【FRAY I.D(フレイアイディー)】モデル・俳優の宮本茉由が纏う2026年夏の最新コレクションを公開！WEB先行予約受付を4月22日(水)よりスタート
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、モデル・女優の宮本茉由さんを起用した2026年夏のコレクションビジュアルの公開および商品ラインアップとWEB先行予約の受付を、2026年4月22日(水)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。
AFTERGLOW
2026 SUMMER COLLECTION
後ろ姿まで美しく。
洗練されたデザインと上質な素材が、忙しい日々を送る女性に寄り添い、ふとした瞬間に優雅な余韻を残します。
軽やかな素材のセットアップをはじめ、機能性を備えながらもエレガントで洗練されたシルエットと快適な着心地を追求。
一枚で華やかさを演出するホルターネックブラウスや、身体のラインを美しく引き立てながらも締め付け感のないIラインワンピース。きちんと感とリラックス感を併せ持つ、大人のためのスタイルが揃います。
キーカラーはシアーなブルーやイエロー。
透明感と前向きなエネルギーを纏う、フレッシュなカラーパレット。
上質な素材とミニマルなデザインで描く、今季FRAY I.Dが提案するSUMMER COLLECTION。
Blouse \17,930
Skirt \26,400
Necklace \8,910
Bag \13,970
Dress \25,300
Necklace \8,910
Bangle \7,920
Bag \13,970
Bag \34,100
Bustier \14,960
Pants \18,920
Pierced earring \7,480
Scarf \7,920
Bag \44,000
Dress \25,960
Pierced earrings \5,940
Bangle \7,920
Bag \17,930
Shoes \17,600
Camisole \17,930
Skirt \18,480
Pierced earring \8,580
Dress \26,950
Dress \ 25,300
Pierced earring \7,480
Bag \24,970
Shoes \17,600
Blouse \19,910
Pants \14,960
Necklace \12,100
Shoes \17,600
Shirt \17,930
Dress \22,440
Pierced earring \7,480
Blouse \15,950
Skirt \17,930
Pierced earring \7,480
Bangle \7,920
Shoes \17,600
Cardigan \10,780
Tops \19,910
Pants \18,920
Pierced earring \7,480
Bag \13,970
Dress \ 28,160
Pierced earring \7,480
Bag \17,600
Camisole \14,960
Innerwear \14,850
Pants \19,910
Necklace \12,100
Bag \17,930
Shoes \17,600
Cardigan \10,780
One-piece \20,900
Shoes \17,600
Bustier \17,930
Pants \17,930
Pierced earrings \5,940
Bag \34,100
Shoes 19,910
【※価格は全て税込み表記】
・先行予約について
■先行予約：4月22日（水）12:00（正午）予約開始
・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/
・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/
・MASH STORE
iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)
※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売
宮本茉由(みやもとまゆ)プロフィール
1995年5月9日生まれ、秋田県出身。2017年よりCanCamの専属モデルとして活動。2018年に「リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～」で女優デビューを果たし、以降「監察医朝顔」「ドクターメ～外科医・大門未知子～」「大病院占拠」などの話題作に出演。2026年1月期「この愛は間違いですか～不倫の贖罪～」で民放ドラマ初主演を務める。
最初で最後のメモリアル1st 写真集『ほんとはね、』発売中。
[公式Instagram]
https://www.instagram.com/mayu_miyamoto_official/
BRAND CONCEPT
これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。
本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。
過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。
■Official Online Store：
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■Instagram：
https://www.instagram.com/fray_id/
■USAGI ONLINE：
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