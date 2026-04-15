2026年【医学部受験】を「春夏秋冬」で支える新プロジェクト始動！5月16日・23日『Ｍｙ医学部進学相談会』開催決定！！

株式会社教育広報社

(株)教育広報社は、"医師を志すすべての人"を対象とした進学相談イベント「Ｍｙ医学部進学相談会 ー 春ー」を、5月16日（土）大阪・23日（土）東京にて開催します。

本相談会は、2026年1月発行の「医学部進学情報マガジンForM」を起点に始動した、医学部受験を春夏秋冬で支える新プロジェクトの一環です。

【春】から早期に情報収集できる場を提供し、【夏】の進学相談会と受験ガイド、そして【秋】の「My医学部進学相談会‐秋‐」へとつなげていきます。

各会場には、全国の私立大学医学部が集結し「完全個別ブース」を設置。来場者（受験生・保護者等）は、プライベート空間で大学担当者に知りたい情報を自由に質問できます。

さらに全体向けの「説明会」も実施し、各大学ならではの魅力を知ることができます。

また、駿台医学部専門校による「アドバイスコーナー」や、（株）名門会を卒業した現役医学部生による「勉強相談会」など、医学部受験に向けた実践的なサポート企画も充実しています。

初めてでも安心して参加できるよう、文部科学省の後援がついており、中学生から受験生まで、医学部合格を目指すための「第一歩」となる、新たな進学相談会です。

■「My医学部進学相談会 ー春ー」の特色

本相談会では、5月開催ならではの特徴として、一般入試の情報に加え、推薦入試や総合型選抜に関する相談にも対応しています。

中学生や新高校1・2年生にとっては、「個別相談」や「大学別説明会」を通じて、大学独自の魅力を知り、医学部受験への第一歩を踏み出す機会となります。

さらに、広告制作のノウハウを活かした受験対策に役立つオリジナル資料や「オープンキャンパス日程一覧表」、複数の教育機関と連携した情報ブースも設置します。

■開催概要

【開催日】- 大阪会場 ５月１６日（土）- 東京会場 ５月２３日（土）【開催時間】

１１：００～１６：００

※入退場自由

※予約なくても入場可

【会場】

＜大阪会場＞

天王寺ミオホール

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館１２階

＜東京会場＞

品川フロントビル

東京都港区2-3-13 品川フロントビルB１階

【対象者】

医師を志すすべての人とその保護者、中学・高校・塾・予備校関係者

【参加費】

無料

弊社特設サイト(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)より参加予約受付中！

各会場、大学別説明会は予約先着順（80名）となります。

予約なしでも当日入場できます。みなさまのご来場をお待ちしております。

主催： 株式会社 教育広報社

協力： 駿台医学部専門校

後援： 文部科学省・毎日新聞社

【相談会予約特設サイト】

医学部受験情報サイト Web ForM 内

詳細を見る :https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026

【案内チラシ】

大阪会場チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d119429-12-f03ad17cb8169728deed3d37b2e2b6f8.pdf

東京会場チラシ

■参加大学 医学部

https://prtimes.jp/a/?f=d119429-12-d57861b77ba8dc18668f7de586572e20.pdf

会場によって参加大学が異なります。

岩手医科大学／大阪医科薬科大学／関西医科大学／杏林大学／近畿大学／埼玉医科大学／産業医科大学／順天堂大学／昭和医科大学／東海大学／東邦大学／日本医科大学／兵庫医科大学／愛知医科大学（大学説明会のみ）／川崎医科大学（オンライン大学説明会のみ）

[海外の大学]

ハンガリー国立大学／チェコ国立大学

[資料参加]

