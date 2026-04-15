企業のノウハウを安全に資産化する「業界特化型LLM」の開発プロジェクトを始動

株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区、代表取締役：根来 実、以下「Neurosphere」）は、企業の機密データや独自ノウハウを安全な環境で学習・運用できる「業界特化型LLM」の開発プロジェクトを開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、生成AIの業務活用が広がる中で顕在化している「情報漏洩リスク」と「汎用モデルの過剰性能・高コスト」という課題に対応するものです。Neurosphereは、AI BPOおよびAIエージェント開発で培ってきた知見をもとに、企業ごとの業務要件やセキュリティ要件に応じた、軽量かつ高精度な専用AI基盤の提供を目指します。

開発の背景

生成AIは、企業の業務効率化や意思決定支援、顧客対応高度化など、さまざまな領域で導入が進んでいます。一方で、実務への本格導入が進むほど、汎用AIをそのまま業務に組み込むことへの課題も明確になってきました。

第一に、汎用モデルのオーバースペックという課題があります。大規模なパラメーターを持つモデルは高性能である一方、特定業務への実装においては必要以上に重く、計算コストや応答速度、運用効率の面で最適とは限りません。現場単位で見ると、「高性能だが重すぎる」「継続運用コストが合わない」といった状況も少なくありません。

第二に、企業の機密情報や独自ノウハウの取り扱いに対する懸念です。大規模な汎用AIの利用が一般化する一方で、外部サービス上に重要情報を入力することへの不安は根強く、特に顧客情報、社内文書、業務フロー、設計情報などを扱う企業においては、安全性の確保が導入の前提条件となっています。

こうした背景から今、求められているのは、安全な環境で運用でき、必要な機能だけを備えた軽量かつ最適化された専用AIです。Neurosphereはこのニーズに応えるべく、企業ごとの知識やノウハウを安全に取り込み、業務成果に直結する「業界特化型LLM」の開発に着手しました。

開発する「業界特化型LLM」の3つの特徴

1．徹底した軽量化と最適化により、高精度とコスト効率を両立

本プロジェクトでは、巨大な汎用モデルをそのまま利用するのではなく、業界ごとの専門知識や企業固有のデータに絞って学習・最適化した軽量LLMを開発します。

これにより、不要な処理負荷を抑えながら、実務で必要とされる回答精度や処理性能を確保します。高価な計算資源を常時必要とする構成ではなく、業務要件に見合った設計とすることで、導入時だけでなく継続運用も見据えた費用対効果の高いAI活用を実現します。

2．VPC環境での提供により、企業データを安全に「資産化」

Neurosphereは、パブリックな共有環境ではなく、VPC（Virtual Private Cloud）上に各社専用のLLM環境を構築することを前提としています。

これにより、企業が保有するマニュアル、営業知見、対応履歴、社内文書、業務フローなどの情報を、外部環境から分離された状態で安全に活用できます。

重要なのは、これらの情報を単なる入力データとして消費するのではなく、企業固有の強みとして蓄積された知見を、AIの中に継続的に反映し、自社独自の「資産」として育てていけることです。Neurosphereは、AIを単なるツールではなく、企業の知識基盤そのものを進化させる存在として位置づけています。

3．万全のセキュリティ対策により、情報漏洩リスクを根本から低減

企業がAI導入を進める上で最大の障壁となるのが、情報漏洩リスクです。本プロジェクトでは、VPCによる隔離されたネットワーク環境に加え、国内のセキュアな計算インフラの活用を前提とすることで、高い安全性を確保します。

これにより、機密性の高い業務データや顧客情報を扱うケースにおいても、企業ごとの要件に応じた安全な設計が可能となります。共有環境に依存しない構成とすることで、セキュリティと実用性を両立した、現場導入可能なAI基盤の実現を目指します。

Neurosphereの強み――AIを「現場に定着させる」実装力

Neurosphereの強みは、単にLLMを開発することではありません。

同社はこれまで、企業の業務にAIを組み込むAIエージェント開発や、人とAIの役割を再設計するAI BPOの支援を通じて、AIを実際の業務現場に定着させるためのノウハウを蓄積してきました。

そのため本プロジェクトでも、単なる技術提供にとどまらず、業務プロセスの分析、AI導入に適したオペレーション設計、実装後の運用改善までを一体で支援していきます。

AIは導入するだけでは成果につながりません。現場で使われ、業務の中で役割を持ち、継続的に学習・改善されて初めて価値を生みます。Neurosphereは、この「AIをAIスタッフとして機能させる」視点から、企業ごとの実務に根差した導入支援を行ってまいります。

今後の展望

Neurosphereは現在、本プロジェクトの開発に向けた基盤構築を進めており、早期の実証実験開始を目指しています。今後は、業界ごとの要件や企業ごとの業務特性に応じた最適化を進めながら、より安全かつ実用的なAI基盤の社会実装を推進してまいります。

また、将来的には、最適なAIインフラを提供するパートナー企業との連携も視野に入れながら、開発・運用体制を一層強化していく方針です。

Neurosphereは、企業がAIを「使わされる」のではなく、自社の知識やノウハウをもとに、AIを自社の従業員・資産として育てていく時代の実現を目指してまいります。

イベントのお知らせ

2026年5月18日（月）、経営層・意思決定者を対象としたAI実装戦略カンファレンス「NEUROSPHERE」を大手町（3×3 Lab Future）にて開催いたします。

AIエージェントの実装と経営判断を結びつけ、企業変革を加速させるための実践知を共有するイベントです。

■ 開催概要

対象： CXO、事業責任者、経営企画部門、DX推進担当者

内容： 実践セミナー、パネルセッション、AIデモ実演、ネットワーキング（軽食・ドリンク付）

詳細・お申し込み：https://neurosphere.peatix.com/

会社概要

会社名：株式会社Neurosphere

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 根来 実

事業内容：AI BPO、AIエージェント開発、業務DX支援 ほか