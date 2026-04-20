【PEANUTS スヌーピー】クッキーをテーマにした「Yummy Cookie Days!」シリーズがスケーターより登場！
スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、
大人気キャラクター「スヌーピー」の新シリーズ「Yummy Cookie Days!」のランチグッズおよびキッチングッズを2026年4月7日よりスケーター公式オンラインショップなどで発売します。
クッキーの箱を持ったり、美味しそうにクッキーを見つめる「スヌーピー」たちの姿が描かれています。
使い勝手に優れた機能的なアイテムを多数展開し、毎日の暮らしに快適さを提供いたします。
■開発背景とストーリー
日々の食事の準備やお出かけ先でのランチタイムは、忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間です。
スケーター株式会社は、世界中で親しまれている「PEANUTS」のキャラクターたちをデザインした本シリーズを通じて、毎日の食卓に温かさをお届けしたいと考えております。
■商品特長
淡いブルーやピンクをベースカラーとし、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」、「ウッドストック」たちがクッキーとともに描かれた親しみやすいデザインです。
「ふわっと弁当箱」シリーズは、フタがドーム型になっているため、ご飯やおかずが押し潰されるのを防ぎ、ふんわりと盛り付けることができます。
「音の鳴らない箸箱セット」や「コンビセット」は、ケース内部に防音用のクッションを備えているため、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減します。
また、「ステンレスバターカッター＆ケース」は、市販のバターを簡単に切り分けてそのまま保存できるため、計量の手間を省き、スムーズな調理をサポートします。
■商品詳細
音の鳴らない・箸箱セット ハシ 18cm
価格：880円（税込）
品番：ABC3 POS：4973307738494
サイズ：約190×31×13mm
ハシの長さ：18cm 食洗機対応です。
竹箸 21cm (3P)
価格：1,100円（税込）
品番：ANT4T POS：4973307738500
サイズ：21cm
ご家族で使い分けができる3膳セットです。
菜箸
価格：682円（税込）
品番：AT10 POS：4973307738517
サイズ：33cm
調理の際に活躍する長めの菜箸です。
ステンレスバターカッター＆ケース (バターナイフ付)
価格：4,290円（税込）
品番：BTG2DXNN POS：4973307738524
サイズ：約107×190×48mm
バターを切り分けてそのまま保存できる便利なケースです。
水切りマット
価格：1,210円（税込）
品番：KMT POS：4973307738562
サイズ：約310×410mm
洗い物を置くスペースとして活用できるマットです。
アクリルコップ
価格：858円（税込）
品番：KSA4J POS：4973307738579
容量：280ml
サイズ：81.5×90mm
透明感があり、日常使いに適したコップです。
メラミンタンブラー
価格：748円（税込）
品番：MTB2 POS：4973307738609
容量：270ml サイズ：87×90mm
割れにくく丈夫なメラミン製のタンブラーです。
丸型ランチボックス2段 (フォーク付)
価格：1,320円（税込）
品番：ONWRT POS：4973307738616
容量：(上)230ml (下)270ml サイズ：約106×117×90mm
コンパクトに持ち運べる2段式のランチボックスです。
ふわっと弁当箱
価格：1,760円（税込）
品番：PFLB6 POS：4973307738623
容量：約530ml サイズ：約186×108×62mm
おかずが潰れにくいドーム型のフタを採用したお弁当箱です。
2段ふわっと弁当箱
価格：1,980円（税込）
品番：PFLW4 POS：4973307738630
容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）
サイズ：約169×100×90mm
食洗機対応です。
入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)
価格：1,650円（税込）
品番：SHTS3 POS：4973307738654
容量：L:560ml M:300ml S:190ml
サイズ：L:約127×150×62mm M:約110×130×54mm S:約90×108×47mm
使用後は入れ子式に重ねてコンパクトに収納可能です。
ジョイント式薄肉保存容器3Pセット
価格：1,210円（税込）
品番：SIJ3 POS：4973307738661
容量：約240ml×3 サイズ：約91×66mm
連結してすっきりと収納できる保存容器のセットです。
ワンタッチシール容器M
価格：1,210円（税込）
品番：SOT8 POS：4973307738678
容量：800ml サイズ：131×148×104mm
食材の保存に便利なシール容器です。
ワンタッチシール容器L
価格：1,375円（税込）
品番：SOT10 POS：4973307738807
容量：1000ml サイズ：131×148×126mm
たっぷり入る大きめサイズの保存容器です。
音の鳴らないコンビセット ハシ 18cm
価格：1,210円（税込）
品番：CCS3SA POS：4973307738821
サイズ：約188×47×18mm
ハシの長さ：18cm
スプーン全長：18cm
持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減。
食洗機対応です。
■販売情報
スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/
全国の雑貨店等で順次発売予定です。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。
・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）
■スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」
暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。
それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。
私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。
お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn
公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
https://www.instagram.com/skater_all/
【お問い合わせ先】
スケーター株式会社 (奈良本社）
〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1
電話：0742-63-2001
Fax：0742-63-2021