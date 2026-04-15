自由が丘駅前の新たなランドマークとなる商業施設の名称は「JIYUGAOKA MUSE SQUARE」に決定！

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合（以下、「組合」）と、参加組合員であるヒューリック株式会社は、施設名称・ロゴマーク、公表済みのアンカーテナントを含む59店舗の出店を決定しましたので、お知らせいたします。

新商業施設の名称を『JIYUGAOKA MUSE SQUARE（自由が丘 ミューズ スクエア）』に決定。象徴となるロゴマークも初公開。

■施設名称について

自由が丘のシンボル、自由の女神像。

その女神像と同じ場所で、ずっと一緒に、

この街の未来を見守る存在であり続けたい。

そんな想いをこめて、MUSE = 女神 を冠した

JIYUGAOKA MUSE SQUAREという名前を

つけました。

商標出願中

■ロゴについて

女神像の翼をモチーフに、MUSEの頭文字「M」を表現。

3本のラインは「過去」「現在」「未来」を表しており、時代を超えて愛される自由が丘の街を表現しています。

■ティザービジュアル

◆4月15日（水）よりティザーサイトを公開。

◆“洗練された高感度”──日常も特別な日も、上質な時間をかなえるFINE QUALITY LIFE

商業施設初出店、新業態、新名称、自由が丘の歴史ある名店など、食やトレンド、ファッション、暮らしの楽しみを発見できる多様な店舗が揃います。店舗詳細については、一覧をご覧ください。

◆施設特性

東急東横線及び東急大井町線の「自由が丘駅」の駅前に位置し、市街地再開発事業による、住宅・ オフィス・商業の複合施設。地上15階、地下3階の階層の中で、商業施設は、地上5階、地下1階となります。駅前を安全かつ快適に回遊でき、賑わいや活力を生み出す新しい拠点として、1階には南北に「貫通通路」を、敷地周囲には歩行者通路、緑ある滞留空間を設けることで、これまでの街歩きがより楽しくなる「自由が丘の新たな街並み」を創出します。

◆商業ゾーンの運営は、商業アドバイザーとして本事業に参画している住商アーバン開発株式会社を予定。

ティザーサイト公開──開業に向けた先行プロモーションを開始

本日4月15日（水）11:00より、グランドオープンに向けたティザーサイトがオープン。

サイト内では、本施設の核となる「店舗リスト」を公開し、地域初出店のブランドから、新たな業態に挑戦するショップなど、魅力的な店舗をご紹介。今後も追加情報を随時更新し、この場所が創り出す「新しい自由」の解像度を高めていきます。

URL：https://jiyugaoka-muse-square.jp

“洗練された高感度” ── 日常も特別な日も、上質な時間をかなえるFINE QUALITY LIFE

サイトイメージ

地上5階、地下1階のフロアには、商業施設初、新業態、自由が丘の歴史ある名店など、食やトレンド、ファッション、暮らしの楽しみを発見できる多様な店舗が揃います。

アンカーテナントには、自由が丘に初登場の世界の美味と上質な日常を提案するプレミアムスーパーマーケット「明治屋 自由が丘ストアー」、働く・くつろぐ・語らう、自由が丘の新ラウンジ「SHARE LOUNGE 自由が丘(仮称) / STARBUCKS(仮称)」が出店。自由が丘のコミュニティハブとなる施設や、新しい子育て・教育の拠点「こどもでぱーと 自由が丘」なども本施設5階に開業します。また、カフェ併設のスイーツ店、自由が丘の名店の味など充実したグルメもお楽しみいただけます。

出店59店舗を一挙公開 ── 商業施設初出店・新業態・街の老舗が一堂に集結

ここでしか体験できない、新業態＆商業施設初出店ブランドが続々

ににぎ（和菓子）／1階 （新業態）

伝統にとらわれない、京都発・新しい京菓子

京都・祇園に本店を構える「ににぎ」は、「親しみやすく、おいしいこと」を大切にしながら、伝統的な和菓子の枠にとらわれない菓子づくりに取り組んできました。乳製品やチョコレート、果物など新しい素材を積極的に取り入れ、時代の感性に寄り添う革新的な和洋菓子を創造しています。また、自由が丘だけの限定オリジナル菓子も開発してお目見えいたします。