愛知医科大学／金沢医科大学／川崎医科大学／北里大学／久留米大学／獨協医科大学

■プログラム

個別相談ブース

全国から集まった私立大学医学部の担当者および、海外の医科大学2校の事務局担当者と、個別にご相談いただけます。

大学説明会

＜大阪会場＞

- 愛知医科大学／関西医科大学／近畿大学／東海大学／兵庫医科大学／ハンガリー国立大学／チェコ国立大学- オンライン説明：川崎医科大学

＜東京会場＞

- 関西医科大学／順天堂大学／昭和医科大学／東海大学／東邦大学／日本医科大学／ハンガリー国立大学／チェコ国立大学

[時間] 各回２５分

[申込] 先着８０名（予約はコチラ(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)）

講演会

＜大阪会場＞

親子で聞きたい医学部受験のリアル

[講師]

駿台医学部専門校

教務統括 細谷 一史 氏

[公演内容]

最新の入試結果から見る、医学部受験の傾向と対策

＜東京会場＞

親子で聞きたい医師のリアル

[講師]

岡山大学

岡山大学学術研究院医歯薬学域 松川 昭博 博士（医学）

[公演内容]

医師へのロードマップ～医師という職業の本質～

医学部入試対策「スペシャルコーナー」

医学部受験のエキスパートである教育機関に協力いただき、本相談会限定の特別ブースを設置します。

駿台医学部専門校

＜担当＞

教務統括 細谷 一史 氏

- あなただけの「志望校選びの適性検査」- １年間の「医学部受験YOURロードマップ」- 年内入試対策～「志望理由書」簡単添削講座～- ミニ講座「10分でわかる面接のキモ」（東京会場のみ）

駿台文庫

- 医学部受験におススメの参考書を紹介- 「システム英単語メディカル」からミニテストにチャレンジ

名門会

- 現役医学部生との勉強相談会

＜内容＞

現役の医学部生による質疑応答ブース。医学部受験について何でも質問できます。

Medi-UP

- 推薦入試で合格を勝ち取る

＜内容＞

推薦入試で医学部に入学した先輩に、合格までの全容を教えてもらえます。

■多彩な情報コーナー

パンフレットコーナー

※多くの大学の最新版は発行前のため、前年度のものとなります。

オリジナル資料コーナー

- 『オープンキャンパス日程一覧表』- 『私立医科大学受験ガイド2026（前年度版）』- 医学部進学情報マガジン『ForM』1～5号- そのほか弊社編集の大学情報

全国の地域枠関連コーナー

各自治体の地域枠制度の資料を設置しています。

予備校資料コーナー

■「私立大学医学部進学相談会２０２６」今夏開催

- 駿台医学部専門校の会場限定「推薦入試対策お役立ちペーパー」- 駿台文庫一覧カタログ- Medi-UPの中学生におススメの「医学関係書籍一覧」／語彙力・計算力・英単語力「ミニテスト」- 会場近隣の医学部専門予備校のリーフレット

（株）教育広報社では、全国の私立大学医学部の広告代理業を主たる業務とし、医学部を目指す受験生への情報提供に取り組んでいます。

本年も、7月～8月にかけて全国5都市にて「第29回 私立大学医学部進学相談会2026」を開催します。

本相談会では、「個別相談ブース」に加え、教育機関による入試対策ブースや現役医師による講演会などを実施予定です。

また、毎年好評の「私立大学医学部 受験ガイド2027」や「試験日程一覧表」も発行し、夏以降の受験対策を多角的にサポートします。

なお、本相談会も文部科学省・毎日新聞社の後援を受けて実施予定です。

■「My医学部進学相談会ー秋ー」開催

【開催概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/12_1_306f7ffb87241a074ff904b205221961.jpg?v=202604150251 ]

【春】からつないできた、1年の締めくくりとなる医学部進学相談会を開催します。

参加大学による「個別相談ブース」や「説明会」に加え、現役医師や地域枠担当者による講演会、入試対策講座などを実施予定です。

幅広い入試情報や受験対策情報が集まる相談会となります。

【開催概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/12_2_39166480cf244baf7cf3e049750b4151.jpg?v=202604150251 ]【WEBサイト】

各会場の予約詳細はこちらからご覧ください

詳細を見る :https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026

【お問合せ先】

教育広報社 進学相談会事務局

soudankai@epr-kk.co.jp