【服飾雑貨メーカー 川辺株式会社】 これからの季節におすすめ！「ケイト・スペード ニューヨーク」より、新作ハンカチシリーズ登場
■タオルハンカチ
うさぎデザインのタオルハンカチは「5ツ星クオリティ」製法。
製造時の電力・排水等の大幅削減による省エネなど、自然にやさしく地球環境を考えた品質感で、高い吸水性と肌にやさしい柔らかな風合いが特徴です。
4月22日は『アースデー』。
地球や自然環境について考え感謝して行動する日とされています。
夏に向け、自分用としてはもちろん、親しい方へのプレゼントとしてもおすすめです。
◇タオルハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm
全体にデザインしたうさぎモチーフが目を引きます。コーナーのうさぎアップリケとスペードマーク刺繍がポイント。
◇タオルハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm
2色使いのハートモチーフの中に、うさぎアップリケとニンジンの刺繍がアクセントとなった可愛いデザイン。
■先染ガーゼハンカチ
清涼感のある薄手で軽やかな先染ガーゼハンカチ。
シンプルなデザインと先染ならではの上品な表情が、きちんとした印象を引き立てます。
吸水性が良く、これからの暑い季節に心地よく寄り添います。
◇先染ガーゼハンカチ 価格:各\1,210(税込) サイズ:約47×47cm
◇先染ガーゼハンカチ 価格:各\1,210(税込) サイズ:約47×47cm
本商品は、川辺株式会社とkate spade new yorkとのライセンスによるものです。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年4月中旬より順次販売
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
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