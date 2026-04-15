【FRAY I.D(フレイアイディー)】モデル・俳優の宮本茉由が纏う2026年夏の最新コレクションを公開！WEB先行予約受付を4月22日(水)よりスタート

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、モデル・女優の宮本茉由さんを起用した2026年夏のコレクションビジュアルの公開および商品ラインアップとWEB先行予約の受付を、2026年4月22日(水)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。





AFTERGLOW


2026 SUMMER COLLECTION　



後ろ姿まで美しく。


洗練されたデザインと上質な素材が、忙しい日々を送る女性に寄り添い、ふとした瞬間に優雅な余韻を残します。



軽やかな素材のセットアップをはじめ、機能性を備えながらもエレガントで洗練されたシルエットと快適な着心地を追求。


一枚で華やかさを演出するホルターネックブラウスや、身体のラインを美しく引き立てながらも締め付け感のないIラインワンピース。きちんと感とリラックス感を併せ持つ、大人のためのスタイルが揃います。



キーカラーはシアーなブルーやイエロー。


透明感と前向きなエネルギーを纏う、フレッシュなカラーパレット。


上質な素材とミニマルなデザインで描く、今季FRAY I.Dが提案するSUMMER COLLECTION。





Blouse \17,930


Skirt \26,400


Necklace \8,910


Bag \13,970




Dress \25,300


Necklace \8,910


Bangle \7,920


Bag \13,970




Bag \34,100




Bustier \14,960　


Pants \18,920


Pierced earring \7,480


Scarf \7,920


Bag \44,000




Dress \25,960


Pierced earrings \5,940


Bangle \7,920


Bag \17,930


Shoes \17,600




Camisole \17,930


Skirt \18,480


Pierced earring \8,580




Dress \26,950




Dress \ 25,300


Pierced earring \7,480


Bag \24,970


Shoes \17,600




Blouse \19,910


Pants \14,960


Necklace \12,100


Shoes \17,600




Shirt \17,930


Dress \22,440


Pierced earring \7,480




Blouse \15,950


Skirt \17,930


Pierced earring \7,480


Bangle \7,920


Shoes \17,600




Cardigan \10,780


Tops \19,910


Pants \18,920


Pierced earring \7,480




Bag \13,970




Dress \ 28,160


Pierced earring \7,480


Bag \17,600





Camisole \14,960


Innerwear \14,850


Pants \19,910


Necklace \12,100


Bag \17,930


Shoes \17,600




Cardigan \10,780


One-piece \20,900




Shoes \17,600




Bustier \17,930


Pants \17,930


Pierced earrings \5,940


Bag \34,100


Shoes 19,910




【※価格は全て税込み表記】



・先行予約について


■先行予約：4月22日（水）12:00（正午）予約開始
・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/


・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/


・MASH STORE


　　iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415


　　Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)
※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売



宮本茉由(みやもとまゆ)プロフィール



1995年5月9日生まれ、秋田県出身。2017年よりCanCamの専属モデルとして活動。2018年に「リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～」で女優デビューを果たし、以降「監察医朝顔」「ドクターメ～外科医・大門未知子～」「大病院占拠」などの話題作に出演。2026年1月期「この愛は間違いですか～不倫の贖罪～」で民放ドラマ初主演を務める。


最初で最後のメモリアル1st 写真集『ほんとはね、』発売中。



[公式Instagram]


https://www.instagram.com/mayu_miyamoto_official/








BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。


本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。


過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。


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