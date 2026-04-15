ヘレンカミンスキー、大阪・心斎橋に関西初の直営店をオープン

八木通商株式会社

2026年4月25日（土）、ヘレンカミンスキーは大阪・心斎橋の複合施設「クオーツ心斎橋」に、関西初となる直営店をオープンいたします。

ブランドのクラフツマンシップと自然への敬意を軸に、オーストラリアの建築・デザインスタジオ Russell & George との協業による新たな店舗デザインを採用。温かみのある素材や曲線的な什器を取り入れ、ブランドらしい世界観を体現した空間に仕上げました。

約28平方メートル の店内では、ラフィアハットをはじめ、バッグやフットウェア、スモールアクセサリーまで幅広く展開。2026年春夏コレクション「ARTISAN（アルチザン）」もご紹介いたします。

また、大阪店限定コレクションもご用意しております。

AMA LACE (アマ レース)バスケット in ヌガー \56,100（税込）CHARUL（チャル）サンハット in ヌガー \74,800（税込）KOMALA （コマラ）スカーフ SCARF in ヌガー \24,200（税込）

オープンを記念し、一定金額以上お買い上げのお客様に、心斎橋店限定のオリジナルランチトートバッグをプレゼント。さらにご来店のお客様へは、先着で季節の一輪花をお贈りいたします。

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

ヘレンカミンスキーの新たな世界観を体感できる特別な空間へ、ぜひお越しください。

ABOUT HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキーは、オーストラリアの太陽のもとに誕生したアクセサリーブランドです。

クラフツマンシップ、タイムレスなデザイン、そして長く愛されるスタイルを大切にしながら、丁寧に作られたアイテムを展開しています。また、ラグジュアリー業界における国際的なサステナビリティ認証「ポジティブラグジュアリー（Butterfly Mark）」を取得しています。



ヘレンカミンスキー クオーツ心斎橋

〒542-0081大阪市中央区南船場3-12-14 ３F

https://www.helenkaminski.co.jp/