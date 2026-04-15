【C-VALUEショッピングにて母の日ギフト特集公開中】日頃の感謝の気持ちを込めたギフトをどうぞ

ちばぎん商店株式会社

※5月10日（日）当日の配送指定については、各商品ページをご確認ください。詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/category/mother?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

Pick up！

【穴太商店】南房プリン 恋と5個+お花セット

よく見かけるプリンとはひと味違う「白い」プリンと、フラワーギフト付きのセット。プリンは舌触りも非常になめらかで柔らかいタイプですのでお子様からご高齢の方までどなたでもお召し上がり頂けます。

感謝の気持ちを伝えるギフトやお祝いごとの贈り物にもおすすめ。

詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/item/000000001423?category_page_id=mother_sweets?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

【早坂園芸】カーネーション 5号鉢

お母さんへ、日頃の「ありがとう」の気持ちを込めて。鮮やかな赤いカーネーションが日頃の感謝を華やかに届けます。

お部屋に飾りやすい5号鉢で届いたその日から楽しめます。メッセージカード付きで心温まる母の日ギフトにいかがでしょうか。

詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/item/000000001415?category_page_id=mother_flower?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

【リエビン】旅する産直BOX｜おまかせ旬野菜10種類と卵とバナナのセット

リエビンの『おまかせ旬野菜BOX』は、旅先の道の駅や直売所で出会うような季節感あふれる野菜や果物を、野菜ソムリエプロ安西理栄が厳選してお届けする産直BOX。ご注文をいただいてから収穫・梱包・発送いたします。

“いま一番おいしい瞬間”を、そのまま食卓へお届け。

詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/item/000000001443?category_page_id=mother_food?category_page_id=mother_flower?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

【エスエスフードインターナショナル】骨まで柔らかい煮魚セット5種20食

国産の新鮮ないわし・あじ・さばを熟練職人が一尾一尾丁寧に頭部と内臓を除去し青魚特有の苦み臭みを抑え、高温高圧加工する事でふっくら骨まで柔らかく炊き上げました。身は箸でほぐれるほど柔らかく、骨までまるごと食べられるのでカルシウム等の栄養を逃すことなく摂ることができます。

詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/item/000000000206?category_page_id=mother_food?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

【まるへい民宿】南房総ピーナッツプディング2個 館山328ミルクメットプディング2個（計4個セット）

南房総ピーナッツプディング×2個、館山328ミルクメットプディング×2個、合計4個セットの商品です。

どちらのプリンも試してみたい方に◎！

詳細を見る :https://shop.c-value.jp/view/item/000000001421?category_page_id=mother_sweets?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimeshahanohi26

※こちらの記事に掲載している情報は2026年4月時点のものです。内容が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

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＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等





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TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp