走ることを通じて、清潔な水を世界に。東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ寄付申込及びチャリティランナーエントリー開始

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

4月15日(水)11:00より寄付金及びチャリティランナーの申込を開始し、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティへの参加を通して、ウォーターエイドとともに世界の水・衛生問題の解決を目指してくださる方を募集します。

東京レガシーハーフマラソン2026チャリティを通じていただいたご支援は、ウォーターエイドが世界22か国で実施する水・衛生プロジェクトに使わせていただきます。今回のご寄付は、主にカンボジアにおける水・衛生事業や日本国内での啓発活動などに使わせていただく予定です。チャリティランナーとして走っていただくこと、ウォーターエイドの活動をご支援いただくことが、誰もが安心してきれいな水を使える世界の実現につながります。

参加方法

1.寄付申込及びチャリティランナーとして参加

寄付を行い、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティに出走することでチャリティ活動の素晴らしさを発信する”チャリティランナー”として参加することができます。

ウォーターエイドチャリティーランナー募集要項

- 【募集期間】2026年4月15日（水）11:00～2026年5月11(月)17:00- 【募集人数】38名（※先着順）- 【寄付金額】1人の出走権につき5万円以上- 【参加費】寄付金のほか、別途、大会参加費等（13,200円）のお支払いが必要です。詳細は、大会公式ウェブサイト(https://legacyhalf.tokyo/index.html)の募集要項をご確認ください。

当団体限定チャリティランナー特典

- オリジナルランニングTシャツ- 練習会や交流会へのご案内- チャリティランナー限定オンライングループへのご招待- 大会当日の沿道応援

大会概要

【大会名】東京レガシーハーフマラソン2026

【開催日】2026年10月18日(日)

【コース】MUFGスタジアム（国立競技場）をスタート・フィニッシュとする、東京2020パラリンピックマラソンコースを活用したハーフマラソンコース（21.0975km)

【東京レガシーハーフマラソン2026公式ウェブサイト】トップページ | 東京レガシーハーフマラソン(https://legacyhalf.tokyo/index.html)

2.ご寄付のみで参加

チャリティランナーとしての出走をご希望でない方から、ご寄付のみでのご支援（1,000円～）も受け付けております。

寄付申込期間：2026年4月15日(水)11:00～5月11日(月)17:00

詳細のご確認、お申し込みは下記特設ページをご覧ください。

https://www.wateraid.org/jp/get-involved/tokyo-legacy-half-marathon-2026

お問い合わせ

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

担当：井草

メール：info-japan@wateraid.org

お問合わせフォーム(https://www.wateraid.org/jp/contact-us)

電話：03-6240-2772（平日10:00～18:00）

※可能な限りメールでのお問い合わせにご協力ください。

欧州経済地域内からチャリティイベントに参加する方に適用される追加的プライバシーポリシー