サンリオキャラクターズの「メッシュ巾着コレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ メッシュ巾着コレクション」（1回500円・税10%込、全6種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオの人気キャラクターが、軽くて気軽に持ち運べるメッシュ巾着になってカプセルトイに登場！



スマホの充電器などのガジェットはもちろん、コスメを入れるポーチとしても使える便利なアイテムです。

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「シナモロール」の全6種。

それぞれ、耳などが立体的なつくりになっています

カバンの中でも見つけやすいパッと明るいカラーでの展開です。



サンリオキャラクターズをカバンに忍ばせてもっと“カワイイ”毎日を送っちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ハローキティシナモロールマイメロディポムポムプリンクロミハンギョドン

●商品名：サンリオキャラクターズ メッシュ巾着コレクション

●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定

●価格：1回500円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・ハローキティ

・シナモロール

・マイメロディ

・ポムポムプリン

・クロミ

・ハンギョドン

●商品素材：ポリエステル、ポリプロピレン

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



お問合せ先：info@ip4.co.jp