【注文率250%超！】PISOLAの「全無料」キッズメニューが大反響！未就学児に“大人と同じ本格コース”を提供する理由

株式会社ピソラ

株式会社ピソラが展開するクラフトレストラン「PISOLA」にて、2026年3月より完全リニューアルしたキッズメニュー。未就学児は「完全無料」のまま、ワンプレートをやめ、大人と同じ調理工程の本格生パスタやコース仕立ての体験を提供する背景と、販売後の反響についてお知らせいたします。

■注文率前年比250%超！リニューアル後の反響

自分だけのコース料理

2026年3月のリニューアル以降、キッズメニューの注文率が前年比250%超を達成。本格イタリアンを家族が同じ目線で楽しめる体験が、求められていることが証明されました。「無料なのにクオリティが高すぎる」「子供が自分の食事に夢中になってくれるので、ゆっくり温かい食事を楽しめるようになった」と口コミを中心に大きな話題に。

■リニューアルのこだわりポイント

- 大人と同じコース仕立て- 化学調味料・保存料無添加のソース- 小学生のお客さまもご注文可能に

■大人と同じコース仕立て

「お子様ランチ」から「お子様コース」へと進化しました。前菜（ポテトサラダやパリパリチーズ）から始まり、選べるメイン、デザートへと続く「コース仕立て」。大人メニューと全く同じ調理工程・素材で提供することで、パパやママと同じ味を早くから楽しめる、背伸びした体験を提供しています。

■化学調味料・保存料無添加のソース

素材本来の味わいを大切にし、ソースには化学調味料や保存料を一切不使用。お店ごとに手仕込みで、じっくり時間をかけて煮込んでいます。安心・安全はもちろん、お子様の身体にやさしいお料理を提供します。

■小学生のお客さまもご注文可能に

小学生の子供にも食べさせてあげたい！そんな声を以前から沢山いただいておりました。そこで皆さまのお声を反映し、従来の年齢制限を見直したことで、小学生のお客さまにもご注文いただけるようになりました。新設した小学生向け価格（税込878円）は「食べ盛りでも満足できる」と好評で、幅広いご家族にご利用いただいています。

■ドリンクバーから始まり、食後のデザートまで未就学児は「全部無料」

果汁100%ジュースや上質な紅茶などを楽しめる「プレミアムドリンクバー」から、選べる本格生パスタ、食後の「バニラアイス（ドルチェ）」まで、コース内容すべてが未就学児は無料（0円）。「今日くらいは家事をお休みして、家族でお腹いっぱい楽しんでほしい」という想いを形にしました。

■キッズメニューの詳細

販売日：2026年3月1日（日）開始

対象店舗：PISOLA 全店舗

販売価格：

小学生未満：無料

小学生：税込 \878

注意事項：お子様パスタセット・お子様うどんセット・お子様アイス単品はいずれか1人１皿までのご注文に限ります。

カルボナーラベーコンとキノコのミートソースタコと明太子の和風パスタナスとベーコンのトマトソースバニラアイスポテトサラダ&パリパリチーズポテトフライ（別途税込121円）

■「取り分け」からの解放

外食の際、お子様への取り分けを考えて「本当は辛いパスタが食べたいけれど、無難な味にしておこう」「自分のお皿から分けるから、長らく好きな料理を注文できていない」。そんな風に、「食べたい」を諦めている親御さんは少なくありません。PISOLAは、日々忙しく駆け回るママ・パパにこそ、非日常の空間で気兼ねなく、ご自身へのご褒美として「本当に食べたい一皿」を選んでほしいと考えています。

■なぜ無料でそこまでやるのか？

バリ島の職人が現地で手作りした温もり溢れるボックスソファ

私たちが提供したかったのは「無料のお子様ランチ」ではありません。きっかけは今から10年ほど前、夕方まで慌ただしくお店を支えてくれていたあるパート従業員さんの姿です。 彼女の息子さんはまだ未就学児。自分のこと以上に、息子さんや家族を思って働く背中には、「本当は今日くらい晩ご飯の準備を休みたい」「自分が選んだ美味しいご飯がお腹いっぱい食べたい」という、ひとりの親としての切実な想いを心の奥にしまっていると感じました。今回、お子様メニューをワンプレートではなく『コース仕立て』にリニューアルした理由もここにあります。大切なお子様が目を輝かせて「自分だけのコース」に夢中になってくれる時間を作ってほしい。そして、ママやパパが温かい本格イタリアンを、温かいうちにお腹いっぱい楽しめますように。

■注文率前年比250%超、ご家族が求めていた時間

2026年3月の販売開始以来、キッズメニューの注文率は前年比250%超を達成いたしました。PISOLAが目指すのは、扉を開けた瞬間から毎日の家事や育児の慌ただしさを忘れられ、今日明日からの活力を得られる場所です。逆風の時代だからこそ、ご家族全員が同じ目線で本当に美味しいお料理をシェアする価値を守り、これからも皆さまの毎日に「ワクワク・感動」を届けてまいります。

■PISOLA

PISOLAは、「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストランです。扉を開けた瞬間から少しだけ日常を忘れ、心がほどける--

五感で楽しめる開放的な空間、そして「また来たい」と思っていただける体験。料理だけでなく、過ごす時間そのものを大切にしてきました。繁華街に行かなくとも、シーンを問わずに誰とでも、時間を忘れてゆっくりと。非日常の空間で本格的なイタリアンをお腹いっぱい楽しめる。これがPISOLAの目指す新しいファミリーレストランの形です。

■手間ひまをかけるということ

PISOLAのメニューは、生パスタ・窯焼きピッツァ・リゾットを中心とした本格イタリアン。お料理は、非効率でありながらもお店ごとに毎日手仕込みを行っています。工場調理による効率よりも、目の前のお客様の笑顔を思い浮かべながら仕込む--パスタとリゾットのソースには保存料・化学調味料は使用せず、人のぬくもりから生まれる活力を一皿一皿に込めています。

■株式会社ピソラについて

※東証スタンダード上場・株式会社ユニシアホールディングス（証券コード：3547）のグループ会社

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業