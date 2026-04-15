叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、２０２６年４月１７日（金）～５月３１日（日）に市原駅～二ノ瀬駅間の通称「もみじのトンネル」区間で「青もみじ新緑の徐行運転」を行います。 本企画は、この季節ならではの瑞々しい「青もみじのトンネル」を通常より速度を落として運転し、新緑が芽吹くもみじをゆっくりお楽しみいただこうと開催しているものです。 今年も貴船神社で開催される「夜間特別ライトアップ」に合わせて、５月２日（土）～５日（火・祝）の４日間に「青もみじ新緑のライトアップ」を開催。例年実施している「もみじのトンネル」、二ノ瀬駅、貴船口駅に加え今回から鞍馬駅でもライトアップを行い、「もみじのトンネル」区間を通過する列車は車内の明かりを消してゆっくりと走ります。

「青もみじ新緑の徐行運転」について

実施期間 ２０２６年４月１７日（金）～５月３１日（日）の毎日 徐行区間 鞍馬線 市原駅～二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」区間（約２５０ｍ） 対象列車 【平日ダイヤ】【土曜・休日ダイヤ】ともに ・出町柳駅発 ９：００～１６：４５ の鞍馬駅ゆき ・鞍 馬 駅発 ９：３４～１７：１９（平日は１７：２０） の出町柳駅ゆき

「青もみじ新緑のライトアップ」について

実 施 日 ２０２６年５月２日（土）～５日（火・祝） 実施区間 鞍馬線 市原駅～二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」区間（約２５０ｍ）、 二ノ瀬駅、貴船口駅、鞍馬駅 対象列車 【土曜・休日ダイヤ】 ・出町柳駅発 １７：００～２０：０２ の鞍 馬 駅ゆき ・鞍 馬 駅発 １７：１９～２０：４５ の出町柳駅ゆき

●「青もみじ新緑の徐行運転」イメージ

※対象列車が市原駅～二ノ瀬駅間「もみじのトンネル」区間を通過のする際には徐行運転いたします。

●「青もみじ新緑のライトアップ」イメージ

貴船神社で開催される「夜間特別ライトアップ」と併せて 叡山電車でもライトアップを実施します。（5/2～5/5）

「青もみじ新緑のライトアップ」過去開催時の様子

（参考） 貴船神社「夜間特別ライトアップ」 開 催 日 ２０２６年５月２日（土）～５日（火・祝） 開催時間 日の入りから２０：００まで 場 所 本宮境内 バスの特別運行（叡電貴船口駅前バス停～貴船バス停間） 開催日、京都バスでは２０時３０分頃まで特別運行を行います。

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