MAQWEL（レディス）／2階 （エリア初）

関東エリア初出店「MAQWEL」が提案する、芯のあるリラックススタイル

MAQWEL（マクウェル）は、自然体の心地よさの中に、しなやかな強さを宿したスタイルを提案するレディスブランドです。肩の力を抜いたリラックス感に、さりげないエッジを効かせたデザインで、日常に寄り添いながらも自分らしさを際立たせる装いを発信しています。関東エリア初出店となる本店舗では、ウエアに加え、スタイリングを完成させるグッズラインも豊富に展開。ブランドの世界観を体現した空間の中で、素材の表情や美しいシルエット、MAQWELならではのコーディネート提案をじっくりとお楽しみいただけます。

Re:CENO（家具・インテリア）／2階 （商業施設初）

暮らしを自分らしく整える、インテリアの新拠点

家具・インテリアブランド「Re:CENO」は、2008年の誕生以来、ECサイトを軸に成長を続け、現在は京都・東京・福岡に実店舗を展開しています。関東エリア最大の広さを誇る自由が丘店では、オリジナルブランド「Re:CENO product」の家具や雑貨をはじめ、国内外から厳選したアイテムを豊富にラインアップ。独自のインテリアセオリーに基づいた空間提案を通して、心地よく、長く愛せる「豊かな暮らし」を丁寧に提案します。

LIVING HOUSE / SEMPRE edit（家具・インテリア）／3階 （新業態）

暮らしを編集する、知性あるインテリアの拠点

LIVING HOUSE / SEMPRE editは、暮らしに息づく安らぎと、独自の審美眼を掛け合わせたインテリアショップです。ここは、「暮らしの編集拠点」。時代を超えて愛される名作家具から、日常に寄り添うプロダクト、感性を刺激するアートピースまで、知的好奇心を満たすキュレーションが住空間を美しく編み上げます。固定観念にとらわれず、好きなものを自由に組み合わせることで生まれる、あなただけの心地よい暮らし。その発見と歓びが、日常をよりユニークで楽しい物語へと編集していきます。

“スイーツの街・自由が丘”をアップデートする、カフェ併設のスイーツ＆話題グルメ

パティスリー パブロフ（カフェ・洋菓子・ベーカリー）／1階

焼き菓子・ベーカリー・カフェが融合した、新しいスイーツ体験

横浜元町に本店を構える人気パティスリーが手がける本店舗は、焼き菓子やベーカリー、こだわりのスイーツに加え、紅茶やコーヒーをゆったりと楽しめるカフェを併設した、新しいスタイルの空間です。本店同様のアフタヌーンティーサービスも用意し、日常の中で少し特別なひとときを演出。街の雰囲気に調和する、上質で落ち着いた店内で、心ほどけるティータイムをお過ごしいただけます。丁寧に選び抜かれたスイーツとともに、日常をやさしく、そして豊かに彩る時間をお届けします。

ピエール マルコリーニ（カフェ・洋菓子）／1階

王室御用達ショコラティエが届ける、特別なチョコレート体験

ベルギー王室御用達ショコラティエによる、カフェ併設のチョコレートショップ。Bean to Barの先駆者として、ショコラティエ自ら世界各地を巡り厳選したカカオを使用し、チョコレートや焼き菓子を丁寧に仕立てています。カフェでは、都内2店舗目の展開となる、いつでもできたてを味わえるアイス「タービネ ミニュット」を提供。フレッシュな口どけを生かしたパフェやワッフルなど、多彩なメニューを通して、ブランドの世界観を存分にお楽しみいただけます。素材への敬意とクラフトマンシップが息づく空間で、カカオの奥深い魅力に出会う、贅沢なひとときをお過ごしください。

Bread&Coffee IKEDAYAMA（ベーカリー・カフェ）／1階 （エリア初）

素材の魅力を引き出す、丁寧なものづくりのベーカリーカフェ

自家製パンと自家焙煎コーヒーを同時に楽しめるベーカリーカフェ。素材の持つ味や香り、食感を最大限に生かしたパンをお届けしたいという思いから、手間を惜しまず粉の捏ね上げから全て店内で行う“オールスクラッチ製法“にこだわっています。看板商品のしっとりもっちり食感の食パンをはじめ30 種類以上のパンをご提供します。

