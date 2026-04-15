推し活にも！お仕事にも！サンリオキャラクターズの「ライトクリップ」がカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ　ライトクリップ」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

株式会社サンリオの人気キャラクターが、ライトクリップになってカプセルトイに登場！

背面のスイッチをONにするとピカッと光る！
カバンに取り付けて、推しキャラクターへの愛をアピールしちゃおう！
お仕事やお勉強の資料を束ねるクリップとして使えば、なんだかテンションが上がるかも…?
いろんな場所につけて目立っちゃおう！

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「タキシードサム」の全6種。
自立するので並べて飾ることも可能です。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！



ハローキティ


マイメロディ


クロミ


ポチャッコ


ハンギョドン


タキシードサム

【商品情報】

●商品名：サンリオキャラクターズ　ライトクリップ


●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・ハローキティ


・マイメロディ


・クロミ


・ポチャッコ


・ハンギョドン


・タキシードサム


●商品素材：PVC、ABS


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。




(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339




【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）


お問合せ先：info@ip4.co.jp