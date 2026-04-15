名刺管理サービス「メイシー」、ITreview Grid Awardにて「High Performer」を2021年より継続受賞

株式会社もぐら



株式会社もぐら（本社：大阪府大阪市、以下 当社）が提供する名刺管理サービス「メイシー」は、IT製品・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview」において発表される「ITreview Grid Award」にて、名刺管理ソフト部門で「High Performer」を2021年より継続して受賞しています。

本アワードは、実際のユーザーレビューをもとに顧客満足度などを評価するものであり、「メイシー」は継続的にユーザーからの評価を得ています。

※出典：ITreview（https://www.itreview.jp/）

■ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardは、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度を可視化した「ITreview Grid」に基づき、四半期ごとに優れた製品を表彰するアワードです。

「High Performer」は、その中でも顧客満足度が高い製品に付与される評価です。

メイシーの受賞カテゴリ-

名刺管理ソフト：https://www.itreview.jp/categories/business-card-management

■継続受賞の背景

企業における名刺管理は、営業活動の基盤となる重要な業務ですが、紙の名刺の管理やデータ化、社内共有に課題を抱えるケースが多く見られます。

「メイシー」は、必要十分な機能に絞ったシンプルな設計と、オペレーター補正による高精度なデータ化により、こうした課題の解決を支援してきました。

また、ユーザー数による追加課金が発生しない料金体系により、導入しやすさと運用コストの最適化を実現しています。

これらの点が評価され、2021年以降継続して受賞につながっています。

■ユーザーからの評価

実際のユーザーからは、以下のような声が寄せられています。

「シンプルな操作で名刺管理ができ、必要な機能に絞られている点が使いやすいです。」

（出典：ITreview）

■サービス概要

「メイシー」は、名刺情報のデータ化から管理・共有までを一元化できるクラウド型名刺管理サービスです。

スマートフォンやスキャナで取り込んだ名刺情報は、オペレーターによる補正を経てデータ化され、精度の高い情報として蓄積されます。

また、クラウド上で社内共有が可能なため、営業活動や顧客管理の効率化に貢献します。

■主な特徴

・オペレーター補正による高精度なデータ化

・スマートフォン・スキャナによる名刺取り込み

・クラウドでの一元管理・共有

・ユーザー数による追加課金なし

・シンプルで使いやすい設計

■動画でのサービス紹介

サービスの詳細については、以下の動画でもご紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8fReGH3tFHg ]

■導入による効果

営業部門においては、名刺情報の検索性向上や社内共有の円滑化により、情報活用のスピードが向上しています。

また、紙やExcelでの管理から脱却することで、業務効率の改善にもつながっています。

■今後の展望

今後もユーザーの声をもとに機能改善を継続し、より多くの企業にとって使いやすい名刺管理サービスの提供を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社もぐら

所在地：大阪府大阪市

事業内容：クラウドサービスの開発・提供

■サービスサイト

https://maysee.jp/