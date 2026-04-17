国立音楽大学 楽器学資料館(読み：くにたちおんがくだいがく がっきがくしりょうかん、所在地：立川市)は、2026年5月8日(金)、シリーズ企画「日本伝統楽器へのアプローチ」の第一弾として、能楽囃子方による演奏と解説を交えたレクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」を開催いたします。





本公演は、現存する世界最古の舞台芸術の一つである「能」を支える音楽「囃子」に焦点を当てたものです。笛(能管)、小鼓、大鼓、締太鼓の四拍子が織りなす、研ぎ澄まされた緊張感と伝統の技を、第一線で活躍する演奏家による実演と解説で深く紐解きます。幅広い層に能楽囃子の真髄を届ける充実のプログラムです。





チラシ表裏





■本公演の見どころ

●至高の布陣による共演：小鼓方は人間国宝・大倉源次郎氏、また他3名は重要無形文化財総合認定保持者です。日本が誇る演奏家を招聘いたします。





●学術的かつ実践的な「解説付き」演奏会：演奏のみに留まらず、楽器の構造や歴史、演奏方法について、専門的な知見に基づいた解説を行います。





●次世代への継承：日本の音楽の魅力を若い世代に再発見していただくため、高校生以下は入場無料としています。





公演名 ：「時を超える響き ―能楽囃子の世界」

日時 ：2026年5月8日(金)18:30 開演(20:00 終演予定)

会場 ：国立音楽大学 講堂小ホール 東京都立川市柏町5-5-1

アクセス：西武拝島線／多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩7分

出演 ：松田弘之(笛方)、大倉源次郎(小鼓方)、大倉慶乃助(大鼓方)、

小寺真佐人(太鼓方)

入場料 ：一般 1,000円 ／ 高校生以下 無料

https://www.kunitachi.ac.jp/event/concert/other/20260508_01.html