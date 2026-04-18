”テニスであたたかいふれあいを！” 親子で楽しむテニスイベントを開催―― 同じコートで過ごす、春のテニス体験

株式会社ITC「なかよし親子テニス無料体験会」今年も各校で開催【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、地域の人気イベント「なかよし親子テニス無料体験会」を、令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間で、各校順次開催。

今年も好評のうちに、無事終了しました。

本イベントでは、子どもだけでなく保護者もコートに入り、ラケットを手にしながら、親子でいっしょに体を動かす時間を楽しみました。

ボールを打ち合いながら声をかけ合い、自然と笑顔がこぼれる。

普段とは少し違う距離で、親子がゆるやかに向き合うひとときとなりました。

■ 親子で同じコートに立つという体験

本イベントでは、親子でラケットを持ち、実際にボールを打ち合う時間を中心にプログラムを構成しました。

コーチの進行のもと、ラリーや簡単なゲーム形式を通して、親子が自然に同じプレーの中に入っていける流れを設計。

テニス経験の有無に関わらず、それぞれのペースでコートに立つ時間を楽しむ様子が見られました。

まずはごあいさつから

コーチからの安全ルールを確認してから、準備体操をはじめます。テニスボールを使った「宝探しゲーム」や「的当てチャレンジ」で、自然とラケットの扱い方を覚えていきます。「お母さん、見てて！」と、上手くボールが打てた瞬間の誇らしげな表情が印象的でした。

コートの中で生まれる、普段とは違う時間

イベントが進むにつれて、最初は距離のあった親子の間にも、ラリーを通じたリズムが生まれ、自然と会話や笑顔が増えていきました。

子どもたちは普段の練習とは異なる表情を見せ、保護者もまたプレーを通じてテニスの難しさや楽しさを体感。

同じコートに立つことでしか生まれない時間が、ゆるやかに広がっていきました。

短い時間でしたが、たのしく体を動かしながら親子の絆を深める特別な時間となりました。あたたかな春休みのテニスコートは、きっと参加された皆様の素敵な思い出として残ることでしょう。

初心者でもたのしめるミニネット＆ミニラケット、大きくてやわらかめのボールを使用します

これからの季節も、テニスは室内外問わずたのしめるスポーツです。日頃のレッスンでも、お子様から大人の方まで、テニスのたのしさを体験いただける環境をご用意しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ご参加いただいたなかよし親子のみなさま。また一緒にテニスをできる日をたのしみにしています。

■ テニスを通じて「いっしょに楽しむ時間」を提供する

たくさん集まった中から一部紹介しています

ITCテニススクールでは、テニスを単なる技術習得の場にとどめず、人と人が心地よく時間を共有するための手段の一つとして大切にしています。

「なかよし親子テニス体験会」も、普段忙しく過ごしている親子が、安心できるテニスコートでいっしょに体を動かし、あたたかな時間を楽しむことを目的とした取り組みです。

テニスを通じて生まれたやさしい時間が、日常の中でふとした瞬間に思い出されるような、そんな体験として残っていくことを願っています。

1985年の開校以来、地域の方々への感謝の気持ちを込めて開催している「なかよし親子テニス体験会」は、テニスやスポーツの経験はなくてもどなたにも参加していただけます。いっしょにボールを追いかける中で、きっとお子さまの新しい一面や、家族で運動をたのしむ素晴らしさを発見していただけると思います。見学や質問だけでもいつでもお気軽にお立ち寄りください。

■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- なかよし親子テニス 春休み無料体験会 2026年 ｜開催終了

□ 実施日程・開催地： 令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間で各校開催。

たくさんのご参加ありがとうございました。

□ ITCテニススクール各校へのお問い合わせはこちら

https://www.i-tennis.co.jp/contact/sformmail.php

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