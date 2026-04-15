【予約販売開始4月24日（金）】「鎌倉天幕×NANGA×studio COOCA」3社コラボレーション企画”第二弾”発売のお知らせ

株式会社ニューテックジャパン

株式会社ニューテックジャパン（本社：横浜市西区、代表取締役：白石 徳宏）は、オリジナルブランド「鎌倉天幕」からNANGAとコラボレーションし、続けてきた障がい者支援への取り組みの一つである＜Welfare×Art＞を落とし込んだ「Tシャツ＆エコバッグ」の予約販売を開始致します。

■商品開発の背景

『studio COOCA』は、障がいを持つ方の就労支援として創作活動を行っています。

COOCAという名前の由来には、壮大な２つのテーマがあります。

空（くう）可（か）とは、「空」っぽの空間に、「可」能性をつめこんでいく。

そして、「どうやってくうか？」「くうことは、生きること。」

ハンディキャップを抱えた人たちの、一人一人の個性と特性を活かし、共同作業によって生まれた作品たちを、「支援者と利用者という枠を超え、ART・DESIGNを通じて関わることで広がる多様さ」「感性を引き出し、活かすこと」それがstudioCOOCAの活動なのです。

そんな「自立を支援する活動」と「一つとして同じものは存在しない」作品たちを、「アウトドアメーカーを通じて、多くの方が福祉に関わるきっかけを作りたい」という鎌倉天幕の強い想いに、NANGAが共感することでコラボレーションは生まれました。

■デザイン選定

shuma senzaki

kayo horie

Taiyo

reona hirai

koudai iwawaki-1

koudai iwawaki-2

junichi nichougi

yuri niibe

誰もが優しい社会を望んでいるから、鎌倉天幕は「Welfare×Art」の企画を続けます。

商品を通じて多くの方に共感いただき、このプロジェクトが更に発展することを願っております。

■COOCA T Shirt ２

正面には2社のロゴを裾部分にプリントし、背面は稜線に落とし込んだデザインがまるで「稜線から太陽が昇る様子」を表現しています。

■製品仕様

カラー：WHITE

サイズ：S / M / L

Sサイズ 肩幅：50ｃｍ 身幅：56ｃｍ 着丈：70ｃｍ

Mサイズ 肩幅：52ｃｍ 身幅：58ｃｍ 着丈：72ｃｍ

Lサイズ 肩幅：54ｃｍ 身幅：60ｃｍ 着丈：74ｃｍ

生地 ：ポリエステル 50%、コットン 47%、レーヨン 3%

リサイクルコットン「Ferre Yarn (フェレーヤーン)」使用

PRICE ：\7,480（in tax）

※Ferre Yarn（フェレーヤーン）

リサイクルの国際基準を満たし、GRS認定を取得しているリサイクルコットン。 独自の技術で糸へ再生することで、大幅なエネルギー削減を可能にし、環境への負担に配慮した素材となっています。

※紡績の際、ほかの色と繊維が混ざってしまうことがございますが、リサイクル繊維の特性となっておりますので、予めご理解ください。

■COOCA ECO BAG

収納した寝袋をモチーフにした超軽量でコンパクトに収納できるエコバッグから、鎌倉天幕のブランドカラー「DEEP SEA」が誕生しました。

バックのサイズはレジ袋のＭサイズ程度で、1リットルの牛乳パックがちょうど6本入るサイズ感に設定となっており、 日常使いからアウトドアシーンでも中身を濡らすことなく荷物の持ち運びができます。

素材は弱撥水加工の施されている20dnリップストップナイロン採用しており、 耐久性にも優れた生地で、ナンガのインナーシリーズにも採用されていた生地となっています。

軽量性とコンパクト性を兼ね備えた「超軽量エコバッグ」は、 ポケットに入れても邪魔にならず、カラビナを使ってバッグやサコッシュに付けることもできる優れモノです。

■製品仕様

カラー：DEEP SEA（ディープシー）

素 材：20dnリップストップナイロン

サイズ：幅41cm×高さ65cm（紐部分含む）

収納時：約６cm

総重量：約26g

PRICE ：\2,400（in tax）

■予約販売開始

4月24日（金）～4月29日（水・祝）※4月30日（木）順次発送/在庫なくなり次第終了となります。

■ニューテックジャパン公式オンラインショップ

https://newtecjapan.co.jp/?pid=186789370

※NANGA社オンラインサイトや店頭での販売はございませんので、予めご了承くださいませ。

■ブランド紹介

「鎌倉天幕」は、株式会社ニューテックジャパンが2018年に創業したアウトドアブランドです。

名だたるアウトドアブランドのテントを長年OEMで受託し磨いてきた発想力と技術力を活かし、企画・開発から生産までクオリティに妥協せず、独創的で良質なアウトドア用品を生み出しています。製品の開発や販売を通して環境保全や障がい者支援、防災への取り組み等も行っております。

「NANGA」は、1994年に滋賀県米原市で創業したダウンメーカーです。

近江真綿布団で栄えたこの地で50年以上に渡って地場産業を支えた、前身の布団メーカーの技術とノウハウを引き継ぎ、NANGAは30年に渡って成長してきました。そのファクトリーブランドとしての矜持は過酷なフィールドで活躍するアウトドアギア、ウエアに引き継がれ、NANGAダウン製品はいま世界へと羽ばたいています。

「studioCOOCA」は2009年に神奈川県平塚市で創業した「どうやってくうか？」を問いに掲げた就労事業を行う福祉施設です。

絵画創作活動を中心 に地域、社会と つながっていくことを目標に活動しています。

創業以来、作品の積極的な発表、企業とのライセ ンス契約などアート×福祉の可能性を模索し続けています。

＜アクセス＞

〒254-0052

神奈川県平塚市平塚4-15-16

Mail : info@studio-cooca.com

Tel : 0463-73-5303

Fax : 0463-73-5305

■会社概要

商 号 ：株式会社ニューテックジャパン

代表者 ：白石 徳宏

所在地 ：神奈川県横浜市西区伊勢町1-15 TGヒルズ3F

設 立 ：1999年 9月

U R L ：https://newtecjapan.com/

instagram: https://www.instagram.com/ntj_kamakuratenmaku/

連絡先 ：045-315-4551

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