株式会社ヤマヒサ、室内設置タイプの耐震鉄骨シェルター「スーパー頑太郎2」 の取り扱い開始

株式会社ヤマヒサ

住宅リフォーム事業を展開する株式会社ヤマヒサ（本社：大阪市北区太融寺町、以下当社）は、組立式耐震鉄骨シェルター「スーパー頑太郎2」（※）の販売取り扱いを2026年4月15日（水）より開始いたします。

※「スーパー頑太郎2」はKTX株式会社の登録商標です。



当社では、従来よりリフォーム型耐震シェルター「シェル太くん」を展開し、多くのお客様の安心を支えてまいりました。この度、よりスピーディーかつ簡便な設置を希望されるニーズにお応えするため、新たに室内設置タイプの「スーパー頑太郎2」をラインアップに加えます。これにより、住まいの状況やご要望に応じた、より多角的な耐震対策のご提案が可能となります。

■2つのシェルターの特長と棲み分け

「スーパー頑太郎2」

「スーパー頑太郎2」は、既存住宅の室内に設置できる組立式の耐震鉄骨シェルターです。最短15分程度で組み立てが完了する圧倒的なスピードと、10トン以上の荷重に耐える堅牢性が特徴で、大掛かりな施工を必要とせず、スピーディーに「命を守る箱」を確保したいというニーズに最適です。

一方、当社が誇るリフォーム型耐震シェルター「シェル太くん」は、部屋の構造そのものを一体的に補強し、内装まで美しく仕上げる「空間再生型」の対策です。シェルターとしての安全性はもちろん、「普段の生活空間としての快適性や意匠性を一切損なわない」という、リフォーム専門会社である当社ならではの付加価値を提供しています。

当社では、

・日常の暮らしの質を維持しながら、しっかりとした工事で強固な安全空間を確保したい方には「シェル太くん」リフォーム型耐震シェルター「シェル太くん」鉄骨組立てリフォーム型耐震シェルター「シェル太くん」内装完成後・最短で、特定の場所に避難スペースを迅速に設置したい方には「スーパー頑太郎2」室内設置型耐震シェルター「スーパー頑太郎2」

といった形で、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った最適な提案を行ってまいります。

■ラインナップ強化の背景

近年、大規模地震への備えが急務となる中で、「住まい全体を一度に改修するのは難しいが、まずは確実に命を守る場所を作りたい」という切実な声が増えています。

当社ではこれまで高品質なリフォーム型の「シェル太くん」を通じて、長く安心して住み続けられる家づくりを提案してまいりました。今回、機動力に優れた「スーパー頑太郎2」を併せて取り扱うことで、予算や工期の制約によって対策を躊躇されていた層も含め、より多くの方々へ「備える安心」をお届けしてまいります。

■対象となるお客様、および想定活用シーン

■今後の展開

- 旧耐震基準の木造住宅にお住まいで、迅速に対策を講じたい方- 高齢世帯などで、生活動線を大きく変えずに短期間で設置したい方- 将来的な建て替えを見据えつつ、現在の住まいに安心をプラスしたい方・寝室や居間など、滞在時間の長い場所へピンポイントで「安全地帯」を作りたい方

当社では、リフォーム型と室内設置型の両軸で耐震シェルターを展開することで、多様化するお客様の防災ニーズに柔軟に対応し、耐震対策の普及をさらに推進してまいります。

今後は、展示会や防災イベントなどを通じて両製品の特性を直接体感いただく機会を創出し、「住まいの条件に合わせたベストな備え」を社会に広げていくことを目指します。

■製品概要

＜室内設置型 耐震シェルター「スーパー頑太郎2」について＞- 名称： 耐震鉄骨シェルター「スーパー頑太郎2」- 取り扱い開始日：2026年4月15日より- 価格： <4畳半タイプ> 約60万円～（税別）<6畳タイプ> 約90万円～（税別）※送料・組立費は別途※床補強等の施工が必要な場合は別途費用がかかります。- サイズ・重量： <4畳半タイプ> 2300×2300×2200 重量340kg程度<6畳タイプ> 3200×2500×2200 重量420kg程度- 素材： 鉄骨 SS400- 特徴：- - 木造家屋を鉄骨の強靭さをプラス- - 独自構造による圧倒的な耐荷重性能（垂直荷重10トン）- - スピーディーな設置プロセスで、迅速な備えを可能に

※スーパー頑太郎2はKTX株式会社の登録商標です。

KTX株式会社とは、自動車金型で培った安全・安心のモノづくり技術を活かして、「止水板」「耐震鉄骨シェルター」など防災・減災分野の新たな製品づくりを進めている研究開発型企業です。

製品に関するお問い合わせ先：株式会社ヤマヒサカスタマーセンター TEL.0120-36-1374

＜リフォーム型 耐震シェルター「シェル太くん」について＞

ヤマヒサオリジナル耐震構造「シェル太くん」は既存住宅の一部屋を耐震シェルター化するリフォーム工法です。強固な耐震鉄骨構造で、安全な避難スペースを作ります。

URL：https://www.yamahisa.co.jp/shelta/

- 名称： 耐震シェルター「シェル太くん」- 価格：200万～(1室) ※鉄骨のみ- 特徴：・最大31トンの荷重に耐える強固な鉄骨構造・木造家屋・旧耐震基準(※)住宅にも対応。築年数を問わず設置可能・建物の主要構造部には手を加えず、内側に設置する工法のため低コスト・短い工期でスピード施工、住みながら設置可能（引っ越し不要）・内装仕上げの自由度が高く、ご要望に合わせた部屋づくりができる・設置後も空間やデザイン性を損なわず、従来通り快適に使用可能・多くの自治体で「耐震シェルター」への補助金が新設・拡充

※1981年5月31日までの建築確認に適用されていた耐震性が十分でないとされている耐震基準

■会社概要

企業名： 株式会社 ヤマヒサ

所在地： 本社：〒530-0051 大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル4F

事務所： 本社／大阪

支店／札幌・東京・名古屋・大阪

URL： https://www.yamahisa.co.jp/

創業年： 1973年1月24日創業

事業内容： 住宅リフォーム及び建設事業