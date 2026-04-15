ARROWS、シック・ジャパンが取り組む「肌ケアプロジェクト」の一環で高校生向けセルフケア教材を提供開始　全国の学校での授業実践を支援

株式会社ARROWS

株式会社ARROWS（以下「ARROWS」）は、シック・ジャパン株式会社（以下「シック・ジャパン」）が主催する「肌ケアプロジェクト」の一環として、思春期特有の心身の変化を理解し、自分の身体を大切にする意識を育みながら、正しい知識に基づいたセルフケアの重要性を学ぶ教材を2026年4月6日より公開いたしました。

本教材は、シック・ジャパンが企画・内容監修を行い、ARROWSが提供する日本最大級の教員専用プラットフォーム「SENSEI よのなか学」のスキームを活用することで、全国の高校への普及と授業実践を支援しております。

◆開発背景と授業のねらい

高校の保健体育で「思春期と健康」を扱う先生方から「普通なんてないし、これから身体つきは変わっていくことを伝えたい」「自分たちの身体を大事にするということを他の人(企業) も考えているよと伝えることはいいと思う」といった声をいただきました。

こうした教育現場の想いに加え、多くの高校生が身体の悩みを抱えながらも相談できずにいる現状を受け、本教材の制作に着手いたしました。

本教材は、高校生の身体や心の変化の特長を理解し、セルフケアについて具体的に学ぶ構成となっています。また、SNS広告を例に用いたワークに取り組むことで、氾濫する情報の中から正しいものを見極めるリテラシーを養います。

生徒たちが成長をポジティブに捉え、正しい知識を持って自らの悩みに対処できる力を身につけることをねらいとしています。

教材概要

■教材名称：カラダの「気になる」をケアしよう

■授業時間：1コマ（50分） 完結

■推奨学年：高校（2年生）

■推奨科目・単元：保健体育・思春期と健康

■実施費用：無料

■教材内容：授業スライド・動画・ワークシート・授業進行台本・授業概要資料・リーフレット

SENSEI よのなか学について(https://arrowsinc.com/business/sensei-yononakagaku/)

教科書にはない「世の中に接続された学びの機会」を子どもたちに届けるため、全国の学校の先生向けに無料で提供する、完全オリジナルの学校授業用教材パッケージ。日本や世界をリードする企業と連携し、最新の知見を子どもたちに必要な学びに変換。11万人の先生を基盤にもつARROWSだからこそできる先生へのニーズ調査をもとに制作・提供。

最新事例：https://arrowsinc.com/information/

株式会社ARROWS について(https://arrowsinc.com/)

「世界的課題に取り組む、知性の体現者であり続ける。」というミッションのもと、ビジョン「先生から、教育を変えていく。」を掲げ、現在は教育変革事業に注力。先生・子どもファーストの思想にこだわったビジネス展開により、持続可能でインパクトのあるアプローチを続けている。

2013年から全国の先生が情報共有できる国内最大のオンラインプラットフォーム「SENSEI ノート」を開発・運営。2017年から「SENSEI よのなか学」を開始。

● 会社名 | 株式会社ARROWS（ARROWS Inc.）

● 所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F

● 代表取締役社長 | 浅谷 治希

● 設立年月 | 2013年2月

● 事業内容 | 学校教育変革事業