NODERIUM/SOHOLM CAFE（カフェ・インテリア）／3階

植物と食、そして人がつながる“都会の庭”

インテリアの視点でセレクトされた植物や雑貨と、心身が整う食事とコミュニティづくりを提供するカフェが融合した複合ショップ。暮らしに寄り添うグリーンとプロダクト、そしてからだにやさしいメニューを通して、日常に心地よいリズムをもたらします。コンセプトは、緑に囲まれて深呼吸ができる「庭」のような場。都心にいながらも、ふっと力を抜いて過ごせる空間で、スタッフとの対話をきっかけに、あたたかなつながりが生まれていきます。人と人、暮らしと自然がゆるやかにつながる、地域のコミュニティランドマークとして。ここから、心豊かな日常が育まれていきます。

CAF'E AUX BACCHANALES（フレンチ・カフェ）／3階

思い思いの時間を楽しむ、フレンチカフェのある風景

まるでパリの街角に迷い込んだかのような、”フランスの日常の一部”を感じられるフレンチカフェ。エスプレッソをはじめ、クロックムッシュやキッシュなど、フランスのカフェに欠かせない定番メニューを取り揃えています。肩ひじ張らずに過ごせるカフェタイムから、ワインやカクテルを楽しむ少し特別なひとときまで、シーンに合わせて自在に利用できるのも魅力。会話を楽しむ時間も、一人で過ごす時間も、思い思いのスタイルでお楽しみいただけます。

親子の“学びと体験”がすべて集まる、こどもでぱーとの第3号拠点が誕生。

ヒューリック株式会社は、子育て・教育の新拠点となる「こどもでぱーと」第3号施設を本施設5階に開業します。伸芽会の保育・幼児教育・民間学童を中心に、小児科、探究・料理教室、こども専門美容院、そろばん教室などをワンフロアに集約。コンシェルジュ機能に加え、ベビー休憩室も完備し、親子が安心して学び・遊び・くつろげる都市型子育てプラットフォームを提供します。

こどもでぱーと 自由が丘 公式HP：https://kodomo-depart.jp/jiyugaoka

伸芽会（小学校受験・幼稚園受験）

伸芽’Sクラブ（受験対応型託児施設・知育教室）/伸芽’Sクラブ学童（進学指導付き学童）

幼児期から放課後まで、成長段階に寄り添う幼少一貫教育プログラム

1956年創立の伸芽会を中核に、幼児期から放課後までの幼少一貫教育を提供。

生涯にわたる学習能力や探求心を育て、名門小学校・幼稚園が求める「入学後に伸びる子ども」を育成し、トップクラスの合格実績を誇ります。

伸芽’Sクラブでは受験対応型の託児・知育を、伸芽’Sクラブ学童では進学を見据えた学習習慣づくりと体験型教育で、成長段階に応じた力を伸ばします。

探究学舎 自由が丘

（学習塾）

『なぜ？』から始まる、探究型の学び

受験のためではなく、子どもの「なぜ？」を起点に学ぶ探究型の教室です。歴史・宇宙・経済・アートなど多彩なテーマを通じた対話型授業で、考える力と学ぶ楽しさを育みながら、自分の「好き」を見つけ、未来を切り拓く力を育てます。

KID'S HAIR DESIGN CHOKKIN'S

（こども専門美容室）

はじめてのカットも、家族の思い出に

0歳から通えるこども専門美容室。

泣いてしまっても大丈夫なやさしい対応で、

はじめてのヘアカットも家族の大切な思い出に。

かわいい店内で安心して過ごせます。

石戸珠算学園 こどもでぱーと自由が丘教室

（そろばん教室）

数字に強く、考える力を育てるそろばん教室

3歳から通えるそろばん教室。

計算力だけでなく、集中力や判断力もバランスよく育成。

楽しみながら数字に親しみ、学校生活や将来に

役立つ力を身につけます。

こどもでぱーと Studio/コンシェルジュ

（サービス・その他）

様々な体験ができるStudio/見守り機能のコンシェルジュ

日替わり/週替わりで多種多様な習い事コンテンツやイベントを提供するスタジオを設置。またお子様の見守り、親御様のサポートを行うコンシェルジュも常駐し、こどもでぱーとならではの機能が充実。

