 (奈良本社）


〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1


電話：0742-63-2001


Fax：0742-63-2021