キッズクリニックまるまる

（小児科）

家族みんなが、安心して通える小児科

子どもも大人も心地よく通える小児科。

LINE・WEB予約やオンライン診療に対応し、産婦人科とも連携。

成長に寄り添い、家族まるごとの健康を支えるクリニックです。

ABC Cooking Studio

（料理教室）

自由に選べて、楽しく学べる料理教室

料理・パン・ケーキを学べる料理教室。

回数制で通いやすく、メニューや時間を自由に選べる受講スタイルが特長。

大人から子どもまで楽しめるレッスンを開催しています。

自由が丘の繁栄を担ってきた歴史あるお店が、“新しい顔”で駅前に帰ってくる

自由が丘 モンブラン（洋菓子・カフェ）／1階

伝統と美意識が息づく、自由が丘モンブラン新章

自由が丘 モンブランが、新店舗としてリニューアルオープンします。

昭和中頃から続く、当店とスイス人菓子職人との友情から生まれた伝統の焼き菓子はそのままに、サロンでは前店舗で好評を博した、出来たてで味わうデセールが、装いも新たに進化して復活します。

さらに、ドイツ製の最新エスプレッソ・コーヒーマシンを導入し、本格的なコーヒー体験も新たにスタート。日本の近代洋画を代表する画家・東郷青児画伯の原画を眺めながら味わうサロン空間で、味覚・視覚・時間そのものを楽しむ、豊かで上質なひとときをご提供します。

自由が丘 一誠堂（宝飾・時計・眼鏡）／1・2階

95年の信頼、宝飾・時計・眼鏡の老舗が新装開店

時計・眼鏡・宝飾の専門店として1932年に創業し、2026年6月に創業95周年を迎えます。新店舗は施設内で唯一の２フロアにわたる洗練された空間で贅沢なひとときを提供し、正面には長年自由が丘の時を紡いできたレリーフ入り時計が象徴的な存在として新たな物語を始めます。

またGIA認定GG資格保持者をはじめ、時計技能士・眼鏡作成技能士など専門知識を持つスタッフが、国際基準に基づく確かな品質と信頼をお届けします。

理想的な売り場を展開し、長年ご愛顧いただいているお客様はもちろん、幅広い皆様のご来店を心よりお待ちしております。

そば処 自由が丘 薮伊豆（蕎麦）／4階

1934年創業、伝統を守る本格日本蕎麦

1934年創業以来、創業者の精神と伝統を守りながら、時代に合わせた進化を続けてきました。長年培った技法により、独自の日本蕎麦を提供しています。素材へのこだわりと手間を惜しまない職人の技で仕上げた、本物の味わいを、落ち着いた空間でぜひご堪能ください。

■店舗一覧

※下記一覧は2026年4月15日（水）時点の情報です。今後変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業について

本事業は、東京都目黒区自由が丘駅前に位置する区域で進められる第一種市街地再開発事業です。東急東横線・大井町線「自由が丘駅」至近という立地を活かし、住宅・オフィス・商業を融合した複合施設を整備し、街の魅力と利便性を高めることを目的としています。建物は地上15階・地下3階、高さ約60m、延床面積約46,000平方メートル 。商業施設は地上5階・地下1階に配置し、食・ライフスタイル・子育て関連など多様な店舗が出店予定です。さらに、オフィスフロアや約170戸の住宅、駐車場約65台（商業用）・駐輪場約360台（商業用）を備え、都市機能を集約します。

安全で快適な歩行者空間や緑豊かな滞留スペースを設け、回遊性と賑わいを創出。防災性能の強化や無電柱化、地域共同荷捌き場整備など、地域課題の解決にも取り組みます。

2023年10月に新築工事を開始し、2026年９月の商業施設開業を予定しています。

■事業概要

事業名：自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業

事業主体：自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

参加組合員：ヒューリック株式会社、鹿島建設株式会社

設計：株式会社久米設計

施工：鹿島建設株式会社

所在地：東京都目黒区自由が丘一丁目29番1号

事業区域：約0.5ha

敷地面積：約4,000平方メートル

延床面積：約46,000平方メートル

主要用途：店舗、事務所、住宅、駐車場等

■商業施設概要

店舗面積：約11,000平方メートル

店舗数：約60店舗

商業用駐車場：約65台

商業用駐輪場：約360台

商業アドバイザー・運営(予定)：住商アーバン開発株